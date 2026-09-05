Ravensburger construit son offre de livres LEGO

Chez AMEET, le livre n’a jamais tout à fait renoncé à jouer. Le catalogue mêle lectures, activités, autocollants, briques et minifigurines ; Ravensburger, lui, dispose précisément d’un réseau couvrant les deux circuits auxquels ces objets s’adressent. Les deux groupes ont donc trouvé un terrain d’entente assez littéral.

Une centaine de titres, deux réseaux

Selon le communiqué de Ravensburger, les détaillants allemands, autrichiens et suisses pourront commander auprès du groupe, à compter du programme de printemps 2027, une sélection de titres LEGO d’AMEET. Environ 40 nouveautés et 60 références déjà au catalogue doivent rejoindre le dispositif durant la première année, notamment autour de LEGO NINJAGO, LEGO Star Wars et LEGO Minecraft.

Le cœur de l’opération est commercial. Ravensburger met à disposition ses structures de distribution dans le livre comme dans le jouet, tandis qu’AMEET apporte un fonds pensé précisément à la jonction des deux univers.

Anuschka Albertz, Group Managing Director Books+ chez Ravensburger, explique vouloir offrir aux détaillants « un assortiment de livres encore plus varié » et toucher de nouveaux publics. Piotr Modlinski, directeur général d’AMEET, présente de son côté l’accord comme un moyen de renforcer la présence de la maison « dans tous les canaux de distribution ».

Le terme « livres LEGO » recouvre ici des objets éditoriaux assez différents. AMEET publie aussi bien des ouvrages de lecture que des cahiers d’activités, des boîtes ou des références accompagnées d’éléments de construction. Dans LEGO NINJAGO – Das Ninja-Turnier, par exemple, un récit de 48 pages est vendu avec un mini-set permettant de rejouer l’histoire. Le volume devient aussi support de jeu — et, commercialement, produit susceptible de trouver place dans plusieurs rayons.

Cette circulation n’est d’ailleurs pas nouvelle chez AMEET. Dès 2019, BücherWege assurait pour la filiale allemande la représentation auprès des librairies et des magasins de jouets. Aujourd’hui encore, l’éditeur indique commercialiser ses ouvrages dans les librairies physiques et en ligne, mais aussi dans les enseignes de jouets, les drogueries, les grands magasins et la grande distribution. Le rapprochement avec Ravensburger ne crée donc pas cette stratégie : il lui apporte un autre levier.

Un éditeur polonais déjà installé en allemand

L’accord ne marque pas l’arrivée d’AMEET dans l’espace germanophone. Sa filiale allemande a été créée à Munich en 2015 et son premier programme destiné à l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse est paru à l’automne de la même année, déjà avec des univers LEGO. La maison revendique aujourd’hui plus de 100 titres en allemand.

La relation avec LEGO est, elle aussi, bien antérieure. En 2019, les deux entreprises annonçaient une alliance stratégique mondiale autour de LEGO Books, avec l’ambition de développer des formats mêlant récit, jeu, apprentissage et créativité. AMEET devait alors s’appuyer sur son réseau international pour nouer, à partir de 2021, des partenariats avec éditeurs et distributeurs dans différents territoires.

Le partage des rôles annoncé pour 2027 demeure donc simple : AMEET reste l’éditeur des ouvrages concernés ; Ravensburger en assurera la distribution auprès de ses clients du livre et du jouet en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Une centaine de références sont prévues la première année, sans que le détail des titres ni leur calendrier de parution aient encore été communiqués.

Par Clément Solym

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