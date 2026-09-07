Même publié sur un réseau social, un texte est protégé par le droit d'auteur

À l'occasion de la rentrée des classes, en 2021, Cy, enseignante roumaine — aucun rapport avec l'autrice de BD française —, publie sur sa page Facebook un texte de 22 lignes dans lequel elle indique ne pas souhaiter recevoir de cadeaux de la part des parents de ses élèves.

Quelques jours plus tard, le média en ligne Gândul reprend l'intégralité de la publication, sans le consentement de son autrice et sans même la mentionner ou renvoyer vers sa page Facebook, dans un premier temps. Son nom et le lien seront ajoutés ultérieurement par le journaliste à l'origine de cette reprise.

Cy a contesté cette exploitation de son texte devant le tribunal de grande instance de Bucarest, qui a rejeté le recours en avril 2022, arguant que la publication n'était pas protégée par le droit d'auteur, une position également adoptée par la cour d’appel de Bucarest un an plus tard, le 3 mai 2023. Cy a persisté et signé, en saisissant cette fois la Haute Cour de cassation et de justice.

Cette dernière s'est tournée vers la Cour de justice de l'Union européenne, afin de s'assurer que les décisions de justice sont bien conformes au droit de l'UE. Elle cherchait, pour commencer, à savoir si le texte de Cy pouvait être qualifié d'« œuvre » et ainsi être protégé par le droit d'auteur. Et, dans un second temps, si l'exception au droit d'auteur « afin de rendre compte d’événements d’actualité » pourrait s'appliquer dans ce cas.

Une œuvre à part entière

Pour déterminer si le texte de Cy peut être qualifié d'« œuvre », la CJUE rappelle deux conditions cumulatives : « l’objet concerné doit être original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur » et s'imposer comme « l’expression d’une telle création intellectuelle ».

Bien que court, le texte de Cy, par lequel elle émet une « opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées », « reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier ». La longueur de cette expression écrite ou sa publication en ligne n'entrent pas en compte pour contester la qualification d'« œuvre », souligne bien la CJUE...

Conséquence de cette qualification, Cy dispose de droits exclusifs de reproduction et de communication au public sur sa création. Néanmoins, le droit européen a ménagé quelques exceptions à ceux-ci, notamment lorsque la reproduction intervient pour rendre compte « d'événements d'actualité ». Un point évidemment crucial pour les médias et organes de presse, qui doivent cependant préciser « à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ».

Dans le cas présent, la CJUE renvoie à la Haute Cour de cassation et de justice le soin de déterminer si le texte de Cy rend compte « d’un événement d’actualité ». La reprise par le média Gândul pourrait donc se justifier. Néanmoins, la revue en ligne a fait le choix de reproduire en intégralité la publication de Cy, ce qui est susceptible, selon la Cour, « de porter atteinte à son exploitation normale et de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de son auteur », la reproduction risquant de se substituer à la « communication originale ».

À LIRE - Allemagne : Amazon condamné pour s'être sucré sur un best-seller diététique

Le droit roumain prévoit une autre limitation à l'exception au droit d'auteur à des fins de commentaires d'événements d'actualité : l'interdiction de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect de la reproduction. Ici, la CJUE estime que cette disposition est contraire au droit européen, lequel a prévu l'exception au droit d'auteur pour les médias, notamment, lesquels « poursuivent, en général, également une activité économique nécessaire à leur fonctionnement ». La loi roumaine rendrait donc caduque l'exception prévue par le droit européen...

À la lumière de ces éclairages, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie doit désormais rendre sa décision concernant la reprise du texte de Cy par Gândul.

L'arrêt complet de la Cour de justice de l'Union européenne est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, Dick, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com