Pourquoi l’amitié est-elle devenue un idéal de vie ?

Qui est notre premier ami ? Celui rencontré sur les bancs de l'école, celui avec qui l'on partage ses secrets d'adolescent, celui qui traverse les années à nos côtés ? Ou peut-être cette personne apparue bien plus tard, au détour d'un travail, d'un voyage ou d'une rencontre virtuelle, et qui finira par occuper une place essentielle dans notre existence ?

C'est ce que propose Léa Wiazemsky dans Petit éloge de l'amitié, dans la collection « Petit éloge ». Après Petit éloge des cafés, publié en 2024 aux éditions Les Pérégrines et remarqué par les lecteurs, l'autrice s'intéresse cette fois à un autre lieu essentiel de nos vies : celui que nous construisons avec les personnes que nous avons choisies.

Une famille que l'on choisit

« L'Ami est le compagnon d'une vie, qui nous façonne », écrit-elle pour présenter son ouvrage. Une définition qui résume l'un des paradoxes de l'amitié : elle peut être aussi importante que les liens familiaux, tout en étant entièrement fondée sur le choix. On ne choisit pas sa famille. On choisit ses amis.

Et ce choix peut évoluer au fil des années. L'ami d'enfance n'est pas nécessairement celui que l'on gardera à l'âge adulte. La bande de copines peut se disperser. Une amitié née le temps d'un été peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue.

Certaines relations traversent au contraire les décennies, tandis que d'autres se terminent brutalement. L'amitié est donc faite de fidélités, mais aussi de séparations, de retrouvailles et parfois de déceptions.

Les éditions Les pérégrines nous proposent un extrait en avant première, à paraître le 16 octobre :

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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