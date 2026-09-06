La Booksletter : message à l'attention des lecteurs, et d'un nouveau site

Finie la trêve estivale ! Comme annoncé, la Booksletter reprend ce samedi 5 septembre, adossée à notre nouveau site Web. Beaucoup plus dynamique que l’ancien, celui-ci vous permet d’avoir accès aisément à la totalité de nos quelque dix-sept années d’archives.

Vous pourrez apprécier la vitesse de navigation, le classement des archives par grands thèmes, la refonte de la page d’accueil qui met en valeur les articles récents, la mise en avant d’articles en lien avec l’actualité et peut-être surtout le nouveau moteur de recherche, qui vous permet de retrouver à coup sûr les articles ayant retenu votre intérêt (dont les plus anciens), et sans doute plus encore à l’avenir...

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Cette montée en puissance vise la mise en place d’un nouveau modèle économique, nous permettant de produire davantage de contenu, de rémunérer des contributions extérieures et de tendre vers un vrai magazine en ligne, complémentaire de notre partenaire ActuaLitté.

Nos recettes continueront de provenir pour l’essentiel de vos dons, mais la publicité fait son entrée sur notre site books.actualitte.com, en coordination avec ActuaLitté. Rassurez-vous, vous pourrez vous en débarrasser. Il vous suffira de cliquer sur l’un des boutons Stop-Pub.

Vous serez acheminé vers HelloAsso, qui collecte les dons. Nous vous laissons découvrir le processus mis en œuvre. N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos réactions et remarques, forcément très utiles, en écrivant à lesamisbooks@gmail.com



J’espère que l’été aura rechargé vos batteries d’optimisme, une denrée qui a tendance à se faire rare.



Bonne lecture,

Olivier Postel-Vinay

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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