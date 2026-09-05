Lilia Hassaine, Philippe Jaenada, Virginie Despentes dans La Grande Librairie

En avril dernier, ils s’élevaient par centaines contre le licenciement brutal par Vincent Bolloré du directeur des éditions Grasset, Olivier Nora. De l’union de leurs voix est né le Collectif États Généreux, mené notamment par Virginie Despentes, Philippe Claudel, Tania de Montaigne, Laurent Binet ou encore Hervé Le Tellier.

Ensemble, dans La grande évasion (Buchet Chastel), ils plantent le décor d’un secteur en crise, invitent à repenser le statut précaire des écrivains et les moyens de garantir leur indépendance. Un texte manifeste, de joie et de résistance, où il est autant question d’écrit que de démocratie.

Dans Viser juste (L’Arche), son premier livre, impressionnant d’inventivité et de liberté, la comédienne et désormais autrice Adèle Haenel se lance sur les traces d’une enfant anéantie par plusieurs années d’agressions pédocriminelles, par le déni des adultes autour d’elle et par la complicité de tout un système. C’est l’histoire d’une femme qui brise un silence, et qui, par la grâce de l’art, de la philosophie et de l’amitié, se réapproprie les mots, son corps, sa sensibilité.

S’il y en a un qui maîtrise l’art de l’enquête, c’est bien Philippe Jaenada ! Après La petite femelle (Julliard), La Serpe (Julliard) ou encore Au printemps des monstres (Mialet-Barrault), voilà qu’il fourre à nouveau son nez dans une affaire criminelle des plus troubles. Dans L’inconnue du quai de Javel (Flammarion), il se penche sur l’assassinat non élucidé de Louise Cansot, surnommée « la fille aux cent portraits », une jeune Bretonne devenue modèle pour les peintres de Montparnasse, retrouvée morte sur les bords de Seine en septembre 1949.

Près de 80 ans après les faits, ce lecteur compulsif des enquêtes du commissaire Maigret remonte le temps pour lui rendre justice. Généreux, puissamment humaniste, c’est un hommage à tous les oubliés de la petite et de la grande histoire.

C’est un personnage de papier, longtemps passé inaperçu, que Lilia Hassaine a choisi de mettre en lumière. Avec JE (Gallimard), son quatrième roman, elle propose une relecture du classique de Charlotte Brontë, Jane Eyre, et donne voix à la première femme de Rochester. Une jeune Créole, née en Jamaïque, au début du XIXe siècle, qui finira enfermée au troisième étage du manoir de son époux. Un examen précis des mécanismes de violence psychologique qui conduisent une femme au désespoir et à la folie. Ou quand le destin d’un personnage de fiction devient le miroir d’un combat collectif pour l’émancipation et la liberté des femmes.

Il sera également question de liberté avec Ananda Devi, prix Neustadt en 2024 pour l’ensemble de son œuvre. Dans Chronique d’un royaume perdu (Grasset), elle revisite l’histoire de son île natale sous forme de mythe. C’est une fresque familiale aussi grandiose que terrifiante, un chant d’amour et de révolte que vous ne lâcherez pas !

Cette semaine, on prendra aussi la direction d’Angers (49), où la librairie « La Dévoreuse » a vu le jour il y a neuf mois. Avec une ligne éditoriale résolument engagée, ses libraires choisissent chaque livre avec soin pour redonner une place à toutes les voix minoritaires. Découvrez leurs primo-romanciers préférés de cette rentrée !

Enfin, Si on lisait à Voix Haute ? On retrouvera l’un des finalistes de la deuxième saison de notre concours, Lubin Bellier, qui nous lira un extrait d’un roman de Georges Simenon, Le chien jaune, roman culte de la longue série des Maigret !

Par Dépêche

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