Région Sud : nouvelle sélection pour le Prix littéraire des lycéens et apprentis

La sélection 2026-2027 du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud

Catégorie Romans

11H02, le vent se lève, Sacha Bertrand (Paulsen)

Bâtiment Babinski, Louise Mottier (Hors d’atteinte)

La Mangue et le Papillon, Anne-Christine Tinel (Elyzad)

Quatre jours sans ma mère, Ramsès Kefi (Philippe Rey)

Trois fois la colère, Laurine Roux (Le Sonneur)

Catégorie Bande dessinée

Babouchka et Dedouchka, Emma Siniavski (Sarbacane)

Dames de fraises, doigts de fée, Annelise Verdier (Alifbata)

Downlands, Norm Konyu (Glénat) – traduit de l’anglais par Patrice Louinet

Les Poissons, eux, ne pleurent pas…, Laurent Galandon et Jean-Denis Pendanx (Maghen)

Voie de garage, Sophie Adriansen et Arnaud Nebbache (Dargaud)

Bibliothécaires, libraires et enseignants, réunis par l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont établi cette sélection, que les établissements participants départageont en établissant un classement. La réunion de l'ensemble des verdicts permettra de décerner la récompense dans chaque catégorie...

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L'année dernière, le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud avait récompensé Ilaria de Gabriella Zalapi, paru aux éditions Zoé, et Carcajou de Eldiablo et Djilian Deroche, publié par les éditions Sarbacane.

Initié par la Région puis développé par l’Agence régionale du Livre, le Prix littéraire de la Région Sud fait découvrir chaque année 10 ouvrages contemporains, dans les catégories roman et bande dessinée. Il permet ainsi à 1000 jurés de rencontrer des auteurs et de se familiariser avec les acteurs et les lieux du livre et les encourage également à développer leur créativité grâce au concours d’écriture et aux ateliers artistiques.

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Par Dépêche

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