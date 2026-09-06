Des livres conçus il y a un siècle pour survivre aux bébés imprimés sur tissu

Un livre que l’on peut tirer, froisser, laver, puis reprendre sans semer des morceaux de papier derrière soi : au début du XXe siècle, Dean & Son avait trouvé une manière assez directe d’adapter le support à son lecteur. Avec les très jeunes enfants, la délicatesse restant une notion toute relative, l’éditeur britannique changea non pas les usages, mais la matière.

La Biblioteca San Giorgio de Pistoia consacre depuis le 1er septembre une exposition à ces Dean’s Rag Books. Libri da abbracciare. Dean’s Rag Books, i primi libri di pezza della storia — « Des livres à câliner. Les Dean’s Rag Books, premiers livres en tissu de l’histoire » — réunit jusqu’au 3 octobre une sélection d’exemplaires historiques issus de la collection de Fabrizio Mugnaini. Abécédaires, contes, comptines et récits illustrés y voisinent avec leurs plis et coins usés : des marques que la bibliothèque présente comme les témoins de la relation entre l’objet et l’enfant.

L’initiative s’inscrit dans le programme de Pistoia, capitale italienne du livre 2026, titre attribué par le ministère italien de la Culture. Elle remet surtout en lumière une étape singulière de l’histoire matérielle du livre jeunesse : fabriquer un ouvrage pour qu’il survive précisément à ceux auxquels il est destiné.

Du papier « indéchirable » au coton imprimé

Dean & Son travaillait déjà depuis plusieurs décennies sur des supports plus résistants. Une étude publiée en 2023 dans Children’s Literature in Education rappelle que l’entreprise vantait dès les années 1850 des ouvrages sur « papier indéchirable », puis expérimenta, à la charnière des XIXe et XXe siècles, un papier renforcé de fibres de lin.

En 1902, Henry Dean passe au textile. Dean & Son sollicite l’auteur T. A. Polson et l’artiste Will Kidd pour concevoir The Life of a Bold A.B. on His Ship in the Rolling C, un abécédaire rimé imprimé sur tissu. La couverture est tirée en rouge et noir sur étoffe, l’intérieur sur calicot blanchi à la main ; l’ensemble est cousu, roulé puis maintenu par un ruban vert. Une troisième impression est déjà disponible avant Noël 1902.

L’année suivante naît la Dean’s Rag Book Company. Henry Samuel Dean dépose aux États-Unis, le 18 décembre 1903, une demande de brevet pour un « livre avec feuilles de tissu ». Le document, délivré le 7 mars 1905, décrit des pages de coton, calicot, lin ou autre textile souple, imprimées ou teintes puis assemblées par couture. L’objectif : permettre aux enfants de malmener l’ouvrage sans le détruire comme un livre de papier.

Le brevet ajoute que les couleurs doivent être suffisamment résistantes pour que, selon les termes de l’inventeur, un enfant puisse porter le livre à la bouche « sans se faire de mal ». Cette affirmation relève d’une revendication technique formulée en 1903, et nullement d’une certification de sécurité répondant aux normes contemporaines.

La fabrication relève bien de l’industrie. Les recherches de Jacqueline Reid-Walsh et Rebecca Rouse décrivent de longs rouleaux de coton blanchi passant sous de grands cylindres de cuivre gravés à la main, avec des colorants lavables pouvant aller jusqu’à huit couleurs. Une contrainte qui imposait des dessins aux lignes franches, peu compatibles avec les demi-teintes.

Deux chiens, zéro déchirure

Dean fit rapidement de cette solidité un argument de vente. Le motif associé à la marque montre deux chiens tirant chacun sur une extrémité du même ouvrage, lequel refuse obstinément de céder. Conçu par Stanley Tyreman Berkeley, il accompagne la gamme ; l’étude universitaire documente son emploi sur une couverture dès 1905 et, à partir de 1908, un slogan présentant les Dean’s Rag Books comme « indestructibles ». Des archives de marque américaines font toutefois remonter l’usage du motif des deux chiens à 1903 : mieux vaut donc éviter de lui attribuer une date de naissance unique.

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La démonstration ne s’arrêtait pas au dessin. Dean & Son exposait aussi ses livres dans des vitrines où ils étaient soumis à des jets d’eau afin de montrer leur résistance au lavage et la tenue des couleurs. À défaut de vidéo de crash-test, l’édition jeunesse avait déjà compris l’intérêt de la preuve par l’objet.

Reste que si le titre de l’exposition de Pistoia qualifie les Dean’s Rag Books de « premiers livres en tissu de l’histoire », l’Arne Nixon Center for the Study of Children’s Literature conserve des ouvrages pour enfants comportant des pages de lin dès les années 1860 et fait état d'expérimentations sur textile au XIXe siècle.

La bibliothèque du Homerton College, à Cambridge, situe également Dean parmi les premiers éditeurs à avoir produit des livres entièrement en tissu pour les jeunes enfants, sans lui accorder une primauté mondiale absolue.

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Les travaux universitaires rapprochent ces ouvrages des livres pour bébés contemporains conçus autour de la résistance, du nettoyage et de la manipulation sensorielle. Pistoia les présente, de son côté, comme des précurseurs du livre-jeu et du livre tactile : une filiation matérielle plus sûre que l’affirmation d’une invention absolue.

Libri da abbracciare est présentée dans les vitrines extérieures de la Biblioteca San Giorgio, à Pistoia, jusqu’au 3 octobre 2026. L’accès est gratuit. Une rencontre avec Fabrizio Mugnaini et une présentation du catalogue sont annoncées le 17 septembre à 16 h 30.

Crédits photo : Biblioteca San Giorgio de Pistoia

Par Victor De Sepausy

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