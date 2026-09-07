BD : Celui qu’on a voulu effacer, sur les traces d'un passé méconnu

Cette bande dessinée est née d’un besoin personnel : comprendre et transmettre une partie de mon histoire familiale. Mon arrière-arrière-grand-père espagnol a vécu sous la dictature de Francisco Franco. Il était un fervent résistant, engagé contre un régime autoritaire qui a profondément marqué l’histoire de l’Espagne et la vie de nombreuses familles, dont la mienne.

Mais, je n’étais pas la seule à vouloir en savoir plus. Mon grand-oncle Tino, qu’on va suivre dans cette bande dessinée, a lui-même décidé de commencer un journal de bord en 2019 afin de retrouver nos origines, celle de son père Francisco Rico et de son grand-père Pedro Rodeiro Rico.

C’est à cette date qu’il est parti en Espagne directement à Monfero, là où ont vécu Pedro et Maria Antonia afin de retracer toute l’histoire de notre famille. Il a fait des rencontres, découvert des cousins éloignés et a pu reconstituer l’histoire de Pedro et de ses parents après quelques années de recherche. Grâce à ses recherches, il a écrit un livre autobiographique où on le suit jour après jour dans son aventure.

Ce récit m’a donné envie d’en savoir plus sur mes origines et sur le courage dont ont fait preuve les résistants sous Franco. Cette bande dessinée est donc une manière de faire vivre cette mémoire et de lui donner une forme accessible et sensible.

Mon objectif n’est pas seulement de raconter l’histoire d’un homme, mais aussi de montrer ce que signifie résister : défendre ses convictions, protéger les siens et refuser l’injustice malgré les risques. À travers ce récit, je souhaite rendre hommage à mon arrière-arrière-grand-père et, plus largement, à toutes celles et ceux qui ont lutté contre la dictature.

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En faire une bande dessinée était pour moi une évidence : en tant qu’illustratrice, je souhaitais pouvoir transmettre cette histoire, qui est aussi l’histoire de nombreux autres résistants sous Franco. L’image permet d’incarner les émotions, les lieux et les moments de tension ou d’espoir. Elle permet aussi de rendre plus vivante une période historique parfois méconnue, notamment pour les jeunes générations.

Cette œuvre est donc à la fois un travail de mémoire, un hommage familial et une manière de faire vivre l’histoire de ceux qui nous ont précédés. En racontant son histoire, je cherche aussi à mieux comprendre la mienne et à préserver une mémoire qui ne doit pas disparaître.

Loane Cortet, autrice de Celui qu’on a voulu effacer

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