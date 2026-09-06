La Booksletter : message à l'attention des lecteurs, et d'un nouveau site

La rentrée ne se limite pas aux livres : elle concerne aussi Books. Après la pause estivale, la Booksletter reprend son rythme ce samedi 5 septembre, accompagnée d’un site entièrement repensé. Navigation accélérée, archives mieux accessibles, moteur de recherche renforcé et nouvelle organisation éditoriale : cette refonte marque surtout une nouvelle étape dans le développement du média, avec l’ambition d’élargir ses contenus et de consolider son modèle économique.
Le 06/09/2026 à 07:00 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
06/09/2026 à 07:00
0
Commentaires
0
Partages
Finie la trêve estivale ! Comme annoncé, la Booksletter reprend ce samedi 5 septembre, adossée à notre nouveau site Web. Beaucoup plus dynamique que l’ancien, celui-ci vous permet d’avoir accès aisément à la totalité de nos quelque dix-sept années d’archives.
Vous pourrez apprécier la vitesse de navigation, le classement des archives par grands thèmes, la refonte de la page d’accueil qui met en valeur les articles récents, la mise en avant d’articles en lien avec l’actualité et peut-être surtout le nouveau moteur de recherche, qui vous permet de retrouver à coup sûr les articles ayant retenu votre intérêt (dont les plus anciens), et sans doute plus encore à l’avenir...
À LIRE - ActuaLitté et Books.fr : une nouvelle coopération entre médias indépendants
Cette montée en puissance vise la mise en place d’un nouveau modèle économique, nous permettant de produire davantage de contenu, de rémunérer des contributions extérieures et de tendre vers un vrai magazine en ligne, complémentaire de notre partenaire ActuaLitté.
Nos recettes continueront de provenir pour l’essentiel de vos dons, mais la publicité fait son entrée sur notre site books.actualitte.com, en coordination avec ActuaLitté. Rassurez-vous, vous pourrez vous en débarrasser. Il vous suffira de cliquer sur l’un des boutons Stop-Pub.
Vous serez acheminé vers HelloAsso, qui collecte les dons. Nous vous laissons découvrir le processus mis en œuvre. N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos réactions et remarques, forcément très utiles, en écrivant à lesamisbooks@gmail.com
J’espère que l’été aura rechargé vos batteries d’optimisme, une denrée qui a tendance à se faire rare.
Bonne lecture,
Olivier Postel-Vinay
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le groupe de presse belge Rossel est entré en négociations exclusives pour racheter environ 80 % du Groupe Sud Ouest (GSO), aujourd’hui contrôlé par la famille Lemoîne. Si l’opération aboutit, Rossel prendrait donc le contrôle du quotidien Sud Ouest et des autres activités du groupe, parmi lesquelles figurent les Éditions Sud Ouest.
03/09/2026, 17:58
L'auteur et polémiste médiatique Michel Onfray a cédé sa revue Front Populaire au groupe Lagardère Media News, filiale de Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital. Le titre trimestriel, qui se revendique « souverainiste », a été créé en 2020 par Onfray et le journaliste et producteur Stéphane Simon.
28/08/2026, 11:28
Plus de cinquante journalistes et professionnels des médias de Gaza ont enregistré des hommages à leurs confrères tués depuis le début de la guerre. Réunis dans The Living Record, ces témoignages veulent conserver autre chose qu’une liste de noms : des voix, des parcours, des amitiés et le souvenir d’une profession décimée. Le projet est aussi ouvertement politique et met en cause la couverture du conflit par les médias occidentaux.
14/08/2026, 17:25
Historien de formation, journaliste et critique littéraire, Philippe-Jean Catinchi est mort le 10 juillet 2026, à l’âge de 68 ans. Collaborateur du Monde depuis 1994, il écrivait principalement pour Le Monde des livres, où il rendait compte de romans, d’essais historiques, de littérature étrangère, de bande dessinée et d’ouvrages pour la jeunesse.
30/07/2026, 17:51
Arrêté en 1994, le magazine culturel et sociétal Actuel doit reparaître le 29 octobre 2026 sous la direction du journaliste Vincent Bernière. La nouvelle publication prendra la forme d’un trimestriel de 180 pages, vendu 14,90 euros en kiosque et en librairie, sans édition numérique. Son premier numéro traitera des questions de genre, tandis qu’une campagne de financement participatif accompagnera son lancement.
30/07/2026, 13:40
Le tribunal de commerce de Nantes a confié Le Journal des Entreprises au groupe Overlord, déjà propriétaire du Revenu, du Nouvel Économiste et du Monde Informatique. Présentée par le repreneur comme une étape décisive dans la constitution d’un groupe indépendant d’information économique, l’opération, conclue pour 40.000 €, entraîne pourtant le départ de l’ensemble des 35 journalistes permanents du titre...
30/07/2026, 12:48
De Géo à Femme actuelle, en passant par Voici, Télé-Loisirs et Capital, Axel Ganz a profondément transformé la presse magazine française. Le journaliste et homme d’affaires allemand, fondateur de Prisma Presse - devenu Prisma Media -, est mort à l’âge de 88 ans.
22/07/2026, 12:38
À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, célébré ce samedi 4 juillet 2026, Frictions publie Que reste-t-il du rêve américain ?, une mini-série documentaire au format podcast produite à partir d’une enquête menée à Atlanta par Walid Hajar Rachedi, lauréat de la Villa Albertine 2025, pour confronter les idéaux américains de liberté, d’égalité des chances et d’ascension sociale à des témoignages de terrain.
06/07/2026, 11:57
Le chercheur et journaliste Pierre Benetti rejoindra la Revue Esprit comme rédacteur en chef à la rentrée. Il évoque « l’honneur » de rejoindre cet « espace de liberté intellectuelle et d’indépendance depuis sa création en 1932 ».
26/06/2026, 16:02
Après une critique de Malaise dans la génération Z (Gallimard) parue dans Lire Magazine, l'auteur du livre, Pierre Valentin, a dénoncé des citations qu’il juge inventées. Sophia Aram a relayé l’affaire sur France Inter, en suggérant l’hypothèse d’un texte écrit par IA. La revue dément. La vérification du livre confirme surtout un problème plus simple, mais sérieux : plusieurs guillemets ne correspondent pas à des citations littérales.
04/06/2026, 14:24
Camille Andrieu rejoindra la direction générale de CMA Media au poste de directrice générale adjointe à compter du 1er juillet 2026. Elle était depuis avril 2023 directrice de cabinet de Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM.
02/06/2026, 17:39
Les éditions Cercle d’Art et l’Agence France-Presse (AFP) s’associent pour publier une collection de livres construite à partir de leurs archives photographiques. Les premiers volumes, consacrés aux années 1980 et 1990, sont attendus en octobre, avant une extension aux deux décennies précédentes prévue pour le printemps 2027. Le projet prévoit de rendre accessibles des images issues d’un fonds de plusieurs millions de clichés, dont certaines encore inédites.
14/04/2026, 16:55
Par un communiqué, le groupe Louis Hachette Group a confirmé la cession du pôle luxe de Prisma Media (les revues Harper’s Bazaar France, Milk, Ideat, Côté Maison ou encore The Good Life) à Vivendi. Le
30 mars, Prisma annonçait pour sa part les suppressions de 261 postes, soit 40 % de ses effectifs.
01/04/2026, 11:07
Le couperet est tombé. Par un décret publié au Journal officiel, le gouvernement acte la liquidation de l’Institut national de la consommation (INC), ouvrant une nouvelle phase d’incertitude pour son principal titre, 60 Millions de consommateurs, désormais à la recherche d’un repreneur.
30/03/2026, 18:17
Le passage de relais est désormais acté. The Walt Disney Company a confirmé que le groupe italien Panini reprendra, à partir du 1er avril 2027, l’édition des magazines jeunesse Disney en France, mettant fin à la licence détenue depuis 2019 par Unique Heritage Media (UHM).
27/03/2026, 13:55
L’ADAGP ouvre les candidatures pour l’édition 2026 de sa Bourse Fanzine, destinée à soutenir la micro-édition et les projets artistiques indépendants. Vingt artistes ou collectifs d’artistes seront sélectionnés et recevront chacun une aide de 1000 € pour la réalisation d’un projet de fanzine. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au mercredi 15 avril 2026 à 14h.
04/03/2026, 18:12
ActuaLitté et Books.fr annoncent une collaboration d’un genre nouveau dans le paysage de la presse culturelle : un rapprochement fondé sur la confiance et la complémentarité, sans prise de participation ni rapprochement capitalistique.
26/02/2026, 13:57
Reporters sans frontières (RSF) ouvre un bureau France, basé à Paris, afin de renforcer son action en métropole et dans les territoires ultramarins. À l’approche d’échéances électorales majeures - les municipales en mars 2026 et l’élection présidentielle en mai 2027 - l’organisation entend consolider son travail pour garantir le droit à une information « fiable, indépendante et pluraliste ».
23/02/2026, 17:33
Un nouveau mouvement stratégique se dessine au sein de Prisma Media. Le groupe de presse magazine étudie la vente de son pôle luxe et art de vivre à Vivendi, son ancien actionnaire, selon des informations communiquées aux représentants du personnel. Ce projet concerne notamment Harper’s Bazaar France, titre phare de ce segment.
19/01/2026, 17:05
Michèle Benbunan, ancienne dirigeante d’Editis, est nommée directrice générale du groupe de presse détenu par LVMH. Elle succède à Pierre Louette, qui occupait la fonction de PDG depuis mars 2018 et quitte ses fonctions après près de huit années à la tête de l’ensemble.
19/01/2026, 16:01
Partager les avis, les confronter, les rendre accessibles : c’est autour de cette idée que s’est construit Bibliosurf. Le site agrège depuis plusieurs années les critiques, chroniques, podcasts et vidéos consacrés aux romans, publiés sur le web.
12/01/2026, 16:18
Prisma Media a annoncé le départ de Philipp Schmidt, directeur général en charge de la régie publicitaire ainsi que des pôles luxe et art de vivre. Présent au sein du groupe depuis 23 ans, il quitte ses fonctions d’un commun accord avec la direction, alors que le premier groupe de presse magazine en France traverse une période de fortes tensions sociales.
09/01/2026, 17:10
Presque un siècle après Bilboquet, la revue fondée par Ilios Chailly, Écho Antonin Artaud, entend prolonger ce geste littéraire radical et solitaire. Dans cet article, ce dernier revient sur la naissance de Bilboquet, son titre, son pseudonyme et l’exigence d’une pensée vivante portée par le Momo. À travers l’analyse du premier numéro et de ses poèmes, il explore une conception de la revue comme acte de nécessité plutôt que comme espace institutionnel.
06/01/2026, 13:16
Chaque semaine, le magazine Books propose de comprendre l'actualité à la lumière des livres. Dans cette nouvelle booksletter, De Carlos Gardel aux grandes questions contemporaines de santé, de justice, d’intelligence artificielle et de littérature, cette sélection explore la manière dont les livres éclairent le monde. Du destin des artistes aux maladies globales, des erreurs judiciaires à l’avenir du roman, une traversée critique de notre temps par le prisme des essais et des récits.
03/01/2026, 09:57
Une caricature publiée au sein de Charlie Hebdo et signée Riss, présentant Rokhaya Diallo sous les traits d’une Joséphine Baker à la ceinture de bananes, a déclenché une vive polémique. Le dessin illustre un article d’un hors-série consacré aux « fossoyeurs de la laïcité ». La Ligue des droits de l’Homme (LDH) dénonce une imagerie coloniale, et annonce son soutien à l’essayiste.
29/12/2025, 14:35
La Booksletter revient avant une pause bien méritée. Alors que se crée sous nos yeux la bulle financière de l’intelligence artificielle, il n’est pas sans intérêt de revenir sur les facteurs qui ont conduit au krach de 1929, origine de la plus grande dépression économique de l’histoire du capitalisme. — Par Michel André.
20/12/2025, 09:16
À l’heure où les comportements routiers suscitent une inquiétude croissante, Pif Gadget s’associe à Ornella Ongaro, pilote de moto de haut niveau et ambassadrice nationale de la Sécurité routière, pour rappeler l’importance du respect de la signalisation. Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par des études alarmantes sur les infractions commises au quotidien par les automobilistes, mais aussi par les autres usagers de la route.
16/12/2025, 16:23
Longtemps relégué au rang de compositeur facile et sentimental, Giacomo Puccini demeure l’un des créateurs les plus injustement mal compris du répertoire lyrique. Orchestrateur d’une virtuosité rare, maître absolu de la mélodie et du drame, il a su donner à l’opéra une puissance narrative presque cinématographique. Avec Turandot, œuvre ultime et inachevée, Puccini atteint l’accomplissement éclatant de son art. À retrouver dans la booksletter de cette semaine.
13/12/2025, 09:00
Francis Crick n’a pas seulement dévoilé la structure de l’ADN : il a aussi révolutionné notre compréhension du cerveau, traçant la trajectoire fulgurante d’un esprit scientifique hors norme. L’actualité à la lumière des livres, c'est ce que propose chaque semaine la Booksletter, du magazine Books.
06/12/2025, 09:02
Porter Anderson, rédacteur en chef de Publishing Perspectives, est décédé, révèle le média professionnel, laissant derrière lui une carrière marquante et une présence incontournable sur la scène professionnelle depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 18:01
Galene media est née en février 2025. Avec l’objectif ambitieux de lancer ses deux premiers magazines dans l’année. Deux trimestriels aux cibles et aux sujets très différents mais qui pourtant dessinent, en ombre chinoise, les piliers de l’éditeur : un attachement à la science et à la technique, une inclination naturelle à raconter des histoires et à visiter l’Histoire et la croyance que la presse imprimée à encore de belles choses à écrire !
02/12/2025, 07:30
Cette Booksletter explore cinq textes singuliers : la vie romanesque de la danseuse néerlandaise Darja Collin, l’essai critique de David Rieff sur le wokisme, le voyage érudit de Simon Winchester dans l’histoire du vent, le témoignage implacable d’un livreur de colis à Pékin et l’enquête intellectuelle sur la naissance du concept moderne d’Occident. Un ensemble riche qui interroge nos imaginaires, nos idées et nos façons d’habiter le monde.
29/11/2025, 09:32
Dans la Booksletter de cette semaine, plusieurs ouvrages éclairent la manière dont l’histoire, l’économie, la sociologie, la fiction et la linguistique permettent de penser notre monde contemporain.
22/11/2025, 16:58
Premier média francophone consacré au livre et à la lecture, ActuaLitté annonce la signature d’un partenariat stratégique avec l’agence média digitale Young ID. Par cet accord, le site confie à l’agence la gestion intégrale de son inventaire publicitaire programmatique, dans le but d’optimiser la performance et la pertinence de sa stratégie de monétisation.
12/11/2025, 16:13
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. Surnommé The House, Christ Church, fondé au XVIe siècle, est l’un des plus vénérables colleges de l’université d’Oxford. Un historien britannique fait le portrait, pas toujours tendre, de huit des dons les plus réputés qui y ont enseigné l’histoire sur une période allant de la veille de la Première Guerre mondiale jusqu’aux lendemains de la Seconde. Food for thought.
08/11/2025, 11:38
Le 5 novembre 2025, jour de la remise du Prix Goncourt, marque aussi la naissance d’Open Book, un podcast littéraire d’un genre singulier. Porté par Agathe Le Taillandier, journaliste passée par Radio France et Louie Média, le programme entend « donner la part belle aux contre-récits » et placer l’intimité au centre de la conversation littéraire.
04/11/2025, 13:01
Autres articles de la rubrique Médias
Lutter. Bousculer. Se libérer. Face à la concentration croissante des pouvoirs dans l'édition, la presse et la culture. Face à de nouveaux défis, aussi, dans le monde des lettres, des écrivains se mobilisent ! C'est là tout le programme de La Grande Librairie : Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce 9 septembre, sur France 5, à 21h05.
05/09/2026, 09:44
La saison 2026-2027 d'Arte sera aussi littéraire. Outre un certain nombre de séries et de films adaptés d'œuvres, des documentaires reviendront sur des titres en particulier, des personnages et sur celles et ceux qui font ces récits.
04/09/2026, 16:23
Sur arte.tv du 20 septembre 2026 au 25 avril 2027 et sur la chaine Arte le dimanche 27 septembre 2026 à 23h40, Gomorra, manifeste anti-mafia, reviendra sur la publication du livre de Roberto Saviano. Ce documentaire inédit de la collection « Avant/après » évoquera aussi l’onde de choc politique, médiatique et culturelle que l'ouvrage a provoquée en Italie.
04/09/2026, 13:10
La chaine franco-allemande Arte a présenté, ce jeudi 3 septembre, sa saison 2026-2027. Familière des adaptations tirées de livres d'auteurs du monde entier, elle n'a pas failli à sa réputation. Des textes de Michelle Sacks, Erri De Luca, ou encore Theodor Storm, changés en fictions audiovisuelles, seront prochainement diffusés.
04/09/2026, 10:04
Il ne se passe jamais rien ici, livre d'Olivier Adam paru aux éditions Flammarion en mai 2024, a trouvé le chemin des écrans de télévision, le temps d'une mini-série de 6 épisodes, d'une durée de 52 minutes chacun. Le tournage est en cours.
04/09/2026, 10:03
Le réalisateur et animateur japonais Yūji Yanase est mort le 22 août 2026 à l'âge de 59 ans, des suites d'un infarctus du myocarde. Son décès a été annoncé le 2 septembre par le studio MAHO FILM, auquel il appartenait depuis 2023. Figure discrète mais particulièrement prolifique de l'animation japonaise, il avait travaillé sur des œuvres aussi diverses qu'Akira, Death Note, Hellsing, Chobits, Naruto Shippuden ou Pokémon XY, avant de réaliser de nombreuses adaptations de mangas et de light novels.
03/09/2026, 18:33
Série manga à l'indéniable succès, Les Carnets de l'Apothicaire, de Nekokurage et Itsuki Nanao, d'après les light novels de Hyūganatsu, deviendra prochainement une production en prise de vues réelles. Amazon Prime Video a officialisé l'entrée en production de l'adaptation.
03/09/2026, 12:45
Période enthousiasmante pour certains, agaçante pour d'autres, la rentrée littéraire se caractérise par un embouteillage de parutions. Quelques figures de France Culture proposent leurs sélections, afin de faciliter les découvertes et, peut-être, les coups de cœur partagés...
03/09/2026, 10:46
Jean-Paul Rappeneau est mort mardi 1er septembre à l’âge de 94 ans, a annoncé l’un de ses fils. En cinquante ans de carrière et seulement huit longs métrages, le cinéaste français aura notamment marqué le cinéma par son goût des grandes histoires, des dialogues ciselés et des adaptations littéraires ambitieuses. Son Cyrano de Bergerac, porté par Gérard Depardieu en 1990, reste son œuvre la plus célèbre.
02/09/2026, 13:46
Paru en 2020 aux éditions XO, l'ouvrage Vous n'aurez pas les enfants, de l'historienne Valérie Portheret, avait été changé 5 ans plus tard en bande dessinée par Arnaud Le Gouëfflec (scénariste) et Olivier Balez (dessinateur et coloriste). Une nouvelle adaptation se profile, avec un documentaire réalisé par Virginie Kahn.
01/09/2026, 10:43
Augustin Trapenard fait sa rentrée, et La Grande Librairie avec lui : rendez-vous est donné ce 2 septembre sur France 5, à 21h05, pour retrouver les invités qui ouvrent le bal des romans de la rentrée littéraire.
29/08/2026, 10:26
Prime Video poursuit son exploration de l’œuvre de Stephen King. Après Carrie, attendue cet automne sur la plateforme, Amazon MGM Studios a donné son feu vert à une mini-série en six épisodes adaptée de « Crouch End », nouvelle londonienne et ouvertement lovecraftienne de l’écrivain américain.
28/08/2026, 12:01
Après plus de dix ans de développement, l’adaptation en prise de vue réelle de Naruto portée par Lionsgate semble enfin prête à passer à la vitesse supérieure. Le studio et le réalisateur Destin Daniel Cretton ont lancé en juillet 2026 un casting mondial pour trouver les interprètes de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno, les trois jeunes ninjas de l’équipe 7. Un premier nom se précise déjà, et ce n'est pas pour incarner un des membres du trio : Charles Melton est en négociations finales pour jouer leur maître, Kakashi Hatake.
27/08/2026, 17:41
Rouletabille devient une jeune journaliste, Sainclair un podcasteur, les Stangerson cèdent la place aux Fabre et le château du Glandier disparaît au profit des gorges du Verdon. À partir du 3 septembre, TF1 proposera une « libre adaptation contemporaine » du Mystère de la chambre jaune, le classique du roman policier publié par Gaston Leroux en 1907.
27/08/2026, 13:00
La Guerre des Gaules, ou Commentaires sur la guerre des Gaules en version longue, se présente comme un récit militaire en sept volumes, dans lequel Jules César lui-même, alors proconsul, chronique la conquête de la Gaule. À la fois personnage principal et narrateur, le futur imperator pourrait bien s'être donné le beau rôle... Un documentaire diffusé par France 5 relit ce texte mythique.
26/08/2026, 09:28
Pas refroidi par l'échec du film Supergirl, DC Studios déroule son DC Universe, avec l'annonce d'une nouvelle production, destinée à la plateforme HBO Max. Avec Warner Bros. Television, le studio portera The People v. Gorilla Grodd, série dans laquelle le reporter favori de Superman, Jimmy Olsen, racontera le procès de ce singe doté d'une intelligence hors-norme et de pouvoirs psychiques...
25/08/2026, 15:47
Phénomène littéraire aux Pays-Bas, Le Camino, d'Anya Niewierra, traduit en français par Marie Hendrikse pour les éditions Hauteville, se retrouvera bientôt sur les écrans. Une mini-série en cinq épisodes, produite par NL Film et EO, sera prochainement tournée, notamment au Puy-en-Velay et dans les environs.
17/08/2026, 10:49
Le réalisateur Jean-Robert Viallet et l'historien des sciences, des techniques et de l'environnement Jean-Baptiste Fressoz s'allient le temps d'une série documentaire, Fuck la planète, le choix du réchauffement. Celle-ci remonte le fil des alertes quant au dérèglement climatique et, surtout, le déni ou la disqualification qui leur a été opposé.
14/08/2026, 10:43
The Walking Dead: Streets of Survival, annoncé pour le 18 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 1 et 2, propose une nouvelle immersion vidéoludique dans l'univers cruel de la franchise. Mais l'esthétique est cette fois inspirée des jeux rétro...
14/08/2026, 10:42
Après l'écriture de plusieurs chansons interprétées par d'autres artistes, Nicolas Peyrac, dans les années 1970, connait plusieurs succès, notamment « So Far Away from L.A. » (1975) et « Je pars » (1977). Après un long passage à vide, il se réinvente en romancier, sans pour autant abandonner la musique. Un documentaire revient sur sa carrière et dresse son portrait.
13/08/2026, 10:01
Inscrit dans la série « La France en vrai », le documentaire Ce que nous laisserons, de Marion Dupuis et Jérémie Lopez, s'intéresse au geste de femmes et d'hommes qui ont appris qu'il ne leur restait que quelques semaines ou mois à vivre. Dans le cadre d'un parcours de soin proposé par les hôpitaux de Chartres et des Sables-d’Olonne, ils rédigent leur autobiographie, afin de la laisser à leurs proches.
13/08/2026, 09:30
Après le livre et le théâtre, Rue Duplessis – ma petite noirceur arrivera au cinéma. Publié chez Lux Éditeur, le récit autobiographique du sociologue et homme de radio Jean-Philippe Pleau s’est imposé au Québec comme l’un des textes remarqués sur l’expérience du transfuge de classe. Maison4tiers produira le film, dont le scénario a été confié au romancier, dramaturge et scénariste Jean-Philippe Baril Guérard.
12/08/2026, 14:39
L'émission Une maison, une artiste, produite par A Prime Group et diffusée sur France 5, ouvre les portes de la maison d'enfance de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le temps d'un épisode, immersion dans un lieu, avec ses modes de vie et ses habitudes, qui a façonné l'œuvre de la grande romancière, libre et indépendante.
12/08/2026, 10:26
Victor Belmondo, Virginie Ledoyen, Camille Razat ou encore Patrick Timsit sont à l'affiche d'une nouvelle mini-série qui adapte le classique de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Disponible en intégralité dès le 21 août prochain sur france.tv, la production sera diffusée sur France 2 à partir du lundi 31 août, à 21h10.
12/08/2026, 10:19
Depuis le 8 août, Netflix propose L’Héroïne au ruban, nouveau film d’animation librement inspiré de Princesse Saphir, l’un des mangas fondateurs du « dieu du manga », Osamu Tezuka. Yuki Igarashi en propose moins une transposition qu’une réinvention, autour d’une Saphir survivante d’un royaume détruit. En France, l’œuvre originale vient justement de retrouver les librairies dans une édition prestige chez Delcourt/Tonkam, traduite par Sylvain Chollet.
11/08/2026, 17:34
Le roman Mal de amores de l’écrivaine mexicaine Ángeles Mastretta arrivera sur Netflix sous la forme d’une série historique portée par l'actrice Renata Vaca. Attendue le 2 septembre 2026, l’adaptation est pilotée par Catalina Aguilar Mastretta, fille de la romancière. En France, le livre a été publié dès 1998 par Belfond sous le titre Mal d’amour, dans une traduction d’Annie Morvan.
11/08/2026, 11:16
France Inter propose « L’Odyssée de Marcel Pagnol », une série de quinze épisodes racontée par Ariane Ascaride et consacrée à l’auteur marseillais, à ses œuvres, ses correspondances et plusieurs figures de son entourage. Les huit premiers épisodes sont disponibles sur le site et l’application de Radio France. La suite est diffusée du lundi au vendredi à 13h20 sur France Inter, jusqu’au 21 août.
10/08/2026, 16:26
La Guerre des clans, ample saga littéraire ouverte en 2003 et toujours en cours, pourra bientôt se jouer, manette ou clavier en main, avec le titre Warrior Cats: Clans of the Forest, annoncé pour l'automne. Le titre, développé par Bamtang Games et publié par Trailmark Games, sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
07/08/2026, 10:40
À partir du 31 août prochain, une joyeuse troupe d'animaux investira la chaine France 4, après avoir fait les belles heures de la plateforme Okoo. La série pour les préscolaires La Bande de Coccoloba, réalisée par Pierre-Alain Chartier et Olivier Perrault, évoquera le soin et la médecine d'une manière accessible et ludique. La production s'inspire du livre italien L'Isola, de Sabina Colloredo et Valeria Petrone (Carthusia), inédit en français.
05/08/2026, 10:31
Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.
03/08/2026, 12:55
Netflix a commencé à New York le tournage de Myron Bolitar, une série tirée des romans policiers d’Harlan Coben. Commandée en mai 2026, elle suit un ancien basketteur devenu agent sportif, interprété par Colin Woodell, et réunit également KJ Apa et Diane Guerrero. David E. Kelley et Kyle Long en sont les scénaristes et producteurs exécutifs. Aucune date de diffusion n’a été annoncée.
01/08/2026, 11:07
Netflix prépare l’adaptation de Better Than the Movies, romance young adult de Lynn Painter devenue un succès durable grâce à BookTok et publié en France chez Comet - label young adult des éditions Larousse -, dans une traduction de Charlotte Le Chapelain. Réalisé par Julia Hart, le film doit prolonger à l’écran les jeux du roman avec les codes de la comédie romantique. Les acteurs qui interprèteront Liz Buxbaum et Wes Bennett n'ont pas encore été dévoilés.
01/08/2026, 10:33
Près de trente ans après sa parution, Désolation de Stephen King repart vers l’écran. Searchlight Pictures développe une adaptation du roman, produite par Sam Raimi, tandis que Zach Lipovsky et Adam B. Stein, réalisateurs de Final Destination: Bloodlines, négocient leur participation. Le livre, déjà adapté pour ABC en 2006, conduira cette fois ses voyageurs égarés jusqu’au cinéma.
01/08/2026, 09:58
David Jenkins a confirmé que sa version de Booster Gold, développée pour DC Studios et HBO Max, n’aboutirait pas. L’adaptation du héros créé par Dan Jurgens demeure toutefois en chantier : selon TheWrap, une nouvelle équipe créative doit reprendre le projet. Sans interprète ni calendrier annoncé, le voyageur temporel reste bloqué dans l’antichambre de la production.
01/08/2026, 09:45
Lauréat du prix Locus 2026 du meilleur roman de fantasy, The Everlasting d’Alix E. Harrow sera adapté par Netflix. Le livre paraîtra en France le 7 octobre 2026 au Rayon imaginaire, chez Hachette Heroes, sous le titre Les Mille Morts d’Una L’Éternelle, dans une traduction de Thibaud Eliroff, comme nous l’a confirmé l’éditeur.
30/07/2026, 17:18
Commenter cet article