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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

Le 07/09/2026 à 17:25 par Maria Danthine-Dopjerova

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Publié le :

07/09/2026 à 17:25

Maria Danthine-Dopjerova

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À quel moment naît l’habitude ? Lorsqu’on veut reproduire un moment à l’infini, transformer un instant en rituel, en faire le pilier de notre quotidien ?

D’abord proche de la droite conservatrice et soutien de Louis-Napoléon Bonaparte lors de l’élection présidentielle de 1848, Victor Hugo rompt progressivement avec lui et se rapproche des républicains. Après le coup d’État du 2 décembre 1851, auquel il s’oppose, il doit quitter la France. Il se réfugie d’abord à Bruxelles, puis gagne Jersey en 1852, en passant par Londres, avant de poursuivre son exil dans les îles Anglo-Normandes.

Il passe trois ans sur l’île de Jersey, d’où il est expulsé en 1855 après avoir pris la défense de proscrits sanctionnés pour la publication d’un texte de Félix Pyat critiquant la reine Victoria. Hugo signe alors une déclaration de solidarité, conclue par ces mots : « Et maintenant expulsez-nous ! » Et voilà qu’après tout ce périple, des bagages constamment pliés, il se retrouve sur l’île de Guernesey, où il passera 15 ans.

L’exil c’est ma vie, la vie est un exil.

En 1855, angoissé que sa valise avec ses manuscrits puisse tomber à l’eau, il a accosté à Guernesey. Il a jeté son ancre, l’encre et sa plume également, sur cette île anglo-normande où depuis des siècles le français et l’anglais s’entremêlent comme les doigts des amants.

« Les îles de la Manche sont des morceaux de France tombés dans la mer et ramassés par l’Angleterre. » (Les Travailleurs de la mer)

Installé dans l’une des meilleures rues de Saint-Pierre, au 38, Hauteville, grâce aux ventes du recueil de poésie Les Contemplations, Victor Hugo devient propriétaire, pour la première fois dans sa vie, d’une maison, Hauteville House, assise entre la mer et le jardin avec les camélias, fuchsias, jasmins et les roses. Une raison supplémentaire de cet achat était qu’un propriétaire foncier ne pouvait pas être expulsé de l’île.

Sa vie à Guernesey est la suite de sa fuite de France, l’achat de la maison est la suite de l’écriture des Contemplations et ces poèmes sont le reflet des nuances et des recoins de ses états d’âme pendant 25 ans, de toute sa vie avec des joies, des espoirs, des amours et des douleurs infinies, des mots émergeant du chagrin intenable de la noyade de sa fille Léopoldine à Villequier, quatre mois après son mariage.

Je suis debout mais je pleure. (Victor Hugo)

Victor Hugo faisait partie du paysage de cette ville portuaire de Saint-Pierre-Port, où il y a « autant d’arbres que de toits, plus de nids que de maisons, et plus de bruits d’oiseaux que de bruits de voitures. »«La ville est étagée sur un charmant désordre de vallées et de collines froncées autour du Vieux-Havre comme si elles avaient été prises à poignée par un géant. Les ravins font les rues. Des escaliers abrègent les détours. […] » (Les Travailleurs de la mer, V. Hugo)

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Dans les montées et les descentes abruptes des ruelles de Saint-Pierre, dans les échos de nos pas sur les dalles, on entend le murmure du passé, de ce qui est survenu ici réellement, mais aussi tout ce que nous faisons se dérouler dans notre imagination, ce que nous ajoutons à l’écho des pas élégants de ce monsieur, qu’on surnommait « l’homme à la jambe de prince », ou Papa Hugo également, ce à quoi il répondait qu’il n’était pas Papa mais un comte.

Coiffé d’un grand chapeau mou à larges bords, toujours sans parapluie, sans canne, mais si le ciel était menaçant, avec son manteau jeté sur l’épaule, soyons plus précis, sur l’épaule gauche, les mains dans ses poches, les épaules effacées, les coudes bien rentrés, posant légèrement par terre la pointe de ses bottines qui dessinaient une parfaite cambrure du pied. Il sortait toujours après son déjeuner, très courtois, poli, avec des manières raffinées, naturel, drôle, cultivé, très cultivé, maniant la langue française probablement mieux que tout le monde à son époque.

Attentif à ne pas se répéter, ne racontant jamais deux fois la même histoire. Un peu orgueilleux, mais complètement conscient de son orgueil et l’assumant, il répondait, à la remarque de dames inconnues selon laquelle cela devait le mettre mal à son aise de ne pas savoir l’anglais : « Mesdames, quand l’Angleterre voudra causer avec moi, elle apprendra ma langue. »

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Dans les décors gothiques de Hauteville House, un peu farfelus, mêlant des chinoiseries aux bois massifs, passant du salon rouge au salon bleu, on monte, au fil des étapes de la visite, vers son observatoire, son bureau perché entre le ciel et l’étendue de la mer. Ici, dans ce belvédère sous verrière, il travaillait, debout, avec sa discipline de fer.

Après avoir mangé le matin deux œufs crus et bu son café froid, il écrivait pendant quatre heures. Ici, un jour de novembre 1861, il a vu échouer devant ses yeux un navire venant de Malte, chargé d’oranges. L’équipage fut sauvé, les oranges sûrement pas. Ici, il dormait dans un lit tout bas, couvert pendant la journée d’un tapis oriental, les crayons et le papier toujours à sa portée, pour que même la nuit il puisse noter ce qui lui passait par la tête.

À 11 heures, du jardin, on pouvait apercevoir Victor Hugo tout nu, s’épongeant le corps, à l’anglaise, d’une eau très froide qui était restée toute la nuit à l’air. Ici, il ouvrait son courrier quotidien, environ 17 lettres chaque jour et des journaux qu’il recevait de France. Sous cette verrière, presque suspendue dans le ciel, une soirée a un peu débordé et la compagnie joyeuse chantait à tue-tête la Marseillaise. Après sa toilette, il descendait pour le déjeuner ; quand il était content de son travail, il débattait avec plaisir ; à d’autres moments, son tempérament sanguin et colérique ressortait.

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À Hauteville House, on mangeait des côtelettes de mouton si crues qu’elles étaient violettes. Parfois, peut-être qu’un morceau était aussi donné à Sénat, le gros lévrier bâtard, gâté par son maître, avec les mots suivants de Hugo, inscrits sur son collier : « Je voudrais que chez moi quelqu’un me ramenât. Mon état, chien; mon maître, Hugo; mon nom, Sénat.»

Après le déjeuner, il sortait pour ses promenades de deux heures. Au retour, il reprenait le travail jusqu’à six heures et demie et le soir, sauf les périodes durant lesquelles Madame Hugo venait à Guernesey, il dînait chez madame Drouet. Juliette Drouet, sa muse, sa maîtresse, son inspiratrice, la copiste de son œuvre, celle qui a corrigé Les Misérables et qui l’a suivi comme une ombre amoureuse même à Guernesey. Elle était logée à quelques maisons de chez lui ; ils pouvaient pratiquement se faire des signes par la fenêtre, elle était toujours là, surtout quand son épouse Adèle n’était pas là.

Avec Juliette, ils se sont aimés durant 50 ans, ils ont échangé une myriade de lettres, plus précisément 23.653 lettres passionnées. Juliette Drouet sortait peu de chez elle, mais Victor Hugo la visitait régulièrement, même quotidiennement, à la même heure. Elle passait ses journées à lui écrire des lettres, souvent plusieurs lettres dans la journée. Vers huit heures du soir, deux fois par semaine, Victor l’emmenait prendre un verre de cognac.

Oui, l’homme sur la terre est un ange à l’essai. (Victor Hugo)

Dans son belvédère entre la mer et le ciel, par les fenêtres ouvertes, il écoutait des voix, laissait passer les lueurs à travers ses paupières, le son d’une cloche de l’église arrivait jusqu’à son lit, « les cris des baigneurs, le chant des coqs, les chevaux qui passent, grincement d’une faux qui coupe le gazon. Les bruits du port, musique militaire, voix française dans le port. Un steamer qui halète. Une mouche entre. Souffle immense de la mer».

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Ici venaient le voir ses petits-enfants Georges et Jeanne pour réclamer des histoires. Dans ce bureau, qui, sous chaque caprice de la météo, donne une ambiance différente, dans ce royaume aux couleurs bleue et blanche, il a dépoussiéré et fini Les Misérables, écrit les romans L’Homme qui rit et Les Travailleurs de la mer, qu’il a dédicacé à la population de Guernesey, décrivant l’île comme un « rocher d’hospitalité et de liberté ».

L’entrée de la maison est sombre, dans le coin de la cuisine, seules les tasses en céramique peinte accrochées dans la cuisine portent des rayons de lumière et éclairent notre regard. Le guide ouvre la porte en bois du petit cabinet noir dans la salle à manger, où on fermait les enfants, Jeanne et Georges, pour les laisser au pain sec pour tout dérapage, bêtise, désobéissance, bref, pour reprendre les mots de Victor Hugo :

Pour un crime quelconque, et, manquant au devoir,

J’allai voir la proscrite en pleine forfaiture,

Et lui glissai dans l’ombre un pot de confiture 

Le 10 mars 1862, l’écrivain a organisé à Hauteville House le déjeuner pour les enfants pauvres. Pour ce premier repas, 12 enfants étaient présents ; avec le temps, ces repas devenant une habitude, une quarantaine d’enfants venaient. La cuisinière était tellement autoritaire qu’il l’a licenciée trois fois, mais il a pris l’habitude de la reprendre, comme il a pris l’habitude de manger avec sa femme Adèle, dans la même casserole, une bouillie dont ils se disputaient le gratin.

Que ferions-nous sans nos habitudes ? Qui serions-nous ? Qui serait-il sans ses habitudes ? Sans donner l’argent aux pauvres, sourire et charmer les femmes, parfois développer avec elles des aventures amoureuses, faire relier ses manuscrits chez Henry Turner, au 7 Mill Street, acheter ses vêtements chez le tailleur W. D. Torode, ses chaussures et ses bottes, à la mode parisienne, chez Béghin’s à High Street. Chez le coiffeur, recueillir et emporter ses poils de barbe coupés pour les donner à Juliette Drouet, qui rembourrait ses oreillers avec les cheveux de Hugo.

Le port de Saint-Pierre sous la pluie, fish & chips dans un pub, le sirop de fraise et les feuilles de menthe dans la limonade, le soleil couchant derrière les géraniums rouges et le clocher de l’église protestante, les ruelles continuellement lavées par la pluie, nous menant vers les jardins Candie Gardens, où, en forme de statue, Victor Hugo contemple le port, la mer, le flux des arrivées et des départs des bateaux, vêtu de son manteau en pierre, couvert de mousse jaune, faisant semblant d’onduler dans le vent.

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Nous regardons son dos, le port, la mer, les bateaux et les navires depuis le kiosque à musique victorien, depuis un énorme gâteau aux carottes avec un glaçage blanc et le café dans les tasses bleues et, dans tout cela, Mariah Carey chante We Belong Together

« Guernesey, gracieuse d’un côté, est de l’autre terrible. L’ouest, dévasté, est sous le souffle du large. Là, les brisants, les rafales, les criques d’échouage, les barques rapiécées. Quelques églises ont un caparaçon de lierre qui court jusqu’au clocher…. Dans les cimetières pas de croix, des lames de pierre imitant au clair de lune des dames blanches debout. »

Laisser venir un coup de soleil dans le vent de la plage, fermer les yeux et écouter les mots et phrases en anglais, les enfants criant qu’ils sont des mermaids, les chamaillades des couples, tout cela avec un joli accent british. La leçon d’été d’anglais. Sur l’étendue de sable blanc de la plage, un père et un garçon suivent leur cerf-volant dans le ciel, un couple âgé est assis sur une couverture rouge posée sur les rochers, le calme des mouettes immobiles n’est perturbé que par l’arrivée bruyante des vagues.

Savez-vous qu’il existe dans le monde de petits morceaux de paradis, comme ces kiosques en bois plantés dans la verdure foisonnante, avec quelques vieilles tables aux pieds en fer rouillé ? Des milkshakes à la vanille, frappés avec le lait des vaches de l’île de Guernesey ; des pailles en papier rouge et blanc sortent de leur mousse généreuse.

À Paris on flâne, à Guernesey on rôde.» (Victor Hugo)

Nous marchons sur les traces des promenades de Victor Hugo, nous passons par l’endroit de ses baignades à Firmin Bay, par Moulin Huet, où il a organisé pour ses amis un pique-nique, préparé par un cuisinier français, avec de l’agneau, du bœuf froid, des vol-au-vent, de la tourte au pigeon et six bouteilles de champagne glacé. Les papillons papillonnent devant nous, virevoltent comme une pluie d’étincelles, se mêlent à nos pas sur les pierres et les racines des chemins poussiéreux.

Quelques centaines d’enfants sont assis sur la plage à l’abri du vent, protégés par les dunes, vêtus de T-shirts verts et jaunes, ayant le sable partout mais prenant soin d’en protéger leurs glaces et, sur cette plage dans la baie de Vauzon, des centaines de glaces jaunes comme des lampadaires illuminent la grisaille nuageuse.

Les nuages ont l’air d’oiseaux prenant la fuite ;

Par moments le vent parle, et dit des mots sans suite,

Comme un homme endormi.

… Non, tout est une voix et tout est un parfum ;

Tout dit dans l’infini quelque chose à quelqu’un (Les Contemplations, V. Hugo)

Pour ses promenades de deux heures, Victor Hugo partait souvent avec Juliette Drouet et emmenait aussi le chien Sénat ; par moments, il hélait le cocher « Arrêtez, Monsieur Pierre » pour pouvoir noter quelques mots, quelques idées.

Pour ses baignades, disait-il : « Il fallait choisir, dans une plage infréquentée, un rocher surplombant la mer, s’y dépouiller prestement de tous ses vêtements, après avoir assez couru pour être en sueur, plonger, faire deux ou trois brasses, revenir en nageant entre deux eaux, se hisser des mains et des pieds sur sa roche, se sécher au soleil comme on pouvait, et se rhabiller en un clin d’œil. Plus le bain était court et réduit à un plongeon rapide et complet, et plus le corps entrait chaud dans l’eau froide, plus aussi l’action du sel marin était tonique et salubre. On se baignait absolument nu (les hommes) et on se séchait avec son mouchoir de poche».

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Sur les buissons des Grandes Roques, les oiseaux se posent, les décorant pour des instants éphémères, pour repartir aussi vite, en direction de la mer. Et nous, vous, le passant accidentel, on a l’impression d’avoir seulement imaginé ce buisson de Noël décoré d’oiseaux. Lors de la descente du soleil, parmi les roseaux des dunes, un lapin surgit et après, là, quelque part entre les tiges des herbes, la lumière de ce soleil couchant traverse les oreilles roses du lapin.

Deux fillettes se baignent dans l’eau glacée, leur père les attend sur la rive, les bras grands ouverts, les serviettes déployées. Une dame âgée marche lentement sur les rochers, portant sous son bras des partitions avec le titre « It’s a piano thing. » Sur les bancs, à Guernesey, sont inscrits des messages, des dédicaces aux gens décédés de l’île. « You are the cream of my coffee ». Des petits points orange dans les vagues, parmi les rochers : la sortie du club des petits plongeurs. En marchant sur les falaises, on dirait qu’on trace avec nos pieds la bordure entre le continent et la mer, on dessine cette ligne du contour ; à chaque pas, on se balance au-dessus de la mer.

Les feuilles du citronnier se frayent un chemin à travers le toit percé de la serre, les citrons scintillent dans le brouillard en faisant un pied de nez aux nuages lourds suspendus dans le ciel. La couleur rouge des glaces au melon, avec une ligne verte de kiwi et une ligne blanche à la noix de coco, contraste joyeusement avec la couleur de la mer.

La gâche de Guernesey est une brioche aux raisins, l’oursin se prénomme la lanterne d’Aristote ou l’œuf de mer, les huîtres viennent de l’île d’Herm, les algues sont récoltées sur les plages de la côte ouest, les légumes sont vendus sur les murets des maisons, le hérisson blond vient de l’île d’Aurigny, les becs colorés des macareux, ces perroquets de mer, qu’en anglais on appelle les puffins, décorent les rochers. Peut-être aussi pour tout cela, Victor Hugo a surnommé Guernesey « rocher d’hospitalité et de liberté.»

« Où finit la nature? quelle différence y a-t-il entre un évènement et une saison, entre un chagrin et une pluie, entre une vertu et une étoile ? » (Les Travailleurs de la mer, V. Hugo)

Crédits photo : Victor Hugo à Guernesey - Maria Danthine / ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

 
 
 
 
 
 

 

Par Maria Danthine-Dopjerova
Contact : maria@danthine.com

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Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che”

Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.

20/02/2026, 18:22

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Diffusion du livre photo : résoudre “l’impossible équation économique“ des éditeurs

« La réalité d’un livre photo, c’est qu’on le conservera durant une année entière. Et au moment où l’on se décide à le renvoyer, un client le sauvera du retour pour l’acheter. » Cette théorie, qu’une libraire présente dans la salle du Musée de Picardie expose comme amplement vérifiée, concluait les échanges avec humour et délicatesse. Pour autant, l’anecdote dit quelque chose de cette difficulté de diffusion…

22/01/2026, 18:24

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“Il faut s’organiser collectivement pour se défendre concrètement”

La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires a tenu, vendredi 16 janvier 2026, une conférence de presse à l’annexe de la Bourse du travail de Paris. Ses membres, aux côtés d’autres acteurs engagés du monde du livre, y ont dénoncé la multiplication des attaques d’extrême droite contre les librairies et le climat politique, policier et médiatique qui les rend possibles. Un fait jugé inédit depuis des décennies a été particulièrement souligné : la perquisition, le 7 janvier dernier, de la librairie féministe Violette and Co.

16/01/2026, 18:22

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Le métier que personne ne voit, mais sans lequel votre liseuse ne fonctionnerait pas

PORTRAIT – Dans les coulisses de la lecture numérique, certains métiers œuvrent loin des projecteurs. Sans eux, pourtant, aucune bibliothèque ne se synchroniserait, aucun livre ne suivrait son lecteur d’un appareil à l’autre. Abdelmajid Ouelbani fait partie de ces artisans essentiels. Lead Developer Backend chez Vivlio, il incarne une expertise technique au service d’une expérience de lecture fluide, presque invisible — et donc réussie. Rencontre avec un ingénieur qui parle de code avec la même précision que de littérature, et pour qui la technologie n’a de sens que si elle s’efface derrière l’usage.

15/12/2025, 09:36

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Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier

Au musée Guimet, on est pénétré de la solennité de ses pièces, du silence des vitrines, des cartels sages comme des images. Et puis, avec Manga, Tout un art !, exposition qui court jusqu'au 9 mars prochain, le lieu fait un pas de côté. Un pas calculé, qui consiste à prendre le manga au sérieux. À le traiter comme une forme narrative, graphique, industrielle, culturelle - avec ses généalogies, ses ruptures, ses contradictions.

12/12/2025, 18:59

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“Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.

12/12/2025, 13:26

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Sous les fenêtres du ministère, les auteurs se mobilisent pour une continuité des revenus

Réunis devant le ministère de la Culture, place Colette, autrices, auteurs, illustrateurs, scénaristes et artistes de tous horizons sont venus « célébrer une victoire historique » tout en gardant les yeux braqués sur l’échéance suivante : le vote au Sénat, le 18 décembre, d’une proposition de loi pour une continuité de revenus via l’assurance-chômage.

10/12/2025, 17:53

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Lecture, audio, hybridation : chez Vivlio, Loriane Sauvageon défie les géants américains

PORTRAIT – Dans les bureaux de Vivlio, entre deux étagères de liseuses et quatre de bouquins, ActuaLitté a rencontré Loriane Sauvageon. Elle occupe un poste clef dans l'entreprise : customer success manager [responsable de la satisfaction clientèle, NdR]. Et le succès est bien au rendez-vous.

09/12/2025, 15:32

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À Lyon, Angers ou Le Creusot, les braderies de bibliothèques font recette

Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.

03/12/2025, 16:42

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Pandora Hearts : quand le manga fait sa comédie (musicale)

Pandora Hearts, l’incontournable shōjo fantastique de Jun Mochizuki, bien que terminé depuis dix ans, s’offre une adaptation en comédie musicale jouée avec un réel succès à Tokyo en ce mois de novembre. Ce format chanté, en direct sur scène, connaît un succès croissant au Japon, où de plus en plus de succès éditoriaux se retrouvent interprétés par des acteurs-chanteurs cosplayés à la perfection. Reportage à Tokyo.

02/12/2025, 17:50

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Quand l’édition indépendante se fédère : l’essor du salon L’Autre Livre

Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.

27/11/2025, 16:22

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Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

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Les retours en enfance de Colette et Maurice Ravel

Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée. 

25/11/2025, 07:40

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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