Le Prix Gide du Contemporain capital 2026 distingue le festival Mantsina sur scène

Créé et organisé par Michaël Ferrier et Ambre Philippe, et porté par la Fondation Catherine Gide, le prix distingue chaque année une œuvre, une initiative ou un engagement capables d’interroger le présent par la littérature, la pensée et la création. Une manière de rappeler que le contemporain ne se réduit pas à l’actualité et que les écrivains comme tous les artistes peuvent encore nous aider à comprendre notre temps.

Le choix de Mantsina sur scène s’inscrit pleinement dans cette démarche. Implanté à Brazzaville, en République du Congo, le collectif fait du théâtre un lieu de création, de circulation des textes et de confrontation des imaginaires. Son festival défend une scène contemporaine ouverte sur le monde, attentive aux fractures politiques, sociales et humaines qui le traversent.

La remise du prix concluait une soirée remarquablement construite, ponctuée de lectures, de musique et de prises de parole autour du signifiant « catastrophe ». Loin d’une succession de discours, les différentes formes d’une beauté remarquable se répondaient avec justesse. Que reste-t-il lorsque survient la catastrophe ? Que peuvent encore la littérature, le théâtre ou la musique lorsque les récits ordinaires ne suffisent plus à rendre compte du réel ?

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La gravité du sujet n’a pas empêché la soirée d’être vivante, chaleureuse et généreuse. Les lectures donnaient chair aux réflexions, la musique ménageait des respirations et les échanges ouvraient de nouvelles pistes.

En distinguant Mantsina sur scène, le Prix Gide défend finalement une conviction simple et nécessaire : lorsque le monde vacille, la création ne prétend pas réparer la catastrophe. Elle nous aide à la penser, à la raconter et surtout, à construire malgré elle.

Crédits photo : Mantsina sur scène

Par Vincent Hein

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