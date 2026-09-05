Gibert Barbès : une mobilisation contre la fermeture

On n’est pas à un paradoxe près, chez Gibert. Le plan Gibert 2030, présenté le 24 juillet, entend remettre le livre d’occasion « au cœur du modèle ». Dans le même temps, la direction a confirmé la fermeture du magasin de Barbès, l’une de ses adresses parisiennes précisément identifiées à la seconde main. Dès juillet, nous avions présenté les implantations concernées, sur fond de redressement judiciaire et de 84 suppressions de postes prévues à l’échelle du groupe.

L’occasion, donc. Mais ailleurs

Le 15-17 boulevard Barbès n’est pourtant pas un commerce arrivé là par accident. En octobre 2013, Gibert Joseph avait été choisi pour succéder à Virgin dans ces locaux d’environ 2.000 m². La mairie du XVIIIe souhaitait alors maintenir une activité culturelle dans le quartier. Treize ans plus tard, l’argument revient par la porte opposée : les salariés réclament désormais que cette présence soit préservée.

La pétition insiste sur trois fronts : les emplois, l’accès à une offre de papeterie et de livres d’occasion, et le maintien d’un lieu culturel à Barbès. Elle dénombre 22 salariés sur le site. Ce chiffre ne doit toutefois pas être confondu avec celui des licenciements : le 26 août, on recensait 21 postes menacés, tandis que la direction indiquait qu’un travail de réaffectation vers les magasins de Paris 6 était engagé. Le 4 septembre, notre rédaction précisait que la trentaine de suppressions envisagée à Paris avait déjà légèrement diminué.

Les initiateurs de la mobilisation avancent aussi des raisons plus matérielles à la dégradation de la situation. Ils affirment que le système de climatisation est hors service depuis plusieurs années, évoquent de nombreux dégâts des eaux et font état d’un contentieux autour de travaux avec Paris Habitat.

La pétition mentionne également un loyer considéré comme trop élevé pour l’activité du site. Ces éléments relèvent de leur présentation du dossier : leur réalité et la répartition exacte des responsabilités entre les différentes parties n’ont pas été établies indépendamment dans leur totalité.

Sur les approvisionnements, le constat est en revanche recoupé. Le Monde relevait le 14 août des rayons largement dégarnis dans plusieurs magasins Gibert et reliait ces difficultés à l’externalisation de la logistique après la vente de l’entrepôt de Vitry-sur-Seine, les opérations ayant été confiées à ID Logistics au Plessis-Pâté. Le problème ne se limite donc pas à Barbès.

Fermer n’est pas encore dater

La mobilisation intervient alors que le groupe traverse une restructuration beaucoup plus large. Placé en redressement judiciaire en avril, Gibert a présenté un plan prévoyant 84 suppressions de postes sur environ 500 salariés. À Paris, Barbès, le corner Printemps Nation et la librairie du quai Saint-Michel figurent parmi les points de vente dont la fermeture a désormais été confirmée par la direction.

Deux journées de grève ont déjà eu lieu, les 26 et 29 août. Lors de la première, trois boutiques parisiennes n’avaient pu ouvrir. À Barbès, les initiateurs de la pétition indiquent que le rideau est également resté baissé le 29 août. Une caisse de soutien aux salariés de Barbès et Saint-Michel a depuis été ouverte.

Le dossier a enfin gagné l’Hôtel de Ville. Dans un entretien accordé à ActuaLitté Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l’emploi et de l’insertion, jugeait la disparition du magasin dommageable pour un quartier où l’offre culturelle constitue, selon lui, un enjeu particulier.

Il indiquait avoir saisi Paris Commerces au sujet de travaux d’accessibilité et d’entretien. Les élus communistes du XVIIIe doivent, de leur côté, renouveler un vœu en faveur du maintien de l’établissement.

Reste une information que personne ne semble encore pouvoir poser proprement sur le calendrier : la date. Les salariés évoquent une fermeture qui pourrait intervenir courant octobre, tout en précisant qu’aucune échéance ne leur a été communiquée. La fermeture est confirmée ; le jour où Barbès perdrait sa librairie, lui, ne l’est toujours pas.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com