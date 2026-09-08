Du refuge familial aux sommets : Kilian Bron raconte sa vie en VTT

Avant les descentes vertigineuses et les images tournées aux quatre coins du monde, il y a d’abord une adolescence et un besoin d’évasion. Dans Le vélo m’a sauvé, Kilian Bron revient sur la place prise par le VTT dans sa vie lorsqu’il découvre cette pratique sur les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice. La forêt de Malgovert puis les pistes des Arcs deviennent alors les premiers territoires d’une liberté recherchée depuis l’enfance. Le vélo lui permet aussi, raconte-t-il, de s’éloigner d’un climat familial difficile et des heures passées à rêver d’ailleurs dans sa chambre.

Devenu vététiste professionnel et vidéaste, Kilian Bron décrit également son rapport au risque. S’il reconnaît rechercher les situations extrêmes, il refuse l’étiquette de « casse-cou » et présente le pilotage comme une discipline acquise avec le temps, indissociable de son attachement à la montagne. Ses voyages et ses films prolongent cette démarche : le vélo devient autant un moyen d’explorer des territoires qu’un outil pour raconter des histoires et rapporter des images.

Découvrez un extrait du titre, à paraître le 23 septembre, aux éditions Flammarion :

Déjà publié en grand format en 2025, le témoignage paraît désormais en poche dans la collection Au grand jour de Flammarion, avec une préface de Martin Fourcade. Kilian Bron, 33 ans, est considéré comme le pilote VTT et le vidéaste le plus créatif de sa génération.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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