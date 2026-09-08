François Molins ouvre les coulisses de l’institution judiciaire

Pendant plusieurs années, son visage a été associé aux crises les plus graves traversées par la France. Dans Au nom du peuple français, François Molins retrace son parcours au sein de la magistrature et revient notamment sur la période 2012-2018, marquée par plusieurs attentats. Alors très exposé médiatiquement, il défend l’idée qu’en période de crise la justice doit expliquer son action avec clarté, tout en conservant neutralité et objectivité.

Ses Mémoires parcourent également plusieurs grandes affaires politico-financières auxquelles il a été confronté au cours de sa carrière. Bygmalion, Cahuzac ou encore l’affaire impliquant Éric Dupond-Moretti figurent parmi les dossiers évoqués. Au-delà des procédures, François Molins expose sa conception du rôle du parquet, les rapports entre justice et pouvoir politique et les responsabilités attachées à la fonction de magistrat.

Le récit se veut aussi plus personnel : l’auteur revient sur quarante-six années consacrées à l’institution judiciaire et sur ce qui a guidé son engagement, qu’il résume par son refus de l’injustice. Né en 1953, François Molins a effectué l’essentiel de sa carrière au parquet.

Le livre sortira le 23 septembre :

Né en 1953, François Molins, magistrat, a passé l'essentiel de sa carrière au Parquet, jusqu'à être nommé en 2018 Procureur général de la République. Publié en grand format en 2024, Au nom du peuple français rejoint la collection de poche Au grand jour de Flammarion.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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