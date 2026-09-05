Agnès Martin-Lugand retourne à Folegandros, là où tout s’est brisé

Agnès Martin-Lugand n’envoie pas ses personnages à Folegandros pour contempler la mer. Elle les y ramène parce que certaines histoires refusent de rester enterrées. Trois ans après avoir disparu de la vie de ses parents, Andréas, vingt-cinq ans, leur adresse une lettre depuis l’île grecque où son enfance s’est fracassée. Pas de retrouvailles promises, pas de pardon à réclamer. Une sommation : « Je suis revenu sur les lieux du crime. Moi. Pas vous. » Suzanne et Vadim comprennent aussitôt qu’ils n’ont plus d’échappatoire.

Il y a dix-huit ans qu’ils ont quitté Folegandros. Dix-huit ans qu’ils ont appris, chacun de leur côté, à vivre autour d’une blessure plutôt qu’avec elle. Suzanne a épousé Léonard, construit une famille, élevé deux filles. Vadim s’est réfugié dans le travail, les départs et une solitude qu’il revendique autant qu’il la subit. Entre eux demeure Andréas, cet enfant devenu homme auquel ils ont cru pouvoir épargner l’insupportable en lui retirant une partie de son passé.

Une île qui rend tout

La première force du livre est là : personne n’a complètement tort, personne n’a véritablement raison. Tous ont aimé trop fort, mal parfois, avec cette maladresse propre à ceux qui veulent protéger lorsqu’ils ne savent plus eux-mêmes comment tenir debout. Une phrase de Suzanne suffit à mesurer l’abîme et l’espoir : « On existe encore pour lui. » Tout part de cette certitude minuscule.

Folegandros pourrait n’être qu’un décor rêvé, avec ses rochers brûlés, ses plages, le Meltem et la lumière des Cyclades. Agnès Martin-Lugand en fait tout autre chose : une mémoire à ciel ouvert. Ici, chaque chemin rend quelque chose. Une odeur. Un visage. Une habitude. Un bateau. Et ce qui avait été soigneusement contenu remonte sans demander la permission.

Andréas est le cœur battant du récit. Son visage porte les marques de l’accident, sa mémoire en conserve surtout des trous. Il ne cherche pas seulement à savoir ce qui s’est produit : il veut découvrir qui il était avant. « Je veux comprendre, je veux savoir si ça valait la peine… » Cette question est injuste, presque impossible. Elle est pourtant celle d’un enfant auquel on a confisqué le récit de sa propre enfance. Photos, films, souvenirs et confidences viennent alors recomposer ce qui manque.

Le passé reprend la mer

Le texte devient particulièrement juste lorsque les objets prennent la place des explications. Skafos, le voilier laissé derrière eux après le drame, condense à lui seul une famille, une liberté, un bonheur devenu imprononçable. « Notre bateau nous a attendus… » La formule pourrait verser dans le symbole appuyé ; elle touche parce que le bateau n’efface rien. Il attend seulement que chacun soit capable de le regarder de nouveau.

C’est aussi ce qui rend Vadim si attachant. Derrière la rudesse, la colère, les cigarettes reprises après quinze ans, subsiste un père incapable de se pardonner. Face à Andréas, il finit pourtant par poser les mots essentiels : « J’ai toujours été fier de toi. Rien n’est ta faute… Je refuse d’entendre ça. » L’histoire avance ainsi, moins par révélations spectaculaires que par déplacements intimes. Une culpabilité change d’épaule. Un silence cède. Une main reste quelques secondes de plus sur une joue.

Léonard aurait pu n’être que l’homme resté à quai, le mari inquiet pendant que Suzanne repart avec son premier amour. Il est beaucoup plus que cela. Père de Nina et Salomé, beau-père d’Andréas, il existe avec ses peurs, sa jalousie, mais aussi une générosité qui interdit de le réduire au troisième côté d’un triangle amoureux. Grâce à lui, le livre évite le confort d’un choix entre l’ancien amour et le nouveau : plusieurs fidélités peuvent cohabiter sans s’annuler.

Une réserve demeure. Au milieu du roman, le long détour par les années d’avant est indispensable pour comprendre l’accident, la rupture et ce qui les a suivis. Il suspend néanmoins assez longtemps la tension des retrouvailles. Certains sentiments, déjà parfaitement lisibles dans un geste ou un dialogue, sont aussi reformulés aussitôt après. Quelques ellipses supplémentaires auraient parfois laissé davantage de place au lecteur, sans rien retirer à l’émotion.

Ce qu’on sauve

Le mouvement final balaie largement cette réserve. Le voilier, la mer, les gestes de navigation et les souvenirs qui reviennent cessent peu à peu d’appartenir au seul territoire du traumatisme. Quand Vadim pense : « Ce fut le plus beau virement de bord de toute ma vie. », la phrase dit davantage qu’une manœuvre réussie. Quelque chose s’est remis dans l’axe. Pas comme avant. Autrement.

Et lorsque le fils peut enfin dire à son père : « Je n’aurais pas voulu un autre père que toi. », le récit atteint son point le plus simple et le plus fort. Il n’est plus question de réparer le temps perdu, entreprise impossible, mais d’arrêter d’en perdre davantage. Retour à Folegandros raconte cela avec une émotion assumée : la possibilité de regarder ses cicatrices sans leur abandonner toute la suite de l’histoire.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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