Cinquante fragments dévoilent un recueil juridique romain inconnu

Les impôts, donc. Et les routes. Pour le dépaysement antique, on repassera. Le texte étudié par Matthijs Wibier ramène surtout l’Empire romain à quelques préoccupations administratives assez résistantes au passage des siècles : lever des contributions, financer les infrastructures, assurer l’approvisionnement et rappeler que le patrimoine public n’est pas destiné à devenir une propriété privée.

L’Université de Cincinnati a présenté le 25 août 2026 le travail de son spécialiste du droit romain. Le point de départ tient dans cinquante morceaux de parchemin conservés au Penn Museum, à Philadelphie. L’établissement les avait acquis en 1911 auprès d’un marchand d’antiquités en Égypte. Pas de fouille spectaculaire, donc : le matériau de la découverte sommeillait déjà depuis plus d’un siècle dans les collections.

Sept pièces et deux faces

Wibier n’a pas assemblé les cinquante fragments en une feuille complète. Ce sont les sept éléments les plus importants qui lui ont permis de restituer les deux faces d’une même page, au sein d’un ensemble beaucoup plus lacunaire.

Le support lui-même a fourni une partie du mode d’emploi. Une face de la peau est plus lisse, l’autre plus rugueuse. Trois marques à l’encre rouge n’apparaissent que d’un côté. Croisées avec le contenu des dispositions impériales, ces caractéristiques ont aidé le chercheur à déterminer l’orientation de la feuille dans le volume. La lumière ultraviolette a renforcé le contraste de l’encre et rendu certains passages plus lisibles.

Le document reste fortement fragmentaire, insiste Jennifer Houser Wegner, responsable de la collection égyptienne du Penn Museum. Il livre néanmoins assez de matière pour identifier un texte juridique latin et en proposer une traduction.

Un recueil qui n’entre dans aucune case

La copie est datée de la seconde moitié du IVe siècle et conserve des dispositions rattachées aux règnes successifs de Constance II, empereur de 337 à 361, et de Julien, qui lui succède jusqu’en 363. Surtout, selon Wibier et Daniel Markovich, directeur du département de Classics de l’Université de Cincinnati, le texte ne correspond à aucun code juridique impérial actuellement connu.

Le rapprochement naturel conduit au Code théodosien. Cette vaste compilation rassemble en seize livres plus de 2500 constitutions impériales promulguées entre 311 et 437. Wibier a confronté le parchemin à deux livres de cet ensemble consacrés à des matières voisines. Son analyse l’amène à juger peu probable qu’il s’agisse d’une partie aujourd’hui perdue du Code théodosien, sans pouvoir l’exclure absolument.

Mieux vaut donc résister à la tentation d’annoncer la découverte d’un « nouveau code romain ». Ce que permettent les fragments est plus précis : l’existence probable d’une compilation juridique dont aucun autre exemplaire n’est actuellement identifié.

Le droit en format voyage

Reste sa fonction. Ici encore, l’image du « livre de poche » est séduisante, mais elle appartient au registre de l’hypothèse. Wibier envisage un volume nettement moins massif que les grands recueils juridiques connus, conçu pour être utilisé par des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, par de riches contribuables ou par leurs avocats.

« Je pense que c’était un livre que des fonctionnaires itinérants pouvaient mettre dans leur poche », explique-t-il. Le chercheur souligne également le soin de l’exécution et la qualité de l’écriture.

Le contenu va dans le même sens sans permettre d’identifier son propriétaire. Les passages déchiffrés évoquent le réseau routier public et la perception de taxes destinées à l’entretien des infrastructures. Wibier le précise lui-même : l’interprétation selon laquelle de riches citoyens auraient été contraints de maintenir les routes en état et de fournir du grain relève de la spéculation. Une autre disposition, selon sa lecture, demande de cesser de traiter des bâtiments publics comme des propriétés privées.

De la réserve au livre

Pour l’histoire matérielle du livre, le support n’a rien d’anodin. La British Library rappelle qu’à la fin de l’Antiquité, le codex — des feuilles réunies sous forme de livre, plutôt qu’un rouleau — était devenu majoritaire, tandis que le parchemin gagnait du terrain sur le papyrus.

Le feuillet du Penn Museum s’inscrit dans cette transformation des pratiques de lecture, même si son état interdit de restituer avec certitude les dimensions du volume d’origine.

Et c’est aussi tout l’intérêt de l’affaire : rien n’a été sorti récemment du sable égyptien. Le texte était déjà là, morcelé, dans une collection ancienne. Jennifer Houser Wegner souligne à ce titre le potentiel des fonds muséaux qui conservent encore des manuscrits inédits ou insuffisamment étudiés.

Crédits photo : Penn Museum

Par Cécile Mazin

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