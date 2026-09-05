Disney lance sa romantasy sur Webtoon avant le livre

Chez Disney, le webtoon n’est plus seulement une affaire de reformatage de catalogue. Après avoir confié à la plateforme des comics de Marvel, Star Wars ou 20 th Century Studios adaptés au défilement vertical, le groupe inaugure avec Disney Cursed Love une autre circulation : une création originale apparaîtra d’abord sur écran, avant ses déclinaisons imprimées.

Annoncée lors de D23, Disney Cursed Love comptera quatre comics originaux associant des princesses Disney à de nouveaux personnages. Le premier, The Curse of a Forsaken Heart, réunit Emily McIntire, autrice de la série Never After, et l’artiste Samairu.

Le communiqué publié par Webtoon du 14 août fait état d'une première diffusion en 2027 sous forme de webcomic, suivie d’une exploitation imprimée sous plusieurs formats la même année.

Belle, les malédictions et les affaires de cœur

L’histoire retrouve Belle et le prince — la Bête sous sa forme humaine. Aspirés à travers un vitrail enchanté, tous deux échouent dans un royaume dont le sort est lié à Emberlynne, une princesse qui a refusé la demande en mariage d’un sorcier malveillant. En représailles, celui-ci a condamné le pays à vivre sans amour, malédiction qui frappe également quiconque y pénètre. Belle et son compagnon devront retrouver le lien qui les unit et aider Emberlynne à lever le sort pour rentrer chez eux.

Emily McIntire dit vouloir préserver la familiarité procurée par les personnages Disney tout en amenant les lecteurs vers de nouvelles figures. Son [site officiel] apporte surtout une précision au calendrier : le webcomic est annoncé pour le début de 2027, puis le graphic novel imprimé pour la fin de l’année. Un roman YA de pleine longueur est également indiqué comme étant « en préparation ».

L’affaire dépasse donc le simple transfert d’un récit d’un support vers un autre. Carlotta Quattrocolo, rédactrice en chef chez Disney Publishing, indique à Publishers Weekly que la maison travaille déjà à de futurs développements en webcomics, romans graphiques, fiction YA et autres formats. Disney Cursed Love est pensé pour circuler entre plusieurs formes éditoriales, avec Webtoon comme première fenêtre de publication.

Le papier arrive ensuite

C’est ce qui distingue cette annonce des étapes précédentes du rapprochement entre les deux groupes. En août 2025, nous évoquions l’accord pluriannuel destiné à porter environ 100 comics Disney, Marvel, 20 th Century Studios et Star Wars au format vertical de Webtoon. Plus de vingt séries ainsi reformattées sont désormais disponibles dans l’espace Disney de l’application.

Un mois plus tard, Disney et Webtoon annonçaient une plateforme commune destinée à réunir plus de 35.000 comics issus notamment des univers Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et 20 th Century Studios. L’opération s’accompagnait alors d’un projet de prise de participation de Disney dans Webtoon Entertainment.

Entre-temps, le conditionnel a disparu. Les accords définitifs ont été conclus le 8 janvier 2026 : Disney détient désormais environ 2 % de Webtoon Entertainment, tandis que Webtoon doit construire et exploiter le nouveau service de bandes dessinées numériques. Le même communiqué précisait déjà que des webcomics originaux tirés des franchises du groupe étaient en développement.

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Cursed Love donne désormais une forme concrète à cette stratégie. Le partenariat ne consiste plus seulement à remettre des œuvres existantes au format vertical ou à organiser leur distribution numérique : pour cette série, Webtoon devient le point de départ. Dans le cas de The Curse of a Forsaken Heart, le parcours annoncé mène ensuite au graphic novel et pourrait se prolonger par un roman YA. Écran d’abord, librairie ensuite.

Pour l’heure, Disney et Webtoon n’ont dévoilé ni les trois autres histoires annoncées par Publishers Weekly ni leur calendrier. Le communiqué du 14 août renvoie ces précisions à une communication ultérieure. The Curse of a Forsaken Heart sera donc, en 2027, le premier titre à emprunter ce nouveau circuit éditorial.

Par Nicolas Gary

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