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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

Le 05/09/2026 à 11:50 par Nicolas Gary

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Publié le :

05/09/2026 à 11:50

Nicolas Gary

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Ses rééditions monumentales n’ont depuis cessé d’en confirmer le statut : davantage qu’un classique Marvel, un moment de bascule dans l’histoire graphique du Surfer d’Argent. Il suffit presque de regarder Galactus.

Jack Kirby avait fait du Dévoreur de Mondes une impossibilité graphique : un être cosmique couvert de machines et d’ornements, quelque part entre souverain, architecture et catastrophe naturelle. Lorsque Moebius s’en empare dans Silver Surfer : Parable, il conserve cette silhouette immédiatement identifiable, mais lui applique une autre logique. Son Galactus ne semble plus tant avancer qu’apparaître. Il se dresse au milieu des constructions humaines comme un temple qui aurait décidé de marcher.

Le Silver Surfer, en face, n’a jamais paru aussi léger. Et c’est probablement là que se trouve la clef du livre : dans cette opposition entre deux manières d’occuper la page. Galactus la remplit ; Norrin Radd la traverse. Le premier écrase les perspectives, le second glisse dans les vides. L’un exige l’adoration. L’autre passe son existence à se demander ce qu’un être puissant peut légitimement exiger des autres.

En une cinquantaine de pages, Stan Lee et Jean Giraud, alias Moebius, débarrassent ainsi le Silver Surfer de presque tout ce qui pourrait faire de lui un super-héros traditionnel. Il reste une silhouette, une conscience et une question.

Kirby invente une silhouette, Lee lui donne une voix

Le personnage apparaît pour la première fois dans Fantastic Four #48, publié en mars 1966. Marvel attribue officiellement l’épisode à Stan Lee au scénario, Jack Kirby au dessin, Joe Sinnott à l’encrage et Art Simek au lettrage. C’est le début de la célèbre « Galactus Trilogy », qui se poursuit jusqu’au numéro 50.

La genèse précise du Surfer mérite cependant d’être racontée avec précaution. Lors d’une déposition effectuée en 2010 dans le cadre du contentieux opposant Marvel aux ayants droit de Jack Kirby, Stan Lee expliquait lui-même avoir découvert sur les planches livrées par Kirby ce personnage argenté sur une planche volante, qu’il n’avait pas prévu dans ses indications initiales. Kirby lui aurait expliqué qu’un être aussi considérable que Galactus devait posséder un héraut chargé de trouver ses planètes. Lee raconte avoir immédiatement adopté l’idée.

Ce que Lee développe ensuite avec une passion évidente, c’est la parole du personnage. À partir de 1968, dans sa propre série dessinée principalement par John Buscema, le Surfer devient l’une des figures les plus atypiques de Marvel : un extraterrestre contemplant l’humanité avec un mélange d’admiration, d’incompréhension et de désespoir. La série comptera 18 épisodes. Lee résumera plus tard l’ambition du titre comme celle d’un comic destiné à un lecteur plus âgé, plus cultivé et plus attentif.

Le Silver Surfer possède dès lors une singularité dont Parabole saura tirer parti vingt ans plus tard : ses meilleurs combats sont souvent des débats.

Moebius entre chez Marvel par la grande porte

La collaboration n’est pourtant pas la rencontre soudaine de deux mondes qui s’ignoreraient. Aux États-Unis, Moebius bénéficie déjà d’une reconnaissance considérable. Métal Hurlant a trouvé son prolongement américain avec Heavy Metal dès 1977 et son dessin est devenu l’un des emblèmes de cette circulation transatlantique de la science-fiction graphique.

Dans les années 1980, Marvel accélère encore le mouvement : sa branche Epic entreprend de publier en anglais une partie importante de son œuvre. La série Epic Graphic Novel : Moebius, commencée en 1987 avec Upon a Star, comptera finalement neuf volumes, parmi lesquels Arzach, The Airtight Garage, The Long Tomorrow ou plusieurs volets du Monde d’Edena.

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Moebius n’arrive donc pas chez Marvel comme un inconnu que l’éditeur américain aurait soudain découvert. Il y arrive comme une vedette étrangère que Marvel est déjà en train de faire entrer dans son propre catalogue. Mais Silver Surfer représente autre chose.

Jean-Marc Lofficier, qui participa alors à la diffusion américaine de l’œuvre de Giraud, a raconté que celui-ci souhaitait réaliser un véritable comic book américain : papier courant, quadrichromie limitée, fabrication industrielle comprise. Il connaissait en outre le Surfer de Lee et Buscema grâce aux éditions françaises de Lug. Cette contrainte technique n’était donc pas subie : elle faisait partie de l’expérience.

Et le choix du personnage paraît presque évident. Quel héros Marvel pouvait davantage convenir à l’homme d’Arzach ?

La Marvel Method confiée à Moebius

La fabrication de Parabole ajoute encore à l’étrangeté de la rencontre. Stan Lee travaille selon la méthode devenue emblématique de Marvel : une intrigue est remise au dessinateur, celui-ci construit les séquences et les pages, puis le scénariste revient sur les planches pour rédiger dialogues et récitatifs.

Pour Moebius, habitué à d’autres processus, l’expérience est nouvelle. Les documents de fabrication reproduits dans différentes éditions montrent les recherches, essais et étapes intermédiaires du projet ; la réédition américaine de 1998 contient notamment un texte intitulé The Making of Silver Surfer : Parable.

Le résultat explique une partie de la singularité du livre. Ce que l’on lit n’est pas simplement un scénario de Stan Lee que Moebius aurait illustré. L’image intervient dans la construction du récit avant une partie des mots. Le dessinateur pousse l’appropriation très loin. Il dessine, encre et réalise lui-même le lettrage de l’histoire ; les crédits de couleur associent notamment son nom à celui de John Wellington dans les fascicules originaux.

Son intérêt pour le lettrage n’a rien d’anecdotique. Dans un texte repris ultérieurement par ComicsAlliance, il explique considérer les lettres comme partie intégrante de la personnalité graphique de la page : lorsqu’il ajoute les ballons à ses planches du Surfer, dit-il en substance, celles-ci lui semblent soudain achevées et dynamiques.

Voilà pourquoi Parabole ressemble si peu à un comic Marvel ordinaire de la fin des années 1980. Moebius n’y fournit pas seulement les images : il tente d’en contrôler le rythme visuel jusque dans la forme des mots.

L’art de rendre Galactus infiniment grand

Le dessin repose alors sur un contraste élémentaire. Le Surfer est une ligne. Galactus est une masse. Norrin Radd possède peu d’attributs graphiques : un corps nu et métallique, deux yeux, une planche. Moebius exploite cette pauvreté apparente avec une virtuosité extraordinaire. Le personnage peut devenir une virgule dans le ciel, une courbe au-dessus d’une ville ou une petite figure blanche perdue dans l’immensité d’une case.

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Galactus suit la règle inverse. Ses proportions semblent changer selon les besoins de l’image. L’effet ne relève pas d’une maladresse : il participe de sa nature mythologique. À certains moments, le personnage paraît gigantesque ; ailleurs, colossal ; puis soudain presque inconcevable à l’échelle humaine. Le dessin ne cherche donc pas toujours à répondre à la question : « Quelle taille mesure Galactus ? » Il en pose une autre : « Quelle taille doit avoir un dieu pour celui qui le regarde ? »

C’est là que Moebius s’éloigne le plus profondément du spectaculaire super-héroïque tout en restant fidèle à Kirby. Kirby produisait de la puissance par l’accumulation, les machines, les explosions graphiques et l’énergie. Moebius obtient parfois le même vertige par la raréfaction.

Du vide autour d’un corps, une architecture minuscule, une foule transformée en poussière humaine. Et cette planche de surf qui traverse la page comme si la pesanteur concernait décidément les autres.

Galactus : une arme plus efficace que la destruction

Le récit lui-même est d’une simplicité presque biblique. Galactus revient sur Terre. Mais plutôt que de réduire immédiatement la planète à une source de nourriture, il se présente aux humains comme une puissance supérieure exigeant leur adoration. Marvel résume aujourd’hui l’intrigue en ces termes : l’humanité, soulagée face à cette apparition qu’elle prend pour divine, se précipite vers l’obéissance ; le Silver Surfer est pratiquement la seule voix capable de s’y opposer.

Un prédicateur, Colton Candell, comprend rapidement le parti qu’il peut tirer de la situation et se proclame interprète du nouveau dieu. C’est ici que Parabole devient davantage qu’un récit de super-héros. Galactus n’a presque plus besoin de détruire. Il lui suffit d’être cru.

Stan Lee déplace ainsi le pouvoir du domaine physique vers celui du consentement. Le danger ne provient plus seulement d’un être capable d’anéantir une planète : il vient de la facilité avec laquelle les humains peuvent transformer la puissance en autorité morale.

Galactus est immense, donc Galactus doit savoir. Galactus est invulnérable, donc Galactus doit avoir raison. Galactus peut nous détruire, donc Galactus peut nous commander. Le syllogisme est grotesque. Toute l’histoire montre pourtant avec quelle facilité une société peut l’adopter.

Il serait réducteur d’y voir simplement un pamphlet antireligieux. Le mécanisme décrit par Lee est plus large : Parabole interroge le désir de transférer à une puissance supérieure la responsabilité de ses propres décisions. Religion, culte du chef, fascination pour la force et démission individuelle se rejoignent dans la même tentation.

Le héros qui doit refuser de devenir Dieu

La plus belle idée du récit vient alors presque naturellement. Lorsque le Silver Surfer s’oppose à Galactus, il ne défend pas seulement la Terre contre un tyran. Il défend les humains contre leur besoin de lui substituer immédiatement un autre sauveur.

Car une fois Galactus démasqué, le mouvement recommence. La foule se tourne vers celui qui l’a sauvée. Elle est prête à placer Norrin Radd exactement à l’endroit qu’occupait son adversaire. Le Surfer doit donc accomplir quelque chose de plus difficile que vaincre Galactus : empêcher l’humanité de l’adorer à son tour.

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Toute la mélancolie du personnage est contenue dans ce paradoxe. Son autorité morale vient précisément de son refus d’exercer l’autorité qu’on lui propose. Il possède une puissance cosmique, mais son geste le plus important consiste à renoncer au pouvoir symbolique.

C’est aussi pourquoi le dessin de Moebius fonctionne avec une telle évidence. Son Surfer n’a rien d’un conquérant. Il flotte, s’éloigne, disparaît. Plus les autres personnages veulent le transformer en monument, plus l’artiste en fait une ligne de fuite.

Deux fascicules devenus œuvre de musée

Les deux parties paraissent sous la marque Epic de Marvel avec des dates de couverture de décembre 1988 et janvier 1989. Le Grand Comics Database donne toutefois des mises en vente américaines au 11 août et au 15 septembre 1988. Une édition reliée de 76 pages suit dès décembre de la même année.

La reconnaissance est rapide. Aux Eisner Awards de 1989, récompensant les publications de 1988, Silver Surfer de Stan Lee et Jean « Moebius » Giraud reçoit le prix de la Best Finite Series. La même année, Batman : The Killing Joke obtient notamment celui du meilleur album. Autrement dit, Parabole s’impose dans une période où la bande dessinée américaine est précisément en train de redéfinir ce qu’un comic de super-héros peut devenir.

Marvel continue d’ailleurs à inscrire l’histoire parmi les récits majeurs du personnage, aux côtés de la « Galactus Trilogy » originelle ou d’œuvres beaucoup plus récentes. Mais sa fortune éditoriale est peut-être encore plus révélatrice que son prix.

De (À Suivre) au très grand format

En France, la trajectoire est presque un résumé de la rencontre franco-américaine qui a produit le livre. La première partie est publiée en février 1989 dans le supplément (AS) Comics du numéro 133 de (À Suivre), accompagnée d’un entretien avec Moebius ; la seconde accompagne le numéro 134 en mars. Casterman réunit ensuite l’œuvre en album en 1990 sous le titre Surfer d’Argent.

Soleil la reprend en 2001, puis Panini en 2014 dans sa collection « Marvel Graphic Novels ». Mais l’édition française la plus spectaculaire demeure celle de 2018. Panini transforme alors les quelque cinquante pages de bande dessinée en un volume de 80 pages de 26,5 × 36,3 cm, pesant près d’un kilo, accompagné d’une jaquette déployable en poster.

Le changement d’échelle n’est pas purement décoratif. Peu d’œuvres bénéficient autant de l’agrandissement. Les traits extrêmement fins de Moebius restent nets ; ses architectures respirent davantage ; la distance entre les personnages devient physiquement perceptible. Galactus, surtout, acquiert quelque chose que le petit format peine nécessairement à restituer : de la hauteur.

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Marvel adopte une logique comparable aux États-Unis en 2019 avec la 30 th Anniversary Oversized Edition, reliée, de 88 pages. L’éditeur y réunit les deux épisodes dans un format de prestige et accompagne le récit de matériel supplémentaire. 

Depuis, Parabole continue de circuler : Panini l’a reprise en 2023 dans « Marvel Must-Have », en 96 pages, avant de l’intégrer en 2024 au cinquième volume de Silver Surfer : L’Intégrale 1988-1989.

Cette succession de formats raconte quelque chose. Une histoire conçue à l’origine pour expérimenter les contraintes modestes du comic book américain est progressivement devenue un objet patrimonial que les éditeurs agrandissent, cartonnent, restaurent et entourent d’archives. Le petit fascicule est devenu livre d’art.

Un accident parfait de l’histoire de la bande dessinée

Il serait tentant de réduire Silver Surfer : Parable à l’argument commercial inscrit sur sa couverture : Stan Lee + Moebius. Ce serait précisément manquer ce qu’ils ont réussi. Car le livre ne fonctionne pas parce que deux célébrités auraient juxtaposé leurs signatures, mais parce que leurs préoccupations se rencontrent à un endroit étonnamment précis. Lee avait fait du Surfer une conscience exilée parmi les hommes. Moebius avait passé une partie de son œuvre à dessiner des personnages minuscules traversant des mondes dont ils ne comprennent jamais complètement les règles.

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L’un avait le personnage. L’autre possédait l’espace qui lui convenait. Et entre les deux demeurait l’ombre de Jack Kirby, inventeur graphique de cette silhouette improbable qui, dès 1966, avait placé un homme nu et argenté sur une planche de surf au milieu du cosmos. Près de quarante ans après Parabole, l’idée devrait avoir vieilli. Elle produit l’effet inverse.

Plus les super-héros sont devenus omniprésents dans la culture populaire, plus cet étrange petit livre semble singulier. Il ne cherche ni à agrandir un univers partagé, ni à préparer une suite, ni à accumuler les personnages. Il réduit au contraire le genre jusqu’à son ossature : un dieu, un homme, une foule et une question.

Que fait-on de sa liberté lorsque quelqu’un se présente pour nous en débarrasser ? Voilà pourquoi Silver Surfer : Parable demeure graphiquement et culturellement si important. Ce n’est pas seulement le jour où Moebius a dessiné Marvel. C’est celui où Marvel, pendant cinquante pages, s’est mis à ressembler à Moebius.

 
 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

ENQUÊTE — La crise qui secoue Grasset a déclenché un mouvement inédit d’auteurs. Mais elle révèle surtout une histoire plus longue : celle d’un rendez-vous manqué pour les auteurs, depuis 1936, avec des droits sociaux et professionnels que les éditeurs ont contribué à empêcher.

07/05/2026, 11:41

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“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

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“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

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