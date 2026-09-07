Faux conseillers bancaires : les coulisses d’une fraude massive

Dans Les Caméléons (à paraître le 23/09), Thibaut Martinez-Delcayrou enquête sur les arnaques aux faux conseillers bancaires, un phénomène fondé sur l’exploitation de données personnelles et bancaires, puis sur la capacité des fraudeurs à se faire passer, par téléphone, pour des interlocuteurs de confiance. Selon les éléments fournis par l’éditeur, ces escroqueries toucheraient près d’un million de personnes par an en France et représenteraient plus d’un milliard d’euros dérobés aux particuliers.

Le journaliste situe le point de départ de son récit en 2020, lorsqu’un groupe de huit individus met la main sur plusieurs milliers de données bancaires. Il suit ensuite la mécanique de la fraude, ses relais et les réponses apportées par les institutions. Entre décembre 2023 et mars 2025, il dit avoir travaillé à partir de 2 500 documents et de 150 témoignages, recueillis auprès de policiers, magistrats, avocats, victimes, escrocs, responsables politiques, banques et opérateurs.

Les éditions Flammarion nous en fournissent un extrait en avant-première :

Thibaut Martinez-Delcayrou, journaliste à Canal+, a auparavant collaboré avec Le Figaro et France Télévisions. Il est aussi l’auteur de Faute ! Dans les coulisses des plus grandes polémiques arbitrales, publié chez Hugo Sport en 2022.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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