Urbex stories : les histoires secrètes derrière les photos de Jonk

Depuis plus de dix ans, Jonk parcourt le monde à la recherche de lieux abandonnés. Théâtres, châteaux, usines, sanatoriums, mines ou encore cimetières de véhicules : son travail photographique documente ces espaces délaissés par l'homme, où la nature et le temps reprennent progressivement leurs droits.

Avec Urbex Stories, son douzième livre, le photographe souhaite cependant aller au-delà de l'image. L'objectif est de raconter ce qui se passe avant, pendant et après la prise de vue.

L'ouvrage, publié aux Éditions Tempus Fugit, rassemble ainsi vingt histoires vécues, accompagnées de 122 photographies prises dans différents pays. La préface est signée par le photographe Pierre de Vallombreuse.

Derrière chaque photographie, une histoire

Une photographie d'un lieu abandonné peut donner l'impression d'une exploration silencieuse. La réalité est parfois tout autre.

Dans Urbex Stories, Jonk revient sur les circonstances qui entourent certaines de ses images : recherche des lieux, voyages, repérages, accès aux bâtiments, rencontres avec des propriétaires ou des agents de sécurité, mais aussi imprévus qui peuvent transformer une exploration en véritable aventure.

Parmi les histoires annoncées figurent également celles d'une crise cardiaque, d'un coup de poing, d'une prostituée ou encore d'une rencontre avec des Russes en Italie.

Jonk entend ainsi montrer qu'il existe tout un récit derrière une photographie publiée sur les réseaux sociaux, dans un livre ou exposée dans une galerie. L'image n'est que l'aboutissement d'une aventure dont une grande partie reste habituellement invisible.

L'urbex comme rencontre avec le temps

Mais Urbex Stories ne se limite pas au récit d'expéditions mouvementées. Dans son texte, Jonk insiste également sur ce qui constitue le cœur de sa démarche photographique : la fascination pour les traces du temps.

« Je veux faire découvrir ce qui se cache derrière mes photos », explique le photographe dans la présentation de son ouvrage.

Un douzième livre pour un photographe voyageur

À 41 ans, Jonk revendique près de 2 000 lieux abandonnés visités dans plus de 50 pays et sur quatre continents. Son travail a notamment été relayé par Le Monde, Télérama, National Geographic, The Guardian ou encore la BBC.

Depuis 2025, le photographe propose par ailleurs des Urbex Tours, permettant à de petits groupes de l'accompagner pendant plusieurs jours dans ses explorations. Urbex Stories apparaît ainsi comme une autre manière de partager cet univers avec un public plus large.

Jonk nous propose un extrait en avant première d'Urbex Stories qui sera publié le 28 septembre aux Éditions Tempus Fugit :

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com