Le retour des Ensorceleuses, d'après un livre d'Alice Hoffman

Pour cette suite des Ensorceleuses, les scénaristes Akiva Goldsman, déjà à l'œuvre sur le premier film et sur I, Robot (2004) et Da Vinci Code (2006), entre autres, et Georgia Pritchett (Veep, Succession), se sont basés sur un autre ouvrage d'Alice Hoffman.

Le grimoire des Ensorceleuses, titré The Book of Magic en version originale, a en effet inspiré le récit de ce nouveau long-métrage. En France, l'ouvrage est disponible chez Verso depuis le 4 septembre dernier, dans une traduction de Fabien Le Roy.

Outre ses deux stars féminines, le casting réunit Cassie Bradley, Joey King, Xolo Maridueña ou encore Maisie Williams. La réalisation est assurée par Susanne Bier (Bird Box, The Undoing).

DOSSIER - En série ou en film, les adaptations de livres crèvent l'écran

Par Antoine Oury

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