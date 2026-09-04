Jules Verne, Annie Ernaux, Karine Tuil... Arte documente la création littéraire

Jules Verne, l’homme qui a rétréci le monde

Au XIXe siècle, le monde est bouleversé par une succession d’innovations technologiques. Un homme se passionne pour les nouvelles connaissances et les progrès scientifiques de l’époque, et décide de les mettre en récit pour raconter le futur qui s’esquisse. Son nom : Jules Verne. Observateur visionnaire, l’écrivain devine un monde qui accélère et se connecte, dévoilant, à travers ses romans, les fondations de cette première mondialisation.

Documentaire de Fabrice Gardel et Josselin Mahot (France, 2026, 1h30mn) Coproduction : ARTE France, StudioFact Presse & Docs.

Diffusion sur Arte et arte.tv en 2027.

Le documentaire est accompagné d’un livre éponyme signé Daniel Compère. Une coédition ARTE Éditions/Éditions de la Martinière, en librairie le 2 octobre.

Dracula : la véritable histoire

Il faut savoir distinguer l’homme du vampire. Derrière le mythe Dracula, qui était Vlad Tepes, ce prince roumain du XVe siècle, qualifié de monstre sanguinaire pour sa férocité au combat, et qui servit de pivot entre Occident chrétien et Orient musulman ? Grâce à de récents travaux de recherche, une histoire à hauteur d’homme qui raconte la mondialisation naissante et fait écho à notre époque de “postvérité”.

Documentaire de Mattéo Caranta et Jacques Plaisant (France, 2026, 1h30mn) Coproduction : ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît

Diffusion sur arte.tv à partir du 24 octobre 2026 et sur Arte le 31 octobre 2026.

Machiavel, la passion de la politique

Quand votre sens politique fait passer votre nom à la postérité… Au XVIe siècle, à Florence, au cœur de la Renaissance, Nicolas Machiavel révolutionne la politique avec les vingt-six chapitres de son traité Le prince, conseils à un futur monarque. Fut-il le monstre cynique que l’Église a mis à l’index ou un républicain sincère, épris de liberté, qui s’est toujours battu pour l’indépendance de sa cité ? Derrière le masque du “machiavélisme”, ce film révèle le vrai visage d’un homme injustement condamné.

Documentaire d’Iris Fegerl et Éric Morfaux (Autriche/France, 2026, 1h30mn) - Coproduction : ARTE GEIE/ORF, Mischief Film, Seppia.

Diffusion en 2027.

Le marquis de Sade ou les malheurs de Justine

Dans notre société du spectacle abreuvée de sexe et de violence, l’œuvre du marquis de Sade garde une charge subversive indépassée. Ce documentaire raconte l’histoire d’un de ses livres, terrifiant dans sa description clinique de la cruauté, Justine ou les malheurs de la vertu, écrit au cœur de la Révolution française. Il se propose de déplacer le regard vers la jeune femme : figure paradoxale de la victime mais aussi résistante incorruptible au milieu des pires bourreaux, annonce-t-elle les héroïnes du XXIe siècle ?

Documentaire d’Aurélien Guégan et Margaux Leridon (France, 2026, 54mn) - Dans la collection “Les grands romans du scandale” Coproduction : ARTE France, Solent Productions.

Diffusion en 2027.

Annie Ernaux – “L’événement”

En 1963, Annie Ernaux, alors étudiante, se retrouve accidentellement enceinte, dans une France où l’avortement est encore illégal. Doit-elle garder l’enfant, renoncer à ses études et à toute ascension sociale, ou bien avoir recours à une “faiseuse d’anges” et mettre sa vie en danger ? Paru en 2000, L’événement est un récit essentiel sur le droit des femmes à disposer de leur corps comme elles l’entendent. Ce documentaire, composé d’archives, de lectures et d’extraits de l’adaptation cinématographique d’Audrey Diwan, en souligne toute la force et l’actualité.

Documentaire de Gabriele Pfaffenberger (Allemagne, 2026, 52mn) - Dans la collection “Les grands dilemmes” - Coproduction : ARTE Deutschland/SWR/ BR, Autentic GmbH

Diffusion en 2027.

Karine Tuil – “Les choses humaines”

Dans Les choses humaines, Karine Tuil met en scène une famille aisée dont le fils est accusé d’agression sexuelle. A-t-il réellement commis un tel acte ? Comment se positionner quand on n’a aucune certitude ? Existe-t-il des coupables innocents ? Dans le cadre d’une collection documentaire dédiée aux grands dilemmes moraux explorés à travers des œuvres littéraires, Angelika Kellhammer propose une relecture de ce roman troublant, lauréat du Prix Interallié et du Goncourt des Lycéens 2019.

Documentaire d’Angelika Kellhammer (Allemagne, 2026, 52mn) - Dans la collection “Les grands dilemmes” Coproduction : ARTE Deutschland/SWR/BR, Autentic GmbH.

À LIRE - Michelle Sacks, Erri De Luca, Theodor Storm... Une saison d'adaptations sur Arte

Diffusion en 2027.

“La guerre des mondes” : quand Mars attaque…

Père de la science-fiction, H. G. Wells invente avec La guerre des mondes un nouveau genre littéraire, terreau d’une critique de la société de son temps et des dangers des progrès scientifiques et technologiques. L’univers martien imaginé par l’auteur servira de socle à notre représentation collective de la vie extraterrestre, et inspirera nombre de créateurs et créatrices du siècle suivant. Retour sur une révolution culturelle et littéraire.

Documentaire de Cyril Leuthy (France, 2026, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 10.7 Productions.

Sur arte.tv depuis le 23 juillet 2026, diffusion sur Arte le 18 octobre 2026.

“2666”, le roman du mal

Dans 2666, roman inachevé et posthume paru en 2004, le Chilien Roberto Bolaño déroule une fresque apocalyptique, dans le sillage de quatre universitaires partis sur les traces d’un mystérieux écrivain allemand. Leur quête les mène jusqu’à Santa Teresa, ville mexicaine fictive inspirée de Ciudad Juárez, en proie à une terrifiante épidémie de féminicides. À la lumière de ces meurtres réels, retour sur une œuvre “monstre” qui autopsie la violence des hommes avec une sidérante puissance.

Documentaire de Tito Gonzalez Garcia et Alice Géraud (France, 2026, 52mn) Dans la collection “Faits divers” - Coproduction : ARTE France, Tamara Films.

Diffusion en 2027. Un autre documentaire de la collection “Faits divers” se penchera sur le roman de Norman Mailer, Le chant du bourreau.

Albert Camus, l’éternel étranger

C’est l’un des romans français les plus lus au monde. Avec L’étranger, Albert Camus livre le récit poignant d’un homme, Meursault, apathique et détaché socialement, dont le meurtre sans motif apparent met en lumière la complexité de la condition humaine et l’absurdité de l’individu face à la société. Feriel Ben Mahmoud revisite ce grand classique sans cesse réadapté, sur les traces de l’auteur dans l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.

Documentaire de Feriel Ben Mahmoud (France, 2026, 52mn) Coproduction : ARTE France, TS Productions.

Diffusion en 2027.

Virginia Woolf Un lieu à soi, une voix pour toutes

« Une femme, pour être en mesure d’écrire, doit avoir de l’argent et une chambre à elle », écrivait Virginia Woolf, en 1929. Près d’un siècle plus tard, son essai culte résonne avec les revendications féministes contemporaines prises dans un backlash massif et violent. Tissé d’extraits lus, d’interviews de personnalités (Virginie Despentes, Adèle Yon, Marie Darrieussecq…) et d’allers-retours entre passé et présent, ce documentaire revisite la construction de cette œuvre et sa réception actuelle.

Documentaire de Lise Baron (France, 2026, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Temps Noir.

Diffusion fin 2026.

Photographie : Jules Verne par Félix Nadar (vers 1878, domaine public), Annie Ernaux en 2022 (Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0), Karine Tuil en 2019 (G.Garitan, CC BY-SA 4.0)

Par Dépêche

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