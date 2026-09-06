Ghost Rider : Ryan Gosling a désormais sa date de sortie en France

Il avait l’acteur, le réalisateur et même l’année. Restait à trouver une date, détail assez pratique lorsqu’on ambitionne de sortir un film. Disney vient de réparer cet oubli : dans son calendrier français rapporté par Boxoffice Pro, le studio positionne Untitled Ghost Rider au 26 juillet 2028.

Aux États-Unis, la sortie est prévue deux jours plus tard, le 28 juillet. Le film prendra place dans une année Marvel particulièrement chargée : le nouveau X-Men doit arriver en mai, avant Black Panther 3 en décembre.

Gosling avait déjà mis le feu

Le projet avait été dévoilé fin juillet au Comic-Con de San Diego. Ryan Gosling rejoignait officiellement l’univers Marvel sous les flammes de Ghost Rider, avec Shawn Levy derrière la caméra. Les deux hommes viennent de travailler ensemble sur Star Wars: Starfighter, attendu en 2027.

Kevin Feige a depuis expliqué que le projet était parti d’une proposition de Gosling lui-même. Selon le patron de Marvel Studios, l’acteur disposait d’une « vision » du personnage, d’abord soumise à Levy puis présentée au studio. Jonathan Tropper, déjà scénariste de Starfighter, est chargé de l’écriture.

Avant Hollywood, quelques pages en feu

Johnny Blaze apparaît dans Marvel Spotlight #5, numéro daté d’août 1972 et mis en vente aux États-Unis le 30 mai de la même année. Gary Friedrich est crédité au scénario, avec une contribution de Roy Thomas, tandis que Mike Ploog assure le dessin.

Cascadeur à moto, Blaze devient dans ce récit le Ghost Rider, figure surnaturelle bientôt suffisamment populaire pour obtenir sa propre série. Le titre connaîtra ensuite plusieurs incarnations, parmi lesquelles Danny Ketch et Robbie Reyes.

Le cinéma avait déjà confié Johnny Blaze à Nicolas Cage dans Ghost Rider en 2007, puis dans Ghost Rider: Spirit of Vengeance en 2012. À la télévision, Gabriel Luna a ensuite interprété Robbie Reyes dans Agents of S.H.I.E.L.D. Le rendez-vous français, lui, est désormais posé : 26 juillet 2028. Pour un personnage condamné aux flammes de l’enfer, cela laisse encore beaucoup de temps à tuer... et certains s'y emploient (attention, cette BA n'a rien d'officiel) :

Quant à une éventuelle apparition de Ryan Gosling dans Avengers: Secret Wars, toujours aucune annonce officielle de Marvel Studios.

Par Dépêche

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