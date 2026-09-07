La Drac Centre-Val de Loire confiée à Naïma Ramalingom

Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.
Le 07/09/2026 à 10:01 par Antoine Oury
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07/09/2026 à 10:01
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Naïma Ramalingom, administratrice de l'État du deuxième grade, a été nommée directrice régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire, par un arrêté de la ministre de la Culture en date du 2 septembre dernier. Cette nomination par Catherine Pégard court à partir du 28 septembre prochain, pour un mandat d'une durée de 4 ans.
Passée par Sciences po, l’École nationale d'administration et l'école de commerce HEC, Naïma Ramalingom a notamment été sous-préfète d’Avallon (Bourgogne–Franche-Comté) et membre du cabinet de Rachida Dati lorsqu'elle était ministre de la Culture, en tant que conseillère budget, fiscalité, investissements, mécénat.
Elle succède à Christine Diacon, nommée en 2022 par Rima Abdul Malak, qui avait notamment supervisé la relocalisation de la Drac au sein de la cité administrative Coligny à Orléans, en fin d'année 2024.
À LIRE - Conférence nationale du handicap : vers un “plan de rattrapage” des livres adaptés
Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, doté de 116 emplois affectés sur plusieurs sites, la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département.
La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle.
On y trouve également transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.
Photographie : La Cité administrative Coligny, à Orléans, qui abrite la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire (illustration, Croquant, CC BY-SA 3.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, le Centre national du livre apporte de nouveaux éléments à ActuaLitté sur l’historique et l’instruction du dossier. En 2018, lors du dernier renouvellement du label, la commission avait ainsi jugé la politique d’animation de la librairie « tout juste suffisante » et demandé qu’elle soit renforcée.
31/08/2026, 18:12
Psychanalyste, philosophe de formation et écrivaine, Catherine Millot est morte à Nice le 24 août 2026, à l’âge de 81 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Longtemps proche de Jacques Lacan, dont elle fut l’analysante, l’élève puis la compagne, elle laisse surtout une œuvre singulière, à la frontière de la littérature, de la psychanalyse, de l’autobiographie et de la mystique. De La Vocation de l’écrivain à Un peu profond ruisseau…, elle n’a cessé d’interroger la solitude, le désir, l’écriture et la mort.
31/08/2026, 17:51
Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires.
31/08/2026, 16:08
La célèbre librairie La Griffe Noire, installée à Saint-Maur-des-Fossés depuis près de quarante ans et cofondée par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, fait aujourd’hui face à un avis défavorable concernant sa demande de label Librairie indépendante de référence. La décision a rapidement provoqué une mobilisation, avec une pétition dépassant les 2000 signatures et plusieurs auteurs prenant publiquement position. Le CNL, de son côté, défend la procédure suivie et rappelle que la décision définitive n’a pas encore été rendue.
28/08/2026, 18:02
Le retrait d’une photographie de Jehad Alshrafi montrant un match de football au milieu des ruines de Gaza prend désormais une tournure judiciaire. L’Observatoire de la liberté de création, qui dénonce une « censure », a saisi le juge des référés après avoir demandé à la Ville de Deauville de réinstaller l’image. L’audience se tiendra lundi 31 août à 14h, alors que le Deauville Sport Images Festival doit s’achever le 6 septembre.
28/08/2026, 16:06
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