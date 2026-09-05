Shueisha ouvre un million de pages de manga en plus de 100 langues

Cent ans, cent langues, un million de pages. La formule ressemble au défi lancé au détour d’une réunion — et c’est à peu près ainsi que Shueisha raconte sa naissance. MANGA MILLION a officiellement ouvert le 6 août 2026, deux jours avant le centenaire de l’éditeur. Jusqu’à fin décembre 2027, le service doit proposer gratuitement, sans création de compte, près de 400 œuvres de son catalogue dans plus de 100 langues. Le Japon fait exception : l’accès y reste limité à une partie des contenus.

Le chiffre réclame toutefois une précision. Non, les 400 mangas ne sont pas chacun traduits en cent langues. One Piece bénéficie du traitement le plus spectaculaire : ses douze premiers volumes, l’arc East Blue, ont été adaptés en 107 langues.

Pour environ 43 séries déjà diffusées à l’étranger, parmi lesquelles Haikyu!!, Oshi no Ko ou Blue Exorcist, Shueisha ajoute des versions afin d’atteindre autour de vingt langues, sur un à cinq volumes. Quelque 46 autres œuvres sont proposées dans une dizaine de langues environ, généralement sur un à trois tomes.

Le fonds, ce continent encore à traduire

Le plus gros chantier se situe ailleurs : environ 300 œuvres ont reçu une traduction intégrale en anglais, souvent inédite. Shueisha cite notamment Chibi Maruko-chan, Kochikame ou des mangas de Daijiro Morohoshi. Plus de 150 titres shōjo et josei figurent aussi au programme, avec Nana, Kimi ni Todoke ou Honey Lemon Soda. Toutes les traductions, assure la maison, ont été confiées à des professionnels.

Le catalogue rassemble aussi les locomotives attendues : Naruto, Bleach, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Kingdom, Spy×Family ou Chainsaw Man. De quoi attirer par quelques enseignes lumineuses avant d’envoyer le lecteur dans des rayons qu’il n’aurait peut-être jamais croisés. C’est l’un des objectifs revendiqués : réduire une barrière linguistique qui continue de laisser quantité d’œuvres hors de portée de certains marchés.

Shuhei Hosono, responsable de MANGA MILLION et rédacteur en chef de MANGA Plus, explique que le projet est parti d’une idée simple liée au centenaire : 100 langues, un million de pages. L’exercice s’est rapidement doublé d’un constat : certains territoires restent peu servis, tandis que des mangas anciens ou achevés ne disposent toujours pas de relais éditorial à l’étranger.

Lire gratuitement, publier ensuite

C’est là que MANGA MILLION dépasse la seule opération promotionnelle. Dans une présentation publiée le 17 août, Shueisha indique vouloir observer quels titres sont lus selon les régions et quelles réactions ils suscitent. Les données accumulées doivent ensuite aider à choisir de nouvelles traductions et à développer des collaborations avec des éditeurs locaux.

La mécanique complète celle de MANGA Plus. Ce dernier sert d’abord à diffuser rapidement les nouveaux chapitres des séries en cours ; MANGA MILLION travaille davantage le fonds, les œuvres achevées et celles qui n’ont pas encore trouvé de véritable circulation internationale. Hosono précise que les réactions enregistrées sur MANGA Plus conduisent déjà des licenciés étrangers à solliciter Shueisha pour des éditions locales. Il souhaite voir le nouveau service produire le même effet, jusqu’à augmenter le nombre de publications papier hors du Japon.

Le numérique devient ainsi une vitrine de prospection éditoriale : il permet de faire émerger une demande là où le coût d’une traduction ou l’incertitude commerciale auraient pu freiner une édition locale. Shueisha ne le cache pas : la fréquentation doit fournir des indications sur les œuvres et les territoires susceptibles d’alimenter de prochains développements.

Cette stratégie prolonge une accélération déjà engagée avec MANGA Plus. Shueisha expliquait cette année avoir porté le service à neuf langues, avec des traductions réalisées directement depuis le japonais. MANGA MILLION change cependant l’échelle : il ne s’agit plus seulement de rapprocher les calendriers de publication, mais de remettre en circulation une part considérable du patrimoine de la maison.

Le centenaire sert aussi à tester des délais plus courts. Shueisha prévoit une diffusion « quasi simultanée » de One Piece dans 96 langues, environ deux à trois semaines après la parution japonaise, ainsi que des versions anglaises pour une vingtaine d’autres séries. La plateforme propose par ailleurs plusieurs niveaux de résolution, une recherche par genre et un affichage en défilement vertical.

Hideaki Hayashi, président de Shueisha, résume l’ambition en rappelant qu’« une des grandes missions d’un éditeur est de relier les talents à la société ». Pour MANGA MILLION, le dispositif repose donc sur trois barrières temporairement abaissées : le prix, l’inscription et, pour une partie du catalogue, la langue. Le service doit rester accessible jusqu’à la fin décembre 2027.

Crédits illustration : capture d’écran

Par Nicolas Gary

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