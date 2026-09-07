Elle le mangerait de Nicolas Robin : Y’a trop d’gens qui l'aiment…

Elle paraît inquiétante Frédérique dite « la grande Frédé » sur la couverture du nouveau roman de Nicolas Robin, et il y a de quoi : cette grande rousse d’un mètre quatre-vingt-cinq, mène une vie terne entre son job d’hôtesse de l’air au sol- parce qu’elle a peur de l’avion- et la garde du chat de sa voisine, elle aussi hôtesse de l’air et dépressive.
Le 07/09/2026 à 12:01 par Christian Dorsan
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07/09/2026 à 12:01
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Frédérique a cumulé plusieurs histoires qui se sont mal terminées, mais ce sont toujours les mecs qui l’ont larguée ou qui ne sont pas engagés comme promis. Il y a eu Julien qui l’a quittée au bout de trois ans de vie commune.
Elle doit respecter l’obligation, à la suite à un jugement de harcèlement, de ne plus rentrer en contact avec lui, et puis il y a eu son ancien manager, à cause de lui, elle a été mutée dans un autre service avec une obligation, encore une, d’un suivi avec un psy. Mais qu’est-ce qu’elle y peut, elle, si tous ces mecs ne sont que des lâches ?
Alors, quand Gabriel vient à son secours dans la rue à la suite d’une altercation, elle croit deviner en lui une perle rare, le père de ses futurs enfants, bref le grand amour de sa vie. Elle est prête à tout pour s’immiscer dans son intimité, car elle en est certaine, cet inconnu est tombé fol amoureux d’elle.
Elle le mangerait est l’histoire d’une érotomane, cette pathologie qui se caractérise par une obsession délirante d’être aimé par un tiers, développé suite à une interprétation fausse d’un signe, d’un sourire ou d’une simple attitude insignifiante.
Cette confusion de sentiment pourrait donner naissance à une histoire drôle, amusante, on pourrait se délecter de voir cette grande et belle femme, tenter de convaincre un homme qui n’a rien demandé, d’être le compagnon idéal qui lui manque. Mais c’est sans compter sur la plume de Nicolas Robin qui fait de cette héroïne une prédatrice redoutable.
Si les premières pages inspirent une comédie romantique avec une fin heureuse, l’auteur nous emmène sur un terrain de plus en plus glissant. Disons-le carrément, la lecture de ce roman est dérangeante, car cette « Grande Frédé » pourrait être n’importe quelle inconnue croisée au hasard dans la rue et qui se transforme en sangsue terrifiante, avec une intensité de plus de plus angoissante.
À trente-cinq ans, elle ne veut plus jouer les vieilles filles qu’on laisse laver la vaisselle après les repas de famille, celle dont on se moque volontiers de son célibat et de ses aventures foireuses. Son horloge biologique tourne trop vite tout comme les pages de ce roman qu’on dévore avec la crainte du dénouement.
Elle n’accepte pas le désamour, et ce depuis l’enfance durant laquelle, sa mère préférait ostensiblement sa sœur. Elle veut une revanche pour faire taire les mauvaises langues, persuadée que tout le monde est jaloux de ce qu’elle est. De ce que l’on pense être une romance, les chapitres révèlent un thriller dont il est impossible de s’échapper.
On veut croire à une erreur de parcours, on voudrait même aider pour désamorcer une tragédie à venir. Mais rien ne peut l’arrêter, car pour les drames tout comme en amour, quand les planètes sont alignées….
Nicolas Robin nous invite à partager une folle histoire d’amour à sens unique, folle, est bien le bon adjectif.
Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 27/08/2026
240 pages
Le soir venu
18,95 €
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