Ménagères : Et si faire le ménage était une façon de penser ?

Il y a les grandes questions philosophiques — la liberté, le réel, l'identité — et puis il y a la poussière sous le canapé. Entre les deux, Peggy Avez entend établir un lien. Dans Ménagères, la docteure et agrégée de philosophie fait du ménage un objet philosophique à part entière.

Son point de départ est aussi trivial qu'universel : tout le monde fait le ménage, ou tente de l'éviter. Une activité quotidienne qui paraît a priori éloignée des grandes constructions intellectuelles, mais qui révèle pourtant une foule de rapports sociaux. Qui nettoie ? Pour qui ? Dans quelle position ? Et pourquoi certaines tâches domestiques ont-elles été si durablement associées à l'assujettissement des femmes et des classes populaires ?

Peggy Avez choisit de prendre ces questions au sérieux.

Quand nettoyer devient une manière d'humilier

Le ménage n'est pas, selon l'autrice, une activité neutre. Il s'inscrit dans une histoire traversée par les rapports de genre, de classe et parfois de race. Pour le montrer, elle revient notamment sur des épisodes où le nettoyage est utilisé comme instrument de dégradation.

Elle évoque ainsi les Juifs contraints de laver les pavés de Vienne à genoux après l'Anschluss de 1938, mais aussi les jeunes filles des maisons de redressement du Bon Pasteur, elles aussi agenouillées pour frotter les sols.

La posture elle-même devient alors signifiante. Être placé à genoux, au ras du sol, revient à rabaisser symboliquement celui ou celle qui nettoie. Le geste domestique peut ainsi devenir un outil d'humiliation et de soumission. Mais c'est précisément là que l'essai entend opérer un retournement.

Et si le ménage libérait l'esprit ?

Plutôt que de seulement dénoncer la dévalorisation du travail domestique, Peggy Avez cherche à en faire émerger une autre lecture. Elle s'appuie notamment sur les écrits et les pratiques de Virginia Woolf, Gertrude Stein, Agatha Christie ou Mona Chollet, pour montrer comment des femmes ont pensé et créé tout en accomplissant des tâches domestiques.

Car la pensée ne naît pas nécessairement dans le silence d'un bureau. Elle peut aussi surgir « en remuant des casseroles, en balançant des berceaux ».

Les éditions Les Pérégrines nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 2 octobre :

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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