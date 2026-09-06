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La Booksletter : message à l'attention des lecteurs, et d'un nouveau site

La rentrée ne se limite pas aux livres : elle concerne aussi Books. Après la pause estivale, la Booksletter reprend son rythme ce samedi 5 septembre, accompagnée d’un site entièrement repensé. Navigation accélérée, archives mieux accessibles, moteur de recherche renforcé et nouvelle organisation éditoriale : cette refonte marque surtout une nouvelle étape dans le développement du média, avec l’ambition d’élargir ses contenus et de consolider son modèle économique.

Le 06/09/2026 à 07:00 par Dépêche

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Publié le :

06/09/2026 à 07:00

Dépêche

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ActuaLitté

Finie la trêve estivale ! Comme annoncé, la Booksletter reprend ce samedi 5 septembre, adossée à notre nouveau site Web. Beaucoup plus dynamique que l’ancien, celui-ci vous permet d’avoir accès aisément à la totalité de nos quelque dix-sept années d’archives. 

Vous pourrez apprécier la vitesse de navigation, le classement des archives par grands thèmes, la refonte de la page d’accueil qui met en valeur les articles récents, la mise en avant d’articles en lien avec l’actualité et peut-être surtout le nouveau moteur de recherche, qui vous permet de retrouver à coup sûr les articles ayant retenu votre intérêt (dont les plus anciens), et sans doute plus encore à l’avenir...

À LIRE - ActuaLitté et Books.fr : une nouvelle coopération entre médias indépendants

Cette montée en puissance vise la mise en place d’un nouveau modèle économique, nous permettant de produire davantage de contenu, de rémunérer des contributions extérieures et de tendre vers un vrai magazine en ligne, complémentaire de notre partenaire ActuaLitté.

Nos recettes continueront de provenir pour l’essentiel de vos dons, mais la publicité fait son entrée sur notre site books.actualitte.com, en coordination avec ActuaLitté. Rassurez-vous, vous pourrez vous en débarrasser. Il vous suffira de cliquer sur l’un des boutons Stop-Pub.

Vous serez acheminé vers HelloAsso, qui collecte les dons. Nous vous laissons découvrir le processus mis en œuvre. N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos réactions et remarques, forcément très utiles, en écrivant à lesamisbooks@gmail.com
 
J’espère que l’été aura rechargé vos batteries d’optimisme, une denrée qui a tendance à se faire rare.

Bonne lecture,
Olivier Postel-Vinay

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Le phénomène littéraire québécois Rue Duplessis aura son film

Après le livre et le théâtre, Rue Duplessis – ma petite noirceur arrivera au cinéma. Publié chez Lux Éditeur, le récit autobiographique du sociologue et homme de radio Jean-Philippe Pleau s’est imposé au Québec comme l’un des textes remarqués sur l’expérience du transfuge de classe. Maison4tiers produira le film, dont le scénario a été confié au romancier, dramaturge et scénariste Jean-Philippe Baril Guérard.

12/08/2026, 14:39

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À Saint-Sauveur-en-Puisaye, la maison de Colette s'ouvre aux caméras

L'émission Une maison, une artiste, produite par A Prime Group et diffusée sur France 5, ouvre les portes de la maison d'enfance de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le temps d'un épisode, immersion dans un lieu, avec ses modes de vie et ses habitudes, qui a façonné l'œuvre de la grande romancière, libre et indépendante.

12/08/2026, 10:26

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La mini-série Le Rouge et le Noir, dès le 31 août sur France 2

Victor Belmondo, Virginie Ledoyen, Camille Razat ou encore Patrick Timsit sont à l'affiche d'une nouvelle mini-série qui adapte le classique de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Disponible en intégralité dès le 21 août prochain sur france.tv, la production sera diffusée sur France 2 à partir du lundi 31 août, à 21h10.

12/08/2026, 10:19

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Netflix ressuscite Princesse Saphir, classique fondateur d’Osamu Tezuka

Depuis le 8 août, Netflix propose L’Héroïne au ruban, nouveau film d’animation librement inspiré de Princesse Saphir, l’un des mangas fondateurs du « dieu du manga », Osamu Tezuka. Yuki Igarashi en propose moins une transposition qu’une réinvention, autour d’une Saphir survivante d’un royaume détruit. En France, l’œuvre originale vient justement de retrouver les librairies dans une édition prestige chez Delcourt/Tonkam, traduite par Sylvain Chollet.

11/08/2026, 17:34

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Un classique mexicain bientôt sur Netflix : Mal de amores

Le roman Mal de amores de l’écrivaine mexicaine Ángeles Mastretta arrivera sur Netflix sous la forme d’une série historique portée par l'actrice Renata Vaca. Attendue le 2 septembre 2026, l’adaptation est pilotée par Catalina Aguilar Mastretta, fille de la romancière. En France, le livre a été publié dès 1998 par Belfond sous le titre Mal d’amour, dans une traduction d’Annie Morvan.

11/08/2026, 11:16

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Ariane Ascaride raconte « L’Odyssée de Marcel Pagnol » sur France Inter

France Inter propose « L’Odyssée de Marcel Pagnol », une série de quinze épisodes racontée par Ariane Ascaride et consacrée à l’auteur marseillais, à ses œuvres, ses correspondances et plusieurs figures de son entourage. Les huit premiers épisodes sont disponibles sur le site et l’application de Radio France. La suite est diffusée du lundi au vendredi à 13h20 sur France Inter, jusqu’au 21 août.

10/08/2026, 16:26

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La saga littéraire La Guerre des clans adaptée en jeu vidéo

La Guerre des clans, ample saga littéraire ouverte en 2003 et toujours en cours, pourra bientôt se jouer, manette ou clavier en main, avec le titre Warrior Cats: Clans of the Forest, annoncé pour l'automne. Le titre, développé par Bamtang Games et publié par Trailmark Games, sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

07/08/2026, 10:40

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La Bande de Coccoloba, d'après le livre L’Isola, débarque sur France 4

À partir du 31 août prochain, une joyeuse troupe d'animaux investira la chaine France 4, après avoir fait les belles heures de la plateforme Okoo. La série pour les préscolaires La Bande de Coccoloba, réalisée par Pierre-Alain Chartier et Olivier Perrault, évoquera le soin et la médecine d'une manière accessible et ludique. La production s'inspire du livre italien L'Isola, de Sabina Colloredo et Valeria Petrone (Carthusia), inédit en français.

05/08/2026, 10:31

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Ferraredo (Aurélien Machureau) : Le chanteur interviewé par David Serero

À seulement 19 ans, le chanteur Ferraredo a été invité sur le podcast de David Serero, monument de la scène lyrique internationale.

 

03/08/2026, 17:23

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L'adaptation du Royaume d’Orïsha rejetée par sa propre autrice

Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.

03/08/2026, 12:55

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Myron Bolitar passe des romans d’Harlan Coben à Netflix

Netflix a commencé à New York le tournage de Myron Bolitar, une série tirée des romans policiers d’Harlan Coben. Commandée en mai 2026, elle suit un ancien basketteur devenu agent sportif, interprété par Colin Woodell, et réunit également KJ Apa et Diane Guerrero. David E. Kelley et Kyle Long en sont les scénaristes et producteurs exécutifs. Aucune date de diffusion n’a été annoncée.

01/08/2026, 11:07

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Après BookTok, Lynn Painter conquiert Netflix et Sony

Netflix prépare l’adaptation de Better Than the Movies, romance young adult de Lynn Painter devenue un succès durable grâce à BookTok et publié en France chez Comet - label young adult des éditions Larousse -, dans une traduction de Charlotte Le Chapelain. Réalisé par Julia Hart, le film doit prolonger à l’écran les jeux du roman avec les codes de la comédie romantique. Les acteurs qui interprèteront Liz Buxbaum et Wes Bennett n'ont pas encore été dévoilés.

01/08/2026, 10:33

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Stephen King : Sam Raimi prépare le retour de Désolation au cinéma

Près de trente ans après sa parution, Désolation de Stephen King repart vers l’écran. Searchlight Pictures développe une adaptation du roman, produite par Sam Raimi, tandis que Zach Lipovsky et Adam B. Stein, réalisateurs de Final Destination: Bloodlines, négocient leur participation. Le livre, déjà adapté pour ABC en 2006, conduira cette fois ses voyageurs égarés jusqu’au cinéma.

01/08/2026, 09:58

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Booster Gold perd David Jenkins, mais la série n’est pas enterrée

David Jenkins a confirmé que sa version de Booster Gold, développée pour DC Studios et HBO Max, n’aboutirait pas. L’adaptation du héros créé par Dan Jurgens demeure toutefois en chantier : selon TheWrap, une nouvelle équipe créative doit reprendre le projet. Sans interprète ni calendrier annoncé, le voyageur temporel reste bloqué dans l’antichambre de la production.

01/08/2026, 09:45

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Le nouveau phénomène fantasy de Netflix arrive en France en octobre

Lauréat du prix Locus 2026 du meilleur roman de fantasy, The Everlasting d’Alix E. Harrow sera adapté par Netflix. Le livre paraîtra en France le 7 octobre 2026 au Rayon imaginaire, chez Hachette Heroes, sous le titre Les Mille Morts d’Una L’Éternelle, dans une traduction de Thibaud Eliroff, comme nous l’a confirmé l’éditeur.

30/07/2026, 17:18

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