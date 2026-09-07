La Drac Centre-Val de Loire confiée à Naïma Ramalingom

Naïma Ramalingom, administratrice de l'État du deuxième grade, a été nommée directrice régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire, par un arrêté de la ministre de la Culture en date du 2 septembre dernier. Cette nomination par Catherine Pégard court à partir du 28 septembre prochain, pour un mandat d'une durée de 4 ans.

Passée par Sciences po, l’École nationale d'administration et l'école de commerce HEC, Naïma Ramalingom a notamment été sous-préfète d’Avallon (Bourgogne–Franche-Comté) et membre du cabinet de Rachida Dati lorsqu'elle était ministre de la Culture, en tant que conseillère budget, fiscalité, investissements, mécénat.

Elle succède à Christine Diacon, nommée en 2022 par Rima Abdul Malak, qui avait notamment supervisé la relocalisation de la Drac au sein de la cité administrative Coligny à Orléans, en fin d'année 2024.

À LIRE - Conférence nationale du handicap : vers un “plan de rattrapage” des livres adaptés

Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, doté de 116 emplois affectés sur plusieurs sites, la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département.

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle.

On y trouve également transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

Photographie : La Cité administrative Coligny, à Orléans, qui abrite la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire (illustration, Croquant, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com