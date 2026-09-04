Du Tripode à São Paulo : Aglaé de Chalus rejoint l’Ambassade de France au Brésil

« Une rentrée pas comme les autres commence aujourd'hui », a annoncé Aglaé de Chalus. Après plusieurs années au Tripode, qu'elle avait rejoint en février 2023, elle dit être « très heureuse de retrouver le Brésil » et « honorée » d'occuper ses nouvelles fonctions. Elle succède à Marion Loire à un poste consacré au livre français, aux échanges intellectuels et au débat d'idées au Brésil.

Ce retour à São Paulo prolonge un parcours déjà largement lié au pays. Entre 2013 et 2020, Aglaé de Chalus a vécu au Brésil comme journaliste correspondante pour de nombreux médias francophones, parmi lesquels Arte, RTL, La Croix, Le Télégramme, Radio Classique ou encore France 24. Elle a également été coauteure du documentaire Noir Brésil, diffusé en 2016, consacré à l'héritage de l'esclavage et aux discriminations dans la société brésilienne.

De retour en France, elle avait ensuite travaillé à Marseille comme journaliste indépendante, puis comme responsable de la communication et des animations de la librairie Maupetit-Actes Sud entre 2021 et 2022, avant de rejoindre Le Tripode l'année suivante.

La communication et la presse reprises

Le départ avait été suffisamment anticipé pour permettre une transmission en interne. Carla Richard, arrivée au Tripode en alternance en septembre 2025 sur des fonctions de graphisme et de communication, s’était positionnée sur le poste lorsque le projet de départ d’Aglaé de Chalus s’est précisé.

La transition s’est organisée sur plusieurs mois, afin qu’elle puisse reprendre les méthodes de travail liées à la presse, à la communication et les dispositifs mis en place au sein de la maison depuis trois ans.

Carla Richard devient ainsi responsable de la communication et de la presse, avec un périmètre qui accorde une place plus importante au graphisme, sa formation d’origine. Diplômée en 2023 d’un DNSEP en design graphique et multimédia à l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées, elle travaille notamment sur l’édition et l’identité visuelle, entre imprimé et numérique.

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Une équipe de six personnes au Tripode Le Tripode conserve une équipe de quatre salariés à temps plein, complétée par deux alternantes. L'une intervient sur les volets communication et commercial et l'autre au sein de l'équipe éditoriale.

Crédits photo : de gauche à droite, Charlotte Bréhat, François Bétremieux et Aglaé de Chalus devant les locaux des éditions du Tripode, à l’époque où le trio avait repris la direction de la maison après le retrait de Frédéric Martin. François Bétremieux a depuis quitté Le Tripode, en juillet 2025 (© Dimitri Rouchon-Borie, Le Tripode)

Par Hocine Bouhadjera

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