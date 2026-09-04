Prix Jean Giono 2026 : la première sélection dévoilée chez Drouant

Le Prix Jean Giono revendique un critère qui le distingue quelque peu dans la saison des récompenses : il entend couronner le meilleur « raconteur d'histoires » et distingue un ouvrage écrit en français accordant une place centrale à l'imagination.

Pour cette première étape, le jury présidé par Paule Constant, membre de l'Académie Goncourt, a donc choisi seize titres de la rentrée littéraire.

La première sélection du Prix Jean Giono 2026 :

Pierre Adrian, Le Pays des étés (Gallimard)

Rachida Brakni, La Part absente (Stock)

François-Henri Désérable, Le Palais (Gallimard)

Ananda Devi, Chronique d'un royaume perdu (Grasset)

Pierre Ducrozet, Eden (Actes Sud)

Claudie Gallay, La Promesse des chiens (Le Cercle ouvert)

Olivier Grondeau, Joseph dans la nuit (L'Iconoclaste)

François-Régis de Guenyveau, Totem (Pauvert)

Lilia Hassaine, Je (Gallimard)

Jean-Yves Jouannais, Une forêt (Albin Michel)

Colin Niel, Le Septième Siffleur (Seuil)

Jean-Noël Orengo, La Rédemption (Grasset)

Camille Pascal, Le Bal des foudroyés (Robert Laffont)

Anne Percin, Eugénie sous les bombes (Buchet-Chastel)

Sergueï Shikalov, Grenouille (Seuil)

Olivier Truc, Base Toundra (Métailié)

Plusieurs auteurs sont déjà bien installés dans la saison des prix : Ananda Devi, Olivier Grondeau, Lilia Hassaine et Jean-Yves Jouannais figurent également dans la première sélection du Goncourt 2026. Olivier Grondeau est aussi retenu pour le Prix du Premier Roman 2026, tandis que Jean-Yves Jouannais a déjà reçu le Grand Prix SGDL de la fiction pour Une forêt.

10.000 € pour le meilleur « raconteur d'histoires »

Créé en 1990, le Prix Jean Giono porte le nom de l'auteur du Hussard sur le toit, de Regain et d'Un roi sans divertissement. Il entend distinguer une œuvre dans laquelle la puissance narrative et l'imagination occupent une place essentielle. Le prix est aujourd'hui parrainé par la Fondation Jan Michalski et accompagné d'une dotation de 10.000 €.

Comme plusieurs grandes récompenses de l'automne, ses délibérations se tiennent chez Drouant, à Paris. Le restaurant de la place Gaillon accueille historiquement les jurys Goncourt et Renaudot et sert également de cadre aux réunions du Jean Giono.

Le jury 2026 est présidé par Paule Constant, de l'Académie Goncourt. Il réunit également Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, lui aussi membre de l'Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.

L'an dernier, le Prix Jean Giono 2025 avait été attribué à Antoine Wauters pour Haute-Folie (Gallimard). L'écrivain belge s'était imposé dès le premier tour du scrutin, devant notamment Pauline Dreyfus et son roman Un pont sur la Seine (Grasset).

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Crédits photo : portrait de Jean Giono en 1937, peint par Eugène Martel (domaine public)

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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