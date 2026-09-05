Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

Ses rééditions monumentales n’ont depuis cessé d’en confirmer le statut : davantage qu’un classique Marvel, un moment de bascule dans l’histoire graphique du Surfer d’Argent. Il suffit presque de regarder Galactus.

Jack Kirby avait fait du Dévoreur de Mondes une impossibilité graphique : un être cosmique couvert de machines et d’ornements, quelque part entre souverain, architecture et catastrophe naturelle. Lorsque Moebius s’en empare dans Silver Surfer : Parable, il conserve cette silhouette immédiatement identifiable, mais lui applique une autre logique. Son Galactus ne semble plus tant avancer qu’apparaître. Il se dresse au milieu des constructions humaines comme un temple qui aurait décidé de marcher.

Le Silver Surfer, en face, n’a jamais paru aussi léger. Et c’est probablement là que se trouve la clef du livre : dans cette opposition entre deux manières d’occuper la page. Galactus la remplit ; Norrin Radd la traverse. Le premier écrase les perspectives, le second glisse dans les vides. L’un exige l’adoration. L’autre passe son existence à se demander ce qu’un être puissant peut légitimement exiger des autres.

En une cinquantaine de pages, Stan Lee et Jean Giraud, alias Moebius, débarrassent ainsi le Silver Surfer de presque tout ce qui pourrait faire de lui un super-héros traditionnel. Il reste une silhouette, une conscience et une question.

Kirby invente une silhouette, Lee lui donne une voix

Le personnage apparaît pour la première fois dans Fantastic Four #48, publié en mars 1966. Marvel attribue officiellement l’épisode à Stan Lee au scénario, Jack Kirby au dessin, Joe Sinnott à l’encrage et Art Simek au lettrage. C’est le début de la célèbre « Galactus Trilogy », qui se poursuit jusqu’au numéro 50.

La genèse précise du Surfer mérite cependant d’être racontée avec précaution. Lors d’une déposition effectuée en 2010 dans le cadre du contentieux opposant Marvel aux ayants droit de Jack Kirby, Stan Lee expliquait lui-même avoir découvert sur les planches livrées par Kirby ce personnage argenté sur une planche volante, qu’il n’avait pas prévu dans ses indications initiales. Kirby lui aurait expliqué qu’un être aussi considérable que Galactus devait posséder un héraut chargé de trouver ses planètes. Lee raconte avoir immédiatement adopté l’idée.

Ce que Lee développe ensuite avec une passion évidente, c’est la parole du personnage. À partir de 1968, dans sa propre série dessinée principalement par John Buscema, le Surfer devient l’une des figures les plus atypiques de Marvel : un extraterrestre contemplant l’humanité avec un mélange d’admiration, d’incompréhension et de désespoir. La série comptera 18 épisodes. Lee résumera plus tard l’ambition du titre comme celle d’un comic destiné à un lecteur plus âgé, plus cultivé et plus attentif.

Le Silver Surfer possède dès lors une singularité dont Parabole saura tirer parti vingt ans plus tard : ses meilleurs combats sont souvent des débats.

Moebius entre chez Marvel par la grande porte

La collaboration n’est pourtant pas la rencontre soudaine de deux mondes qui s’ignoreraient. Aux États-Unis, Moebius bénéficie déjà d’une reconnaissance considérable. Métal Hurlant a trouvé son prolongement américain avec Heavy Metal dès 1977 et son dessin est devenu l’un des emblèmes de cette circulation transatlantique de la science-fiction graphique.

Dans les années 1980, Marvel accélère encore le mouvement : sa branche Epic entreprend de publier en anglais une partie importante de son œuvre. La série Epic Graphic Novel : Moebius, commencée en 1987 avec Upon a Star, comptera finalement neuf volumes, parmi lesquels Arzach, The Airtight Garage, The Long Tomorrow ou plusieurs volets du Monde d’Edena.

Moebius n’arrive donc pas chez Marvel comme un inconnu que l’éditeur américain aurait soudain découvert. Il y arrive comme une vedette étrangère que Marvel est déjà en train de faire entrer dans son propre catalogue. Mais Silver Surfer représente autre chose.

Jean-Marc Lofficier, qui participa alors à la diffusion américaine de l’œuvre de Giraud, a raconté que celui-ci souhaitait réaliser un véritable comic book américain : papier courant, quadrichromie limitée, fabrication industrielle comprise. Il connaissait en outre le Surfer de Lee et Buscema grâce aux éditions françaises de Lug. Cette contrainte technique n’était donc pas subie : elle faisait partie de l’expérience.

Et le choix du personnage paraît presque évident. Quel héros Marvel pouvait davantage convenir à l’homme d’Arzach ?

La Marvel Method confiée à Moebius

La fabrication de Parabole ajoute encore à l’étrangeté de la rencontre. Stan Lee travaille selon la méthode devenue emblématique de Marvel : une intrigue est remise au dessinateur, celui-ci construit les séquences et les pages, puis le scénariste revient sur les planches pour rédiger dialogues et récitatifs.

Pour Moebius, habitué à d’autres processus, l’expérience est nouvelle. Les documents de fabrication reproduits dans différentes éditions montrent les recherches, essais et étapes intermédiaires du projet ; la réédition américaine de 1998 contient notamment un texte intitulé The Making of Silver Surfer : Parable.

Le résultat explique une partie de la singularité du livre. Ce que l’on lit n’est pas simplement un scénario de Stan Lee que Moebius aurait illustré. L’image intervient dans la construction du récit avant une partie des mots. Le dessinateur pousse l’appropriation très loin. Il dessine, encre et réalise lui-même le lettrage de l’histoire ; les crédits de couleur associent notamment son nom à celui de John Wellington dans les fascicules originaux.

Son intérêt pour le lettrage n’a rien d’anecdotique. Dans un texte repris ultérieurement par ComicsAlliance, il explique considérer les lettres comme partie intégrante de la personnalité graphique de la page : lorsqu’il ajoute les ballons à ses planches du Surfer, dit-il en substance, celles-ci lui semblent soudain achevées et dynamiques.

Voilà pourquoi Parabole ressemble si peu à un comic Marvel ordinaire de la fin des années 1980. Moebius n’y fournit pas seulement les images : il tente d’en contrôler le rythme visuel jusque dans la forme des mots.

L’art de rendre Galactus infiniment grand

Le dessin repose alors sur un contraste élémentaire. Le Surfer est une ligne. Galactus est une masse. Norrin Radd possède peu d’attributs graphiques : un corps nu et métallique, deux yeux, une planche. Moebius exploite cette pauvreté apparente avec une virtuosité extraordinaire. Le personnage peut devenir une virgule dans le ciel, une courbe au-dessus d’une ville ou une petite figure blanche perdue dans l’immensité d’une case.

Galactus suit la règle inverse. Ses proportions semblent changer selon les besoins de l’image. L’effet ne relève pas d’une maladresse : il participe de sa nature mythologique. À certains moments, le personnage paraît gigantesque ; ailleurs, colossal ; puis soudain presque inconcevable à l’échelle humaine. Le dessin ne cherche donc pas toujours à répondre à la question : « Quelle taille mesure Galactus ? » Il en pose une autre : « Quelle taille doit avoir un dieu pour celui qui le regarde ? »

C’est là que Moebius s’éloigne le plus profondément du spectaculaire super-héroïque tout en restant fidèle à Kirby. Kirby produisait de la puissance par l’accumulation, les machines, les explosions graphiques et l’énergie. Moebius obtient parfois le même vertige par la raréfaction.

Du vide autour d’un corps, une architecture minuscule, une foule transformée en poussière humaine. Et cette planche de surf qui traverse la page comme si la pesanteur concernait décidément les autres.

Galactus : une arme plus efficace que la destruction

Le récit lui-même est d’une simplicité presque biblique. Galactus revient sur Terre. Mais plutôt que de réduire immédiatement la planète à une source de nourriture, il se présente aux humains comme une puissance supérieure exigeant leur adoration. Marvel résume aujourd’hui l’intrigue en ces termes : l’humanité, soulagée face à cette apparition qu’elle prend pour divine, se précipite vers l’obéissance ; le Silver Surfer est pratiquement la seule voix capable de s’y opposer.

Un prédicateur, Colton Candell, comprend rapidement le parti qu’il peut tirer de la situation et se proclame interprète du nouveau dieu. C’est ici que Parabole devient davantage qu’un récit de super-héros. Galactus n’a presque plus besoin de détruire. Il lui suffit d’être cru.

Stan Lee déplace ainsi le pouvoir du domaine physique vers celui du consentement. Le danger ne provient plus seulement d’un être capable d’anéantir une planète : il vient de la facilité avec laquelle les humains peuvent transformer la puissance en autorité morale.

Galactus est immense, donc Galactus doit savoir. Galactus est invulnérable, donc Galactus doit avoir raison. Galactus peut nous détruire, donc Galactus peut nous commander. Le syllogisme est grotesque. Toute l’histoire montre pourtant avec quelle facilité une société peut l’adopter.

Il serait réducteur d’y voir simplement un pamphlet antireligieux. Le mécanisme décrit par Lee est plus large : Parabole interroge le désir de transférer à une puissance supérieure la responsabilité de ses propres décisions. Religion, culte du chef, fascination pour la force et démission individuelle se rejoignent dans la même tentation.

Le héros qui doit refuser de devenir Dieu

La plus belle idée du récit vient alors presque naturellement. Lorsque le Silver Surfer s’oppose à Galactus, il ne défend pas seulement la Terre contre un tyran. Il défend les humains contre leur besoin de lui substituer immédiatement un autre sauveur.

Car une fois Galactus démasqué, le mouvement recommence. La foule se tourne vers celui qui l’a sauvée. Elle est prête à placer Norrin Radd exactement à l’endroit qu’occupait son adversaire. Le Surfer doit donc accomplir quelque chose de plus difficile que vaincre Galactus : empêcher l’humanité de l’adorer à son tour.

Toute la mélancolie du personnage est contenue dans ce paradoxe. Son autorité morale vient précisément de son refus d’exercer l’autorité qu’on lui propose. Il possède une puissance cosmique, mais son geste le plus important consiste à renoncer au pouvoir symbolique.

C’est aussi pourquoi le dessin de Moebius fonctionne avec une telle évidence. Son Surfer n’a rien d’un conquérant. Il flotte, s’éloigne, disparaît. Plus les autres personnages veulent le transformer en monument, plus l’artiste en fait une ligne de fuite.

Deux fascicules devenus œuvre de musée

Les deux parties paraissent sous la marque Epic de Marvel avec des dates de couverture de décembre 1988 et janvier 1989. Le Grand Comics Database donne toutefois des mises en vente américaines au 11 août et au 15 septembre 1988. Une édition reliée de 76 pages suit dès décembre de la même année.

La reconnaissance est rapide. Aux Eisner Awards de 1989, récompensant les publications de 1988, Silver Surfer de Stan Lee et Jean « Moebius » Giraud reçoit le prix de la Best Finite Series. La même année, Batman : The Killing Joke obtient notamment celui du meilleur album. Autrement dit, Parabole s’impose dans une période où la bande dessinée américaine est précisément en train de redéfinir ce qu’un comic de super-héros peut devenir.

Marvel continue d’ailleurs à inscrire l’histoire parmi les récits majeurs du personnage, aux côtés de la « Galactus Trilogy » originelle ou d’œuvres beaucoup plus récentes. Mais sa fortune éditoriale est peut-être encore plus révélatrice que son prix.

De (À Suivre) au très grand format

En France, la trajectoire est presque un résumé de la rencontre franco-américaine qui a produit le livre. La première partie est publiée en février 1989 dans le supplément (AS) Comics du numéro 133 de (À Suivre), accompagnée d’un entretien avec Moebius ; la seconde accompagne le numéro 134 en mars. Casterman réunit ensuite l’œuvre en album en 1990 sous le titre Surfer d’Argent.

Soleil la reprend en 2001, puis Panini en 2014 dans sa collection « Marvel Graphic Novels ». Mais l’édition française la plus spectaculaire demeure celle de 2018. Panini transforme alors les quelque cinquante pages de bande dessinée en un volume de 80 pages de 26,5 × 36,3 cm, pesant près d’un kilo, accompagné d’une jaquette déployable en poster.

Le changement d’échelle n’est pas purement décoratif. Peu d’œuvres bénéficient autant de l’agrandissement. Les traits extrêmement fins de Moebius restent nets ; ses architectures respirent davantage ; la distance entre les personnages devient physiquement perceptible. Galactus, surtout, acquiert quelque chose que le petit format peine nécessairement à restituer : de la hauteur.

Marvel adopte une logique comparable aux États-Unis en 2019 avec la 30 th Anniversary Oversized Edition, reliée, de 88 pages. L’éditeur y réunit les deux épisodes dans un format de prestige et accompagne le récit de matériel supplémentaire.

Depuis, Parabole continue de circuler : Panini l’a reprise en 2023 dans « Marvel Must-Have », en 96 pages, avant de l’intégrer en 2024 au cinquième volume de Silver Surfer : L’Intégrale 1988-1989.

Cette succession de formats raconte quelque chose. Une histoire conçue à l’origine pour expérimenter les contraintes modestes du comic book américain est progressivement devenue un objet patrimonial que les éditeurs agrandissent, cartonnent, restaurent et entourent d’archives. Le petit fascicule est devenu livre d’art.

Un accident parfait de l’histoire de la bande dessinée

Il serait tentant de réduire Silver Surfer : Parable à l’argument commercial inscrit sur sa couverture : Stan Lee + Moebius. Ce serait précisément manquer ce qu’ils ont réussi. Car le livre ne fonctionne pas parce que deux célébrités auraient juxtaposé leurs signatures, mais parce que leurs préoccupations se rencontrent à un endroit étonnamment précis. Lee avait fait du Surfer une conscience exilée parmi les hommes. Moebius avait passé une partie de son œuvre à dessiner des personnages minuscules traversant des mondes dont ils ne comprennent jamais complètement les règles.

L’un avait le personnage. L’autre possédait l’espace qui lui convenait. Et entre les deux demeurait l’ombre de Jack Kirby, inventeur graphique de cette silhouette improbable qui, dès 1966, avait placé un homme nu et argenté sur une planche de surf au milieu du cosmos. Près de quarante ans après Parabole, l’idée devrait avoir vieilli. Elle produit l’effet inverse.

Plus les super-héros sont devenus omniprésents dans la culture populaire, plus cet étrange petit livre semble singulier. Il ne cherche ni à agrandir un univers partagé, ni à préparer une suite, ni à accumuler les personnages. Il réduit au contraire le genre jusqu’à son ossature : un dieu, un homme, une foule et une question.

Que fait-on de sa liberté lorsque quelqu’un se présente pour nous en débarrasser ? Voilà pourquoi Silver Surfer : Parable demeure graphiquement et culturellement si important. Ce n’est pas seulement le jour où Moebius a dessiné Marvel. C’est celui où Marvel, pendant cinquante pages, s’est mis à ressembler à Moebius.

Par Nicolas Gary

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