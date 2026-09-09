Le fil d'or de Jeanne : La BD intergénérationnelle

« Bon... Je pense que ça devrait faire l’affaire... Allez... on se calme... on respire... et c’est parti ! »

Jeanne marche sans trop savoir où ses pas la mènent. Dans son baluchon, les fragments tintent doucement. Elle serre le bâton un peu plus fort. Elle aurait dû faire plus attention. Le tintement recommence. Ainsi débute le conte initiatique Le fil d'or de Jeanne.

Sous forme d'une bande dessinée de 76 pages, Coli vous invite à découvrir l'histoire de Jeanne qui, durant son périple, va aller à la rencontre de différents personnages. Chacun d'entre eux a un parcours bien particulier et proposera une leçon de résilience à notre héroïne. C'est à travers les épreuves rencontrées que l'on pourra suivre l'évolution de Jeanne.

Un livre tout en douceur et en poésie...

Cette histoire est destinée autant aux petits qu'aux grands car elle propose une double lecture avec un message très personnel à destination des adultes.

Un projet unique : un livre dans un nouveau format avec des planches de BD intégrées. Un nouveau travail, une évolution dans le dessin et le texte. Je vais puiser davantage dans mon histoire personnelle avec ce thème de la résilience et de la transgénérationnalité.

La transgénérationnalité désigne la transmission inconsciente de traumatismes, de secrets de famille, de croyances et de schémas de comportement d'une génération à une autre. Cet héritage invisible peut influencer la vie psychologique et émotionnelle des descendants sur plusieurs décennies.

Ce livre a entièrement été réalisé à l'aquarelle avec des retouches sur ma tablette graphique. Chaque page est une œuvre pleine de couleurs et de douceur, pensée pour capter l'attention des plus petits et les faire voyager dans l'univers lumineux et poétique de Jeanne. Chaque détail est soigneusement peint pour offrir aux petits et grands une expérience visuelle apaisante et immersive.

Un projet local : imprimé en Belgique

Le fil d’or de Jeanne est imprimé en Belgique, soutenant ainsi une production locale et responsable. En choisissant de faire imprimer le livre près de chez moi, je tends à réduire mon empreinte écologique et valoriser le savoir-faire local.

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Par Projet Ulule

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