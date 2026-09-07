Virginia dans les tours de Thomas Binggeli : s’occuper des autres et s’oublier

Dans les tours, on trouve des résidents plus ou moins vieux, plus ou moins vaillants, on trouve du personnel dévoué, d’autre un peu moins attentif, on rencontre un directeur qui réduit des budgets, des fenêtres condamnées pour éviter les sauts dans le vide, des couloirs en sous-sols dans lesquels s’entassent des souvenirs, des objets inutiles, mais indispensables pour Virginia qui travaille dans cet établissement depuis très longtemps.

Il y a chez Thomas Binggeli une écriture d’une grande sensibilité qui tranche avec la dureté de la vieillesse ou la maltraitance au travail. Virginia mal récompensée par sa hiérarchie est le reflet de ces résidents mal traités par le temps qui passe.

Pour résister à la déchéance, l’attention que l’on porte à chacun et chacune est un baume réparateur et une manière de s’oublier.

Le dévouement du narrateur et de Virginia est sans limites, sans doute que ces deux-là se sentent hors système, un peu comme les pensionnaires qui sont désormais délaissés de la société et broyés par l’administration.

Donner du temps, de l’attention aux autres est une forme de guérison, mais quand Virginia apprend que son jeune collègue a donné sa démission et va partir de l’institution, sa vie est chamboulée, elle avait trouvé en lui plus qu’un partenaire, une âme sœur qui l’oxygénait et la redynamisait. Elle redoute de recouvrer sa solitude. Ce sont deux vies qui se font face et révèlent les frustrations pour l’une, le désir d’évasion pour l’autre qui trouve du réconfort dans un lien particulier avec la nature.

Non, décidément, ce jeune homme sensible n’est pas comme les autres, et c’est pour cette raison que Virginia a développé une complicité solide, l’un sans l’autre se sent « comme le verre brisé, des morceaux qui piquent et coupent si on les caresse, des morceaux partout, nulle part, je ne sais plus me rassembler ». Il y a beaucoup d’humanité dans cette écriture, de la poésie, le désir de ressentir la banalité sous un autre angle, en lien avec les rêves et les éléments.

Il y a surtout de la tendresse et de l’affection qui manquent terriblement à celles et ceux qui vivent dans la solitude de leur fin de vie. Thomas Binggeli éclaire son roman de magnifiques portraits des personnes âgées et, en quelques mots, il a ce talent de partager toute une vie et de nous rendre familiers des inconnus.

Une écriture sensible à découvrir sans réserve.

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Virginia Woolf

Par Christian Dorsan

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