Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Kulunas

Pierre Pouchairet

Pierre Pouchairet n’aime pas tourner autour du pot. Kulunas commence par une promesse de retour, presque de paix, et la fait exploser. Très vite, le Congo-Brazzaville devient un terrain miné où se croisent meurtres de dignitaires, bandes de jeunes criminels, policiers, militaires, journalistes et fantômes du Beach. Une phrase résume le climat : « Le langage de la violence les unit. » Tout est là. La peur, les fidélités troubles, les comptes jamais soldés.

Le récit avance à coups de scènes courtes, de changements de point de vue et de révélations. Pouchairet sait construire une mécanique. Il pose une certitude — « Il n’y a donc aucune raison qu’ils soient trahis et que ça se passe mal. » — pour mieux la dynamiter quelques pages plus loin.

Et quand Claire Dorval comprend qu’« il y avait une histoire dans l’histoire et que c’est ce qu’elle devait trouver. », l’affaire prend une autre dimension : derrière les Kulunas, il y a le pouvoir ; derrière le pouvoir, une mémoire qu’on voudrait enterrée.

C’est là que le livre est le plus convaincant. L’auteur connaît les procédures, les réflexes de terrain, les rapports de force. Il a le goût du détail concret et de la réplique sèche. « Les flics de chez nous sont plus dangereux que les gamins des rues, je peux vous l’assurer. » Ou, devant une scène de crime piétinée : « C’est pas dans ce bordel qu’ils vont trouver des pistes. » Cette langue sans apprêt donne au récit sa vitesse et sa nervosité. Pas de grands effets : ça parle, ça frappe, ça court.

Cette efficacité a cependant un prix. Pouchairet explique parfois ce qu’il pourrait laisser deviner. Les rappels historiques, nécessaires pour comprendre le Beach, alourdissent ponctuellement la traque ; plusieurs seconds rôles restent assignés à une fonction — le corrompu, le brutal, le puissant — et l’accumulation des violences finit par émousser leur impact. Quelques commentaires sur la coopération occidentale et les préoccupations européennes semblent aussi venir commenter l’époque plutôt que servir l’action : de brèves sorties de route dans un ensemble autrement très tenu.

Reste une vraie noirceur morale. Ici, la justice ne lave rien : elle déplace seulement la faute. « Si nous voulons la justice, il va falloir l’exercer par nous-mêmes. » À partir de là, l’investigation devient vengeance, puis contamination. Le policier, le témoin, la victime : chacun glisse. Jusqu’à cette question, brutale et juste : « Un justicier? Un monstre? Un flic? » C’est dans ce brouillage que Kulunas trouve sa meilleure idée : faire du polar non pas une chasse au coupable, mais une lutte pour ne pas lui ressembler.

 

 

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

#Polar
ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
05/09/2026 à 22:10

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Kulunas

Pierre Pouchairet

Paru le 13/08/2026

274 pages

Manufacture de livres éditions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385533571
9782385533571
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.