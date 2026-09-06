Des démineurs en librairie pour sauver un million de livres

Il y a des trouvailles qu’un libraire pose en vitrine. Et puis celles qui font fermer des accès autoroutiers. Chez John K. King Used & Rare Books, à Detroit, la seconde catégorie vient de gagner un spécimen.

Dimanche 30 août, Janelle Spann triait d’anciens flacons conservés dans l’établissement lorsqu’une étiquette lui a fait lever les yeux : « picric acid ». La bouteille portait aussi la date 1901 et Spann dit avoir remarqué des cristaux à l’intérieur. Ses études de chimie lui ont rappelé que l’acide picrique peut devenir particulièrement dangereux lorsqu’il se dessèche, rapporte FOX 2 Detroit.

Certes, la date figurant sur le flacon n’établit pas que son contenu avait effectivement 125 ans. Elle correspond à l’inscription sur le contenant et rapportée par Spann. De même, les secours ont pris en charge le produit comme de l’acide picrique cristallisé ; aucune analyse chimique indépendante rendue publique n’a été retrouvée.

Cristaux : ne pas secouer avant lecture

Le réflexe n’avait rien d’excessif. L’acide picrique, ou 2, 4, 6-trinitrophénol, a notamment été utilisé comme explosif, réactif de laboratoire, colorant et, au XXe siècle, dans certaines préparations antiseptiques. Les autorités sanitaires britanniques le décrivent comme « hautement explosif lorsqu’il est sec ».

CANUTEC, service canadien spécialisé dans les urgences liées aux marchandises dangereuses, avertit pour sa part que de vieux contenants peuvent renfermer des cristaux sensibles aux chocs et que des picrates particulièrement instables sont susceptibles de se former, notamment au niveau du bouchon. Autrement dit, le geste le plus bibliophile consistait cette fois à ne rien feuilleter du tout.

Le Detroit Fire Department a été alerté lundi 31 août vers 8 h 45. Son Senior Chief Darnell McLaurin a indiqué au Detroit News qu’une membre de l’équipe avait découvert le produit durant le week-end et que les secours avaient sollicité l’unité de déminage de la police en raison de la nature du produit. Un périmètre de 350 pieds, soit environ 107 mètres, a été établi autour de l’établissement.

L’intervention a entraîné la fermeture temporaire d’une portion de l’I-75 en direction nord vers la Lodge Freeway, ainsi que de la sortie de la Lodge vers Howard Street. Selon le Detroit Fire Department, les techniciens de la Bomb Squad ont finalement récupéré le flacon ainsi qu’un second ancien contenant de produits chimiques. Aucun blessé livre n'a été blessé.

La librairie devait ouvrir à 11 heure : elle a finalement accueilli le public environ trente minutes plus tard. Nuance utile : il ne s’agit donc pas d’un commerce évacué et maintenu fermé pendant plusieurs heures après son ouverture, mais d’un début de journée retardé par l’intervention.

Le trésor dont personne ne voulait

Reste la provenance. Et sur ce point, les récits publiés ne coïncident pas parfaitement. John K. King et Janelle Spann attribuent le lot à un ami qui leur aurait donné plusieurs bouteilles anciennes plus de trente ans auparavant... Qu'importe : ces objets se trouvaient dans les collections de la librairie depuis plusieurs décennies avant d’être ressortis pour être triés.

Ce n’est pas tout à fait une anomalie chez John K. King. L’établissement, qui indique exercer depuis 1965, précise que le fonds de son magasin principal n’est pas informatisé et revendique plus d’un million de livres. Installée dans un ancien bâtiment industriel de quatre étages, l’enseigne cultive précisément ce goût de la fouille que son propriétaire résume par un « gène de chasseur de trésors ».

Cette fois, le trésor a changé de propriétaire sans passer par la caisse. « Nos librairies sont pleines de trésors. Celui-là, nous ne voulions pas le garder », a plaisanté Janelle Spann auprès de FOX 2. Une fois les deux contenants retirés, l’établissement est revenu à un inventaire moins susceptible de mobiliser les démineurs. Spann en donnait elle-même la mesure : « Nous avons surtout un million de livres à vendre. »

Crédits photos : John K. King Used & Rare Books

Par Nicolas Gary

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