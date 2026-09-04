Moon Knight : revenir d’entre les morts pour devenir qui ?

Marc Spector revient toujours. C’est presque devenu le problème. Après sa mort, Vengeance of the Moon Knight puis Blood Hunt, Marc Spector revient dans Moon Knight : Le Poing de Khonsou T01 — Vengeance et paillettes, qui rassemble Moon Knight : Fist of Khonshu #0 à 5. Jed MacKay poursuit donc son cycle plutôt qu’il ne le relance : ce numéro 1 ne recommence rien. C’est sa première qualité, peut-être son premier défaut.

Depuis 2021, MacKay a arraché Moon Knight à cette facilité qui consiste à le réduire à « Batman, mais fou et habillé en blanc ». Marc existe désormais avec la Mission de Minuit, Khonsou, ses proches et, dans sa tête, Steven Grant et Jake Lockley. Il ne s’agit plus seulement de casser des os, mais de vivre avec une communauté qui persiste à l’aimer.

Tout ce qui brille

La mort n’a pas réparé Marc. Sa résurrection non plus. À peine revenu, il retrouve son territoire et cette conviction qu’un problème devient plus simple quand quelqu’un finit avec quelques dents en moins.

Cette fois, le problème s’appelle Glitter, une drogue magique et addictive qui circule dans New York. Moon Knight remonte la filière jusqu’à Achilles Fairchild, décidé à installer son commerce sur le territoire protégé par la Mission. Quand l’édifice se fissure, Marc fait ce qu’il sait faire de pire avec une efficacité admirable : tout régler seul.

Je suis un lecteur de Moon Knight gagné d’avance. Donnez-moi Marc Spector dans une ruelle, Mr. Knight en costume trois-pièces, Khonsou derrière son épaule et une porte qu’il serait raisonnable de ne pas ouvrir : j’entre. Pourtant, une inquiétude s’installe.

MacKay connaît trop bien son personnage pour commettre une faute grossière. Ce qu’il choisit est plus subtil : il fait régresser Marc. La rechute est cohérente. Il avait appris — un peu — à déléguer, à parler, à ne pas transformer chaque traumatisme en raison de devenir une arme.

Mais le récit donne parfois l’impression de lui reprendre une part de la complexité acquise pour retrouver un moteur plus immédiatement spectaculaire : territoire menacé, colère, isolement, violence. Ce n’est pas encore une trahison, plutôt un mauvais pressentiment. Moon Knight cogne, le doute reste.

Le paradoxe est que ce déplacement fonctionne très bien à court terme. Glitter possède tout ce qu’il faut pour contaminer cet univers : merveilleux, addiction, frontière poreuse entre crime de rue et surnaturel. Pourtant, l’idée reste plus stimulante que son exploitation immédiate. Même réserve pour Fairchild : il demeure d’abord davantage une fonction narrative qu’une présence réellement troublante.

Puis arrive la fin. Sans révéler ce qu’elle dévoile, le face-à-face entre Marc et Fairchild est très Moon Knight : Marc croit connaître le prix de la douleur parce qu’il l’a déjà payé cent fois. Il entre dans le combat avec cette certitude dangereuse que souffrir davantage que l’autre constitue déjà une stratégie.

Devmalya Pramanik donne au duel une masse remarquable. Les coups alourdissent les pages. Puis MacKay déplace une seule information. Et soudain, le lecteur comprend qu’il n’était peut-être pas en train de lire l’histoire qu’il croyait lire.

Le twist fonctionne parce qu’il ne cherche pas seulement la surprise : il change l’échelle du conflit, requalifie Fairchild et transforme une intrigue criminelle en ouverture vers quelque chose de plus vaste. Le cliffhanger est brutal, propre, presque insolent.

Blanc sur noir

Visuellement, Alessandro Cappuccio et Rachelle Rosenberg préservent cette identité : le blanc de Moon Knight agresse l’obscurité. Le changement de dessinateur se voit : le volume perd une part de l’unité graphique presque hypnotique du cycle, sans tomber dans l’incohérence.

Reste cette sensation difficile à chasser. Vengeance et paillettes est un bon Moon Knight. À plusieurs moments, un très bon. Sa construction est solide, son entourage n’est jamais réduit à des faire-valoir et son final oblige à reconsidérer une partie des réserves formulées jusque-là.

Mais ce premier volume donne aussi parfois le sentiment que MacKay démonte une partie de ce qu’il avait construit afin de fabriquer une nouvelle situation de crise. Le tome fournit déjà des arguments pour le contredire : la destruction et la régression sont ici des sujets, pas seulement des outils.

Je ne crains pas que Moon Knight devienne un mauvais cheval, juste qu'on le simplifie à outrance. Le grand mérite du cycle de MacKay aura été de construire autour de Marc des liens, des obligations, une foi contradictoire et une communauté dont l’existence modifie ses choix. Vengeance et paillettes remet plusieurs de ces acquis en danger.

Narrativement, c’est prometteur. Affectivement, c’est presque agaçant. Alors oui, je reviendrai, parce que Moon Knight aussi revient toujours. Mais après ce cliffhanger, la vraie question n’est plus de savoir combien de fois Marc Spector peut ressusciter. C’est de savoir ce qu’il devra abandonner la prochaine fois.

Par Nicolas Gary

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