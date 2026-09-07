Même publié sur un réseau social, un texte est protégé par le droit d'auteur

Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...
Le 07/09/2026 à 11:50 par Antoine Oury
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07/09/2026 à 11:50
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À l'occasion de la rentrée des classes, en 2021, Cy, enseignante roumaine — aucun rapport avec l'autrice de BD française —, publie sur sa page Facebook un texte de 22 lignes dans lequel elle indique ne pas souhaiter recevoir de cadeaux de la part des parents de ses élèves.
Quelques jours plus tard, le média en ligne Gândul reprend l'intégralité de la publication, sans le consentement de son autrice et sans même la mentionner ou renvoyer vers sa page Facebook, dans un premier temps. Son nom et le lien seront ajoutés ultérieurement par le journaliste à l'origine de cette reprise.
Cy a contesté cette exploitation de son texte devant le tribunal de grande instance de Bucarest, qui a rejeté le recours en avril 2022, arguant que la publication n'était pas protégée par le droit d'auteur, une position également adoptée par la cour d’appel de Bucarest un an plus tard, le 3 mai 2023. Cy a persisté et signé, en saisissant cette fois la Haute Cour de cassation et de justice.
Cette dernière s'est tournée vers la Cour de justice de l'Union européenne, afin de s'assurer que les décisions de justice sont bien conformes au droit de l'UE. Elle cherchait, pour commencer, à savoir si le texte de Cy pouvait être qualifié d'« œuvre » et ainsi être protégé par le droit d'auteur. Et, dans un second temps, si l'exception au droit d'auteur « afin de rendre compte d’événements d’actualité » pourrait s'appliquer dans ce cas.
Pour déterminer si le texte de Cy peut être qualifié d'« œuvre », la CJUE rappelle deux conditions cumulatives : « l’objet concerné doit être original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur » et s'imposer comme « l’expression d’une telle création intellectuelle ».
Bien que court, le texte de Cy, par lequel elle émet une « opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées », « reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier ». La longueur de cette expression écrite ou sa publication en ligne n'entrent pas en compte pour contester la qualification d'« œuvre », souligne bien la CJUE...
Conséquence de cette qualification, Cy dispose de droits exclusifs de reproduction et de communication au public sur sa création. Néanmoins, le droit européen a ménagé quelques exceptions à ceux-ci, notamment lorsque la reproduction intervient pour rendre compte « d'événements d'actualité ». Un point évidemment crucial pour les médias et organes de presse, qui doivent cependant préciser « à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ».
Dans le cas présent, la CJUE renvoie à la Haute Cour de cassation et de justice le soin de déterminer si le texte de Cy rend compte « d’un événement d’actualité ». La reprise par le média Gândul pourrait donc se justifier. Néanmoins, la revue en ligne a fait le choix de reproduire en intégralité la publication de Cy, ce qui est susceptible, selon la Cour, « de porter atteinte à son exploitation normale et de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de son auteur », la reproduction risquant de se substituer à la « communication originale ».
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Le droit roumain prévoit une autre limitation à l'exception au droit d'auteur à des fins de commentaires d'événements d'actualité : l'interdiction de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect de la reproduction. Ici, la CJUE estime que cette disposition est contraire au droit européen, lequel a prévu l'exception au droit d'auteur pour les médias, notamment, lesquels « poursuivent, en général, également une activité économique nécessaire à leur fonctionnement ». La loi roumaine rendrait donc caduque l'exception prévue par le droit européen...
À la lumière de ces éclairages, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie doit désormais rendre sa décision concernant la reprise du texte de Cy par Gândul.
L'arrêt complet de la Cour de justice de l'Union européenne est disponible ci-dessous.
Photographie : illustration, Dick, CC BY-NC-SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».
02/09/2026, 16:19
L’écrivain, dramaturge et essayiste croate Slobodan Šnajder est mort le 30 août 2026 à Zagreb, à l’âge de 78 ans. Figure majeure de la littérature de l’ex-Yougoslavie, longtemps critique envers les nationalismes qui ont accompagné son éclatement, il laisse une œuvre profondément politique, traversée par la guerre, les idéologies, la mémoire et les identités européennes.
02/09/2026, 12:15
La dessinatrice palestinienne Safaa Odah est bien arrivée en France, indiquent dans un message la Cité de la bande dessinée et de l’image et l'École européenne supérieure de l’image (ÉESI), qui l'accueillent en résidence à Angoulême. Lauréate du programme PAUSE du Collège de France au printemps 2025, elle faisait partie des artistes en attente d'une évacuation de la bande de Gaza.
02/09/2026, 11:56
Rosellina Archinto, figure majeure de l’édition italienne et pionnière du renouvellement du livre pour enfants, est morte le 21 août 2026 à Santa Margherita Ligure, près de Gênes, à l’âge de 93 ans. Fondatrice d’Emme Edizioni, d’Archinto Editore puis de Babalibri, elle a contribué pendant six décennies à faire circuler auteurs, illustrateurs et idées entre l’Italie et le reste de l’Europe. Son histoire est notamment étroitement liée à la France et à L’École des loisirs.
02/09/2026, 11:53
Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.
02/09/2026, 11:35
À quelques jours du démarrage général des cours au Maroc, prévu le 7 septembre, les libraires alertent sur des manuels encore indisponibles, des marges jugées intenables et la vente informelle. Déjà touché par des pénuries en 2025-2026, le marché du livre scolaire est en pleine recomposition avec le déploiement des « écoles pionnières » et la reprise en main de la conception des manuels par l’État.
01/09/2026, 16:33
À Erzurum, la mosquée Yıldız Kardeşler avait installé une bibliothèque et des cercles de lecture autour de la transmission religieuse. L’initiative a rapidement changé d’échelle : selon la Demirören Haber Ajansı (DHA), environ 5000 ouvrages destinés à plusieurs classes d’âge ont été distribués en deux mois. Plus de 90 % provenaient de la Diyanet, d’après le responsable bénévole interrogé par l’agence.
01/09/2026, 16:20
Pour la troisième année consécutive, le coût moyen d'une rentrée scolaire en 6e diminue (- 14,35 %), d'après une enquête menée par l'association Familles de France. Il s'établit ainsi à 180,80 €, ce qui représente toujours une charge importante pour une famille pour deux, et une source de difficultés pour les foyers aux revenus les plus modestes.
01/09/2026, 12:32
Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août 2026, à 97 ans. Premier ministre de 1993 à 1995, candidat à l’Élysée en 1995, l’ancien conseiller de Georges Pompidou laisse aussi une abondante bibliographie. Lecteur assidu, auteur chez Plon, Flammarion puis surtout Fayard, il aura également croisé, dans l’exercice du pouvoir, le prix unique, la fiscalité des récompenses littéraires, la francophonie et la naissance administrative de la BnF.
31/08/2026, 22:19
Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, le Centre national du livre apporte de nouveaux éléments à ActuaLitté sur l’historique et l’instruction du dossier. En 2018, lors du dernier renouvellement du label, la commission avait ainsi jugé la politique d’animation de la librairie « tout juste suffisante » et demandé qu’elle soit renforcée.
31/08/2026, 18:12
Psychanalyste, philosophe de formation et écrivaine, Catherine Millot est morte à Nice le 24 août 2026, à l’âge de 81 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Longtemps proche de Jacques Lacan, dont elle fut l’analysante, l’élève puis la compagne, elle laisse surtout une œuvre singulière, à la frontière de la littérature, de la psychanalyse, de l’autobiographie et de la mystique. De La Vocation de l’écrivain à Un peu profond ruisseau…, elle n’a cessé d’interroger la solitude, le désir, l’écriture et la mort.
31/08/2026, 17:51
Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires.
31/08/2026, 16:08
La célèbre librairie La Griffe Noire, installée à Saint-Maur-des-Fossés depuis près de quarante ans et cofondée par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, fait aujourd’hui face à un avis défavorable concernant sa demande de label Librairie indépendante de référence. La décision a rapidement provoqué une mobilisation, avec une pétition dépassant les 2000 signatures et plusieurs auteurs prenant publiquement position. Le CNL, de son côté, défend la procédure suivie et rappelle que la décision définitive n’a pas encore été rendue.
28/08/2026, 18:02
Une semaine après la fermeture de la bibliothèque de la Halle aux Grains pour cause de punaises de lit, dont ActuaLitté avait déjà rendu compte, la Ville d’Aix-en-Provence étend les précautions à l’ensemble de son réseau. Toutes les bibliothèques municipales ont fermé leurs portes jeudi 27 août à 18h afin de permettre des contrôles avant la rentrée. Pour l’heure, aucune punaise n’a été détectée dans les autres établissements.
28/08/2026, 11:07
En service depuis 2010, le « Zèbre », bibliobus de la médiathèque de Roubaix, prend sa retraite, remplacé par le « Zébron », un nouveau véhicule transportant la promesse d'un service plus fiable, mais aussi plus écologique. Le démarrage est prévu dès le 1er septembre, avant une inauguration le 5, à 11h, à la médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.
28/08/2026, 10:30
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