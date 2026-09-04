Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés

Au lendemain de la première sélection du Renaudot, qui célèbre cette année son centenaire, les lycéens connaissent à leur tour les cinq ouvrages entre lesquels ils devront choisir. Le comité de sélection du prix, composé de représentants de ses différents partenaires, s'est réuni à Loudun pour extraire cinq romans de la liste établie à Paris.

Les cinq romans du Renaudot des Lycéens 2026 :

Hemley Boum, Nos vies sauvages (Gallimard)

Patrice Jean, Stay Free (Le Cherche Midi)

Serge Joncour, Une histoire d'amours (Albin Michel)

Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir (Grasset)

Abdellah Taïa, Debout dans tes rêves (Julliard)

Dans Nos vies sauvages, Hemley Boum plonge dans le Cameroun contemporain. Ndolo Elimbi, avocate emprisonnée après s'être opposée au pouvoir, se retrouve au centre d'un récit où s'entrecroisent amour, exil, répression politique et corruption. À travers plusieurs trajectoires féminines, la romancière fait de l'intime le lieu où viennent se loger les violences du pouvoir.

Avec Stay Free, Patrice Jean revient à Nantes dans les années 1980. Samia, Paul et Martial grandissent dans le quartier populaire de la Bottière, entre lycée, découverte du cinéma et passion pour le punk. Le livre suit leurs rêves d'émancipation et les fractures sociales qui conditionnent leurs trajectoires, sur fond de musique et de désillusions.

Serge Joncour, de son côté, construit dans Une histoire d'amours un récit à deux temporalités. Franck et Léa viennent s'installer dans un hameau du Morvan, où la rencontre de Kelly et la découverte d'une mystérieuse « Chapelle des Amants » font ressurgir une histoire d'amour du XIXe siècle. Le romancier mêle ainsi passions contemporaines, mémoire des lieux et histoire rurale.

Déjà particulièrement remarqué depuis le début de la saison des prix, Thélyson Orélien poursuit avec C'était ça ou mourir un parcours de rentrée chargé. Le roman, publié chez Grasset, raconte la fuite de Jonas Dorléon, professeur d'histoire-géographie qui quitte Port-au-Prince après que son quartier a basculé dans la violence des gangs. Le livre a déjà valu à son auteur le Prix Méduse 2026 puis, le 3 septembre, le Prix Première Plume.

Enfin, dans Debout dans tes rêves, Abdellah Taïa suit Majid, jeune Marocain homosexuel venu étudier la littérature française à Paris dans les années 2000. Entre précarité, démarches administratives et travail de baby-sitter, le personnage tente de préserver ses aspirations dans une société qui lui rappelle constamment sa condition d'étranger.

400 lycéens appelés à trancher

Créé en 1992 à Loudun, ville natale de Théophraste Renaudot, le Prix Renaudot des Lycéens est né à l'initiative de l'association Les Amis de Théophraste Renaudot, alors présidée par Danièle Blum. Seul le lycée Guy Chauvet de Loudun participait initialement au dispositif. Le lycée professionnel Marc Godrie l'a rejoint en 2000, avant que le prix ne s'étende progressivement bien au-delà de la Vienne.

Pour cette 35e édition, environ 400 élèves de quinze lycées relevant des académies de Poitiers, Limoges, Bordeaux, Orléans-Tours et Nantes participeront aux lectures. Un établissement étranger est également associé à l'aventure : le Collège national Costache Negri de Galați, en Roumanie.

Le principe reste celui qui distingue les grands prix lycéens : durant plusieurs semaines, les élèves cessent d'être de simples lecteurs pour devenir eux-mêmes jurés. Ils lisent les cinq ouvrages, en discutent avec leurs enseignants, confrontent leurs appréciations et doivent finalement défendre le choix de leur établissement. Le prix revendique notamment l'ambition de favoriser la découverte de la littérature contemporaine et de faire entrer dans les classes des œuvres directement liées aux questions de leur époque.

L'organisation représente aussi une opération logistique conséquente : 420 ouvrages doivent être acheminés dans les établissements participants. Trois librairies partenaires prennent en charge les commandes et les livraisons.

Un verdict le 17 novembre

Après la constitution de la sélection ce 4 septembre, les séries de livres seront distribuées aux établissements entre le 14 et le 25 septembre. La période de lecture et de débats s'étendra ensuite de la fin septembre au début du mois de novembre.

Le moment décisif interviendra le mardi 17 novembre 2026. Deux représentants de chacun des établissements participants se retrouveront au lycée Marc Godrie de Loudun. Après une matinée de délibérations, ils annonceront publiquement le roman lauréat.

Son auteur ou son autrice sera ensuite invité à Loudun, le 8 ou le 10 décembre selon ses disponibilités, pour rencontrer les élèves puis le public. Questions, échanges et dédicaces prolongeront ainsi un prix conçu autant comme une distinction littéraire que comme une opération de médiation autour de la lecture.

Une édition dans l'année du centenaire du Renaudot

En 2025, les lycéens avaient choisi Nathacha Appanah pour La nuit au cœur (Gallimard). La romancière avait alors devancé Feurat Alani, Michel Bussi, Victor Jestin et Ramsès Kefi. Son roman devait ensuite recevoir également le Prix Goncourt des Lycéens, après avoir déjà obtenu le Femina.

Le palmarès du Renaudot des Lycéens compte avant elle Olivier Norek pour Les Guerriers de l'hiver en 2024, Lilia Hassaine avec Panorama en 2023, Sandrine Collette pour On était des loups en 2022 ou encore Anne Berest avec La Carte postale en 2021. Depuis sa création, le prix a également distingué Victoria Mas, Kaouther Adimi, Alice Zeniter, Delphine de Vigan, Carole Martinez ou encore Marie-Hélène Lafon.

L'édition 2026 possède enfin une résonance particulière : le Prix Renaudot fête ses cent ans. Créée en 1926 par dix journalistes et critiques littéraires, la récompense doit son nom à Théophraste Renaudot, fondateur de La Gazette.

L'idée serait née l'année précédente, lorsque Georges Charensol et Gaston Picard, attendant l'annonce du Goncourt, imaginèrent sur le ton de la plaisanterie une récompense décernée par des journalistes. Le premier prix fut finalement attribué à Armand Lunel pour Nicolo-Peccavi ou l'Affaire Dreyfus à Carpentras.

À Loudun, le centenaire donnera également lieu le 26 novembre à une table ronde consacrée aux relations entre littérature et journalisme. Un clin d'œil logique à Théophraste Renaudot, mais aussi à l'origine d'un prix imaginé par des journalistes et dont la déclinaison lycéenne tente, depuis plus de trois décennies, de transmettre le goût des livres contemporains à de nouvelles générations.

Les établissements participants en 2026 :

Lycée Duplessis-Mornay, Saumur (Maine-et-Loire)

Lycée Saint-Félix-La Salle, Nantes (Loire-Atlantique)

Lycée François-Rabelais, Chinon (Indre-et-Loire)

Lycée Ronsard, Vendôme (Loir-et-Cher)

Lycée Jean-Cassaigne, Saint-Pierre-du-Mont (Landes)

Lycée Philippe-Cousteau, Saint-André-de-Cubzac (Gironde)

Lycée Guy-Chauvet, Loudun (Vienne)

Lycée Marc-Godrie, Loudun (Vienne)

Lycée pilote innovant international, Jaunay-Marigny (Vienne)

Lycée du Bois-d’Amour, Poitiers (Vienne)

Lycée Saint-André, Niort (Deux-Sèvres)

Lycée Les Grippeaux, Parthenay (Deux-Sèvres)

Lycée Bernard-Palissy, Saintes (Charente-Maritime)

Lycée de l’Oisellerie, La Couronne (Charente)

Collège national Costache Negri, Galați (Roumanie)

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Par Hocine Bouhadjera

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