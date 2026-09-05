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Trump, guerre biologique, IA : cinq livres pour comprendre le monde

Cette semaine, la Booksletter traverse le XVIIIe siècle avec George Forster, ausculte la seconde présidence de Donald Trump, raconte l’énigme Mar de Marchis, envisage le scénario d’une guerre biologique et interroge l’avenir de l’intelligence artificielle avec Cory Doctorow. Cinq livres, cinq angles pour lire les inquiétudes, les impostures et les bouleversements d’un monde qui ne manque décidément ni de vertiges ni de matière à penser.

Le 05/09/2026 à 14:13 par Nicolas Gary

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Publié le :

05/09/2026 à 14:13

Nicolas Gary

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Du Pacifique de James Cook aux couloirs de la Maison-Blanche, d’une identité journalistique fabriquée aux laboratoires de haute sécurité, la sélection de la semaine avance sur des terrains instables. George Forster y croise Donald Trump, Mar de Marchis, Annie Jacobsen et Cory Doctorow : autant de récits où l’histoire, le pouvoir, la science et la technologie permettent de relire autrement les tensions du présent et leurs zones d’ombre.

Du Pacifique de James Cook aux couloirs de la Maison-Blanche, d’une identité journalistique fabriquée aux laboratoires de haute sécurité, la sélection de la semaine avance sur des terrains instables. George Forster y croise Donald Trump, Mar de Marchis, Annie Jacobsen et Cory Doctorow : autant de récits où l’histoire, le pouvoir, la science et la technologie permettent de relire autrement les tensions du présent et leurs zones d’ombre.

Portrait - George Forster, naturaliste, ethnographe, révolutionnaire

The Traveller: The Revolutionary Life of George Forster and His Search for Humanity (« Le voyageur. La vie révolutionnaire de George Forster et sa quête de l’humanité »), d’Andrea Wulf, Allen Lane, 2026.

Lorsque George Forster embarqua en 1772 à bord du Resolution de James Cook, en partance pour son deuxième voyage dans le Pacifique, il n’avait que 17 ans. Il accompagnait son père, le pasteur et naturaliste Johann Reinhold Forster, engagé comme savant de l’expédition. De retour en Angleterre au bout de trois ans, après un périple de 120 000 kilomètres, il publia un récit du voyage considéré par beaucoup comme supérieur à celui de Cook.

Sans idées préconçues sur les populations qu’ils rencontrèrent, il s’efforçait de comprendre leur système de valeurs. Une hypothèse qu’il formula au sujet du peuplement des îles du Pacifique est aujourd’hui confirmée par la génétique. Il jetait un regard critique sur les modalités et les conséquences des contacts entre Européens et autochtones. Nommé fellow de la Royal Society à l’âge de 22 ans, il multiplia les rencontres avec les grands esprits de l’époque, notamment Benjamin Franklin, Goethe et Buffon. Lire l’article.

Psychiatrie - Trump : « Je suis le chasseur »

Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump (« Changement de régime. La présidence impériale de Donald Trump décryptée de l’intérieur »), de Maggie Haberman et Jonathan Swan, Simon & Schuster, 2026.

À peine deux ans de présidence Trump II, et déjà l’idée de discerner une cohérence derrière la pyrotechnie d’initiatives aux résultats disparates paraît chimérique. Pourtant, deux journalistes du New York Times qui suivent Donald Trump depuis des années, Maggie Haberman et Jonathan Swan, ont tenté – et spectaculairement réussi – l’exercice.

Ils articulent leur décryptage ultra-fouillé, essentiellement fondé sur des entretiens en deep background, avec anonymat garanti, autour d’un traumatisme fondateur : le prétendu « vol » de l’élection de 2020. Après avoir ressassé pendant quatre ans son humiliation et sa frustration, Donald Trump aurait entamé dès sa réélection la quête opiniâtre d’une juste rétribution – d’un « châtiment ».

Magistrats qui l’ont poursuivi, avocats considérés comme félons, journalistes jugés calomnieux et fonctionnaires ayant contrarié son premier mandat : tous figurent, selon les auteurs, parmi les cibles de cette entreprise de revanche. Lire l’article.

Journalisme - Personne ne l’a jamais vue

La bola (« La boule »), de Daniel Verdú, Alfaguara, 2026.

Il existe des livres qui prétendent percer un mystère et qui, en réalité, en éclairent un autre : celui d’une époque. Ainsi de La bola, livre-enquête du journaliste espagnol Daniel Verdú, correspondant d’El País à Paris. Son sujet : Mar de Marchis, directrice insaisissable de la revue culturelle en ligne Jot Down, morte en 2022 sans avoir jamais montré son visage.

Derrière ce pseudonyme d’aristocrate italienne se cachait une femme bien réelle, María Jesús Marhuenda Irastorza, mère divorcée frappée d’agoraphobie, que ses proches appelaient simplement Chus. Mais pour beaucoup, elle fut toujours « la bola », comme la boule noire de billard devenue l’emblème de son magazine.

Pendant plus d’une décennie, cette voix sans corps dirigea dans l’ombre l’un des titres les plus remarqués du journalisme culturel espagnol, recrutant, à coups de flatteries et de pressions liées à l’influence, des signatures aussi prestigieuses qu’Antonio Muñoz Molina, Fernando Savater ou Manuel Jabois. Lire l’article.

Guerre biologique - Apocalypse tomorrow

Biological War: A Scenario (« Guerre biologique. Un scénario »), d’Annie Jacobsen, Torva, 2026.

Les livres catastrophistes valent d’être pris avec une pincée de sel. Ce pourrait être le cas de celui d’Annie Jacobsen qui, après en avoir publié un sur l’apocalypse nucléaire, récidive en décrivant un scénario non moins épouvantable : celui d’une pandémie de peste provoquée par la manipulation d’une bactérie en laboratoire. Mais Hamish de Bretton-Gordon, ancien commandant des forces britanniques spécialisées dans la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire, prend l’hypothèse très au sérieux.

Le scénario détaillé par Jacobsen après avoir interrogé une cinquantaine d’experts est « parfaitement plausible », écrit-il dans la Literary Review. Le premier problème tient aux progrès considérables des technologies de manipulation génétique et à la multiplication des laboratoires de haute sécurité à travers le monde. Quant à l’hypothèse d’une origine en laboratoire du Covid-19 à Wuhan, elle demeure débattue et non établie.

Le second problème est celui de la préparation des autorités sanitaires face à une attaque biologique délibérée, dont les caractéristiques pourraient considérablement compliquer l’identification de l’agent pathogène et la mise au point de contre-mesures médicales. Lire l’article.

Prospective - Quand la bulle de l’IA aura éclaté

The Reverse Centaur’s Guide to Life After AI (« Le guide du centaure inversé pour notre vie après l’IA »), de Cory Doctorow, Verso Books, 2026.

Électron libre, l’auteur de science-fiction Cory Doctorow est un défenseur des logiciels libres et un critique des dérives de l’Internet. On lui doit notamment le néologisme enshittification, généralement traduit par « merdification », pour décrire la dégradation progressive des plateformes numériques. Dans la galaxie des opinions formulées sur les promesses et les risques de l’intelligence artificielle, sa position consiste moins à juger la technologie en elle-même qu’à demander qui la contrôle et à quelles fins.

Dans son nouveau livre, dont la traduction française, Penser l’intelligence artificielle avant qu’il ne soit trop tard, est annoncée chez Eyrolles pour le 29 octobre 2026, il développe l’idée du « centaure inversé ». Le mot « centaure » désigne ici une personne assistée par une machine : à vélo, avec une calculatrice ou un logiciel qui améliore son travail, l’humain demeure aux commandes.

Le « centaure inversé », explique Doctorow, apparaît lorsque la relation se retourne : l’être humain devient l’assistant d’une machine et doit se plier au rythme ou aux décisions qu’elle lui impose. Derrière le débat sur l’IA, l’auteur invite ainsi à regarder moins les prouesses techniques que les rapports de pouvoir qu’elles organisent. Lire l’article.

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Illustration : Le HMS Resolution et le HMS Adventure dans la baie de Matavai, à Tahiti, de l'artiste britannique William Hodges en 1776

 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Retour à Folegandros : Agnès Martin-Lugand au cœur des non-dits

Agnès Martin-Lugand revient avec un nouveau roman, Retour à Folegandros, à paraître le 17 septembre aux éditions Michel Lafon. Dans ce récit profondément humain, elle explore les liens familiaux, les blessures du passé et la force des retrouvailles à travers l’histoire d’Andréas, un jeune homme qui réunit ses parents sur l’île grecque où leur histoire familiale a commencé.

26/08/2026, 09:13

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Les Contes du Haras de la Lune

25/08/2026, 16:30

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Les Trois Hortense d’Adrien Goetz : l’Histoire en trompe-l’œil

On ne le dira jamais assez, un bon roman historique est celui qui perd celles et ceux qui le lisent. Où est le faux, le vrai, l’inspiré du vrai, le complètement fictif ? Les Trois Hortense de l’historien de l’art, romancier et membre de l’Institut Adrien Goetz, publié chez Grasset pour cette rentrée littéraire, est en ce sens une réussite complète.

25/08/2026, 12:40

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Je

24/08/2026, 10:55

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Bonne Figure

24/08/2026, 10:54

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Furia

24/08/2026, 10:53

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Le bureau des audacieuses

24/08/2026, 10:08

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Camarade Maman

24/08/2026, 09:44

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Les valises de Caracas

21/08/2026, 09:00

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Invité à dîner, ce PDG se retrouve soudain sur le banc des accusés

Un imprévu, de Michel Layaz, paraîtra le 1er octobre 2026 aux éditions Zoé. Le romancier suisse y transforme le dîner improvisé d’un puissant dirigeant en procès de ses choix, puis d’un système économique qui autorise l’enrichissement au détriment de l’environnement.

21/08/2026, 08:00

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Ligne de feu

21/08/2026, 07:30

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Mississippi : trois femmes face au déluge et à leur passé

Au cœur de la Bible Belt, dans le delta du Mississippi, trois ou quatre beaux portraits de femmes qui cherchent à échapper à leur karma générationnel au moment où les eaux du déluge s'abattent sur la région et bouleversent le cours des rivières tout comme le destin des habitants.

21/08/2026, 06:30

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Le Quatrième Péché : jusqu’où peut conduire l’envie ?

L’envie est le plus capital des péchés. Tout commence par une liaison. Un homme. Une femme. Un rendez-vous clandestin dans un parc en hiver. On ne sait rien d’eux. Sinon qu’ils viennent de franchir une ligne dangereuse. Puis survient un drame.

21/08/2026, 06:00

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L'Odyssée de l'autre monde

20/08/2026, 17:00

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La maison du rang Lynch

20/08/2026, 10:11

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Chante Méchante

20/08/2026, 09:59

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Odessa des oiseaux

20/08/2026, 09:58

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La vie avant nous

20/08/2026, 09:57

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La douleur et le soin

20/08/2026, 09:56

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Ne cherche pas le chaos

19/08/2026, 20:15

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A en perdre la raison

19/08/2026, 20:12

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Entre mille eaux

19/08/2026, 20:11

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Suffit-il de Croire au code ?

Notre narratrice est une jeune femme d’une intelligence redoutable. Informaticienne puis docteure en intelligence artificielle, elle est pourtant issue d’un milieu populaire. Elle a été obligée de se battre au fil des années pour prouver sa valeur, montrer qu’elle avait du talent, de l’envie, une réelle capacité à briller. Aux réunions parents-professeurs, on a même fini par dire d’elle qu’elle était « douée ». Alors, lorsqu’elle obtient le job de ses rêves, là haut, dans cette belle tour de verre, au sein d’une start-up pleine de promesses, elle s’y accroche de toutes ses forces. Sortie le 27 août.

19/08/2026, 09:11

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Sous le grand soleil, Pauline de Vergnette embrase la famille

Tout tient d’abord à presque rien : une maison au bout de l’allée, la piscine, les cousins, le café, les repas qui n’en finissent pas et Grand-mère au centre de tout. Rien ne devrait arriver. C’est justement le problème. Pauline de Vergnette installe le confort des vacances familiales, ce drôle de pays où chacun retrouve sa place avant même d’avoir posé sa valise. Puis elle serre. Un degré de plus, une phrase qui revient, un arbre qui fatigue, une mare qui sèche. « Jour d’été. Grand soleil. » Le refrain devient battement, puis avertissement. Le décor tient encore. Dessous, ça brûlera, le 20 août.

18/08/2026, 14:29

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Humain : quand les mots des morts refusent de disparaître

Un mot dérape, et tout le livre s’y engouffre. Un an après la crémation de sa grand-mère, le narrateur revient à Humain, village belge où son père l’avait envoyé par erreur le jour des obsèques. Il avait demandé le crématorium ; un homme avait entendu autre chose : « Il n’y a pas d’aquarium ici ». De cette confusion minuscule, Sam Bouffandeau tire une mécanique entière. Sortie de route, le 20 août.

18/08/2026, 13:22

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Vous, Madame de Charlotte Milandri : le corps garde en lui les mensonges et les secrets

Il y a un angle mort dans le combat de #MeToo et la pédocriminalité, une part sombre, marginale, peu médiatisée, mais qui fait tout autant son travail de sape chez les victimes. Jeanne revient chez ses parents pour un week-end, elle apprend la disparition d’une voisine qui était sa prof de sport au collège. 

18/08/2026, 13:14

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