Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Auteurs

Jules Verne, Annie Ernaux, Karine Tuil... Arte documente la création littéraire

La saison 2026-2027 d'Arte sera aussi littéraire. Outre un certain nombre de séries et de films adaptés d'œuvres, des documentaires reviendront sur des titres en particulier, des personnages et sur celles et ceux qui font ces récits. 

Le 04/09/2026 à 16:23 par Dépêche

|

Publié le :

04/09/2026 à 16:23

Dépêche

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Jules Verne, l’homme qui a rétréci le monde

Au XIXe siècle, le monde est bouleversé par une succession d’innovations technologiques. Un homme se passionne pour les nouvelles connaissances et les progrès scientifiques de l’époque, et décide de les mettre en récit pour raconter le futur qui s’esquisse. Son nom : Jules Verne. Observateur visionnaire, l’écrivain devine un monde qui accélère et se connecte, dévoilant, à travers ses romans, les fondations de cette première mondialisation.

Documentaire de Fabrice Gardel et Josselin Mahot (France, 2026, 1h30mn) Coproduction : ARTE France, StudioFact Presse & Docs.

Diffusion sur Arte et arte.tv en 2027.

Le documentaire est accompagné d’un livre éponyme signé Daniel Compère. Une coédition ARTE Éditions/Éditions de la Martinière, en librairie le 2 octobre.

Dracula : la véritable histoire

Il faut savoir distinguer l’homme du vampire. Derrière le mythe Dracula, qui était Vlad Tepes, ce prince roumain du XVe siècle, qualifié de monstre sanguinaire pour sa férocité au combat, et qui servit de pivot entre Occident chrétien et Orient musulman ?

 

Grâce à de récents travaux de recherche, une histoire à hauteur d’homme qui raconte la mondialisation naissante et fait écho à notre époque de “postvérité”.

Documentaire de Mattéo Caranta et Jacques Plaisant (France, 2026, 1h30mn) Coproduction : ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît

Diffusion sur arte.tv à partir du 24 octobre 2026 et sur Arte le 31 octobre 2026.

Machiavel, la passion de la politique

Quand votre sens politique fait passer votre nom à la postérité… Au XVIe siècle, à Florence, au cœur de la Renaissance, Nicolas Machiavel révolutionne la politique avec les vingt-six chapitres de son traité Le prince, conseils à un futur monarque. Fut-il le monstre cynique que l’Église a mis à l’index ou un républicain sincère, épris de liberté, qui s’est toujours battu pour l’indépendance de sa cité ? Derrière le masque du “machiavélisme”, ce film révèle le vrai visage d’un homme injustement condamné.

Documentaire d’Iris Fegerl et Éric Morfaux (Autriche/France, 2026, 1h30mn) - Coproduction : ARTE GEIE/ORF, Mischief Film, Seppia.

Diffusion en 2027.

Le marquis de Sade ou les malheurs de Justine

Dans notre société du spectacle abreuvée de sexe et de violence, l’œuvre du marquis de Sade garde une charge subversive indépassée. Ce documentaire raconte l’histoire d’un de ses livres, terrifiant dans sa description clinique de la cruauté, Justine ou les malheurs de la vertu, écrit au cœur de la Révolution française. Il se propose de déplacer le regard vers la jeune femme : figure paradoxale de la victime mais aussi résistante incorruptible au milieu des pires bourreaux, annonce-t-elle les héroïnes du XXIe siècle ?

Documentaire d’Aurélien Guégan et Margaux Leridon (France, 2026, 54mn) - Dans la collection “Les grands romans du scandale” Coproduction : ARTE France, Solent Productions.

Diffusion en 2027.

Annie Ernaux – “L’événement”

En 1963, Annie Ernaux, alors étudiante, se retrouve accidentellement enceinte, dans une France où l’avortement est encore illégal. Doit-elle garder l’enfant, renoncer à ses études et à toute ascension sociale, ou bien avoir recours à une “faiseuse d’anges” et mettre sa vie en danger ?

 

Paru en 2000, L’événement est un récit essentiel sur le droit des femmes à disposer de leur corps comme elles l’entendent. Ce documentaire, composé d’archives, de lectures et d’extraits de l’adaptation cinématographique d’Audrey Diwan, en souligne toute la force et l’actualité.

Documentaire de Gabriele Pfaffenberger (Allemagne, 2026, 52mn) - Dans la collection “Les grands dilemmes” - Coproduction : ARTE Deutschland/SWR/ BR, Autentic GmbH

Diffusion en 2027.

Karine Tuil – “Les choses humaines”

Dans Les choses humaines, Karine Tuil met en scène une famille aisée dont le fils est accusé d’agression sexuelle. A-t-il réellement commis un tel acte ? Comment se positionner quand on n’a aucune certitude ? Existe-t-il des coupables innocents ?

 

Dans le cadre d’une collection documentaire dédiée aux grands dilemmes moraux explorés à travers des œuvres littéraires, Angelika Kellhammer propose une relecture de ce roman troublant, lauréat du Prix Interallié et du Goncourt des Lycéens 2019.

Documentaire d’Angelika Kellhammer (Allemagne, 2026, 52mn) - Dans la collection “Les grands dilemmes” Coproduction : ARTE Deutschland/SWR/BR, Autentic GmbH.

À LIRE - Michelle Sacks, Erri De Luca, Theodor Storm... Une saison d'adaptations sur Arte

Diffusion en 2027.

“La guerre des mondes” : quand Mars attaque…

Père de la science-fiction, H. G. Wells invente avec La guerre des mondes un nouveau genre littéraire, terreau d’une critique de la société de son temps et des dangers des progrès scientifiques et technologiques. L’univers martien imaginé par l’auteur servira de socle à notre représentation collective de la vie extraterrestre, et inspirera nombre de créateurs et créatrices du siècle suivant. Retour sur une révolution culturelle et littéraire.

Documentaire de Cyril Leuthy (France, 2026, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 10.7 Productions.

Sur arte.tv depuis le 23 juillet 2026, diffusion sur Arte le 18 octobre 2026.

“2666”, le roman du mal

Dans 2666, roman inachevé et posthume paru en 2004, le Chilien Roberto Bolaño déroule une fresque apocalyptique, dans le sillage de quatre universitaires partis sur les traces d’un mystérieux écrivain allemand. Leur quête les mène jusqu’à Santa Teresa, ville mexicaine fictive inspirée de Ciudad Juárez, en proie à une terrifiante épidémie de féminicides.

 

À la lumière de ces meurtres réels, retour sur une œuvre “monstre” qui autopsie la violence des hommes avec une sidérante puissance.

Documentaire de Tito Gonzalez Garcia et Alice Géraud (France, 2026, 52mn) Dans la collection “Faits divers” - Coproduction : ARTE France, Tamara Films.

Diffusion en 2027. Un autre documentaire de la collection “Faits divers” se penchera sur le roman de Norman Mailer, Le chant du bourreau.

Albert Camus, l’éternel étranger

C’est l’un des romans français les plus lus au monde. Avec L’étranger, Albert Camus livre le récit poignant d’un homme, Meursault, apathique et détaché socialement, dont le meurtre sans motif apparent met en lumière la complexité de la condition humaine et l’absurdité de l’individu face à la société.

 

Feriel Ben Mahmoud revisite ce grand classique sans cesse réadapté, sur les traces de l’auteur dans l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.

Documentaire de Feriel Ben Mahmoud (France, 2026, 52mn) Coproduction : ARTE France, TS Productions.

Diffusion en 2027.

Virginia Woolf Un lieu à soi, une voix pour toutes

« Une femme, pour être en mesure d’écrire, doit avoir de l’argent et une chambre à elle », écrivait Virginia Woolf, en 1929. Près d’un siècle plus tard, son essai culte résonne avec les revendications féministes contemporaines prises dans un backlash massif et violent.

 

Tissé d’extraits lus, d’interviews de personnalités (Virginie Despentes, Adèle Yon, Marie Darrieussecq…) et d’allers-retours entre passé et présent, ce documentaire revisite la construction de cette œuvre et sa réception actuelle.

Documentaire de Lise Baron (France, 2026, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Temps Noir.

Diffusion fin 2026.

Photographie : Jules Verne par Félix Nadar (vers 1878, domaine public), Annie Ernaux en 2022 (Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0), Karine Tuil en 2019 (G.Garitan, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Gomorra, manifeste anti-mafia : 20 ans après, la déflagration Saviano

Sur arte.tv du 20 septembre 2026 au 25 avril 2027 et sur la chaine Arte le dimanche 27 septembre 2026 à 23h40, Gomorra, manifeste anti-mafia, reviendra sur la publication du livre de Roberto Saviano. Ce documentaire inédit de la collection « Avant/après » évoquera aussi l’onde de choc politique, médiatique et culturelle que l'ouvrage a provoquée en Italie.

04/09/2026, 13:10

ActuaLitté

Michelle Sacks, Erri De Luca, Theodor Storm... Une saison d'adaptations sur Arte

La chaine franco-allemande Arte a présenté, ce jeudi 3 septembre, sa saison 2026-2027. Familière des adaptations tirées de livres d'auteurs du monde entier, elle n'a pas failli à sa réputation. Des textes de Michelle Sacks, Erri De Luca, ou encore Theodor Storm, changés en fictions audiovisuelles, seront prochainement diffusés.

04/09/2026, 10:04

ActuaLitté

La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire

Augustin Trapenard fait sa rentrée, et La Grande Librairie avec lui : rendez-vous est donné ce 2 septembre sur France 5, à 21h05, pour retrouver les invités qui ouvrent le bal des romans de la rentrée littéraire. 

29/08/2026, 10:26

ActuaLitté

La Guerre des Gaules, une mystification littéraire de Jules César ?

La Guerre des Gaules, ou Commentaires sur la guerre des Gaules en version longue, se présente comme un récit militaire en sept volumes, dans lequel Jules César lui-même, alors proconsul, chronique la conquête de la Gaule. À la fois personnage principal et narrateur, le futur imperator pourrait bien s'être donné le beau rôle... Un documentaire diffusé par France 5 relit ce texte mythique.

26/08/2026, 09:28

ActuaLitté

Dérèglement climatique : Jean-Baptiste Fressoz étudie l'objet du déni

Le réalisateur Jean-Robert Viallet et l'historien des sciences, des techniques et de l'environnement Jean-Baptiste Fressoz s'allient le temps d'une série documentaire, Fuck la planète, le choix du réchauffement. Celle-ci remonte le fil des alertes quant au dérèglement climatique et, surtout, le déni ou la disqualification qui leur a été opposé.

14/08/2026, 10:43

ActuaLitté

De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre

Après l'écriture de plusieurs chansons interprétées par d'autres artistes, Nicolas Peyrac, dans les années 1970, connait plusieurs succès, notamment « So Far Away from L.A. » (1975) et « Je pars » (1977). Après un long passage à vide, il se réinvente en romancier, sans pour autant abandonner la musique. Un documentaire revient sur sa carrière et dresse son portrait.

13/08/2026, 10:01

ActuaLitté

Ce que nous laisserons : écrire sa vie pour affronter la disparition

Inscrit dans la série « La France en vrai », le documentaire Ce que nous laisserons, de Marion Dupuis et Jérémie Lopez, s'intéresse au geste de femmes et d'hommes qui ont appris qu'il ne leur restait que quelques semaines ou mois à vivre. Dans le cadre d'un parcours de soin proposé par les hôpitaux de Chartres et des Sables-d’Olonne, ils rédigent leur autobiographie, afin de la laisser à leurs proches.

13/08/2026, 09:30

ActuaLitté

À Saint-Sauveur-en-Puisaye, la maison de Colette s'ouvre aux caméras

L'émission Une maison, une artiste, produite par A Prime Group et diffusée sur France 5, ouvre les portes de la maison d'enfance de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le temps d'un épisode, immersion dans un lieu, avec ses modes de vie et ses habitudes, qui a façonné l'œuvre de la grande romancière, libre et indépendante.

12/08/2026, 10:26

ActuaLitté

La mini-série Le Rouge et le Noir, dès le 31 août sur France 2

Victor Belmondo, Virginie Ledoyen, Camille Razat ou encore Patrick Timsit sont à l'affiche d'une nouvelle mini-série qui adapte le classique de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Disponible en intégralité dès le 21 août prochain sur france.tv, la production sera diffusée sur France 2 à partir du lundi 31 août, à 21h10.

12/08/2026, 10:19

ActuaLitté

Un classique mexicain bientôt sur Netflix : Mal de amores

Le roman Mal de amores de l’écrivaine mexicaine Ángeles Mastretta arrivera sur Netflix sous la forme d’une série historique portée par l'actrice Renata Vaca. Attendue le 2 septembre 2026, l’adaptation est pilotée par Catalina Aguilar Mastretta, fille de la romancière. En France, le livre a été publié dès 1998 par Belfond sous le titre Mal d’amour, dans une traduction d’Annie Morvan.

11/08/2026, 11:16

ActuaLitté

La Bande de Coccoloba, d'après le livre L’Isola, débarque sur France 4

À partir du 31 août prochain, une joyeuse troupe d'animaux investira la chaine France 4, après avoir fait les belles heures de la plateforme Okoo. La série pour les préscolaires La Bande de Coccoloba, réalisée par Pierre-Alain Chartier et Olivier Perrault, évoquera le soin et la médecine d'une manière accessible et ludique. La production s'inspire du livre italien L'Isola, de Sabina Colloredo et Valeria Petrone (Carthusia), inédit en français.

05/08/2026, 10:31

ActuaLitté

Le nouveau phénomène fantasy de Netflix arrive en France en octobre

Lauréat du prix Locus 2026 du meilleur roman de fantasy, The Everlasting d’Alix E. Harrow sera adapté par Netflix. Le livre paraîtra en France le 7 octobre 2026 au Rayon imaginaire, chez Hachette Heroes, sous le titre Les Mille Morts d’Una L’Éternelle, dans une traduction de Thibaud Eliroff, comme nous l’a confirmé l’éditeur.

30/07/2026, 17:18

ActuaLitté

Migali, Louca et les Schtroumpfs dans TFOU à la rentrée

Quelques héros et héroïnes s'invitent à la rentrée sur TFOU, l'offre jeunesse du groupe TF1, et d'autres font leur retour. Parmi les nouveautés de la rentrée 2026-2027, une adaptation de la série de bandes dessinées d’Alexandre Arlène et Fabien Öckto Lambert publiée chez Auzou Éditions, Migali...

29/07/2026, 17:05

ActuaLitté

Pénélope Bagieu reçoit Fabcaro dans Conciliabule

Après Catherine Meurisse, Zep et Marion Montaigne, Pénélope Bagieu reçoit l'auteur de Zaï Zaï Zaï Zaï, Fabcaro, dans Conciliabule. Ce nouvel épisode de l'émission consacrée au 9e art sera diffusé le vendredi 21 août, à 22h50, sur France 4 et disponible sur la plateforme france.tv.

29/07/2026, 09:08

ActuaLitté

Le Rouge et le Noir, d'après Stendhal, en mini-série dès le 21 août

Très attendue, la mini-série Le Rouge et le Noir, d'après le classique de Stendhal, sera disponible en intégralité dès le vendredi 21 août sur la plateforme france.tv, avant une diffusion en septembre sur France 2. Victor Belmondo y incarne Julien Sorel, tandis que Virginie Ledoyen est Louise de Rênal.

29/07/2026, 09:07

ActuaLitté

Pour Une saison en enfer, Jean-Pierre Améris filme la vie de Rimbaud

Siècle Productions, derrière la mini-série Le Rouge et le Noir diffusée en septembre prochain sur France Télévisions, reste dans le domaine de la littérature avec Une saison en enfer. Réalisée par Jean-Pierre Améris, cette nouvelle production, pour France 2, reconstituera notamment le Charleville-Mézières des années 1870 à l'occasion d'un tournage, à la rentrée.

28/07/2026, 10:32

ActuaLitté

Le château de Grignan, refuge de la marquise de Sévigné

L'émission Une maison, une artiste consacre un épisode à une nouvelle bâtisse d'autrice, et non des moindres : le château de Grignan, qui fut occupé par Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696), mieux connue comme la marquise de Sévigné. L'actrice Agnès Jaoui prête sa voix pour lire des extraits de la correspondance de la fameuse épistolière...

23/07/2026, 10:59

ActuaLitté

La Caravane Lumni accueille les 13-16 ans et leurs conseils de lecture

Partie sur les routes en fin d'année 2025, La Caravane Lumni poursuit son voyage en s'offrant une étape auprès des lecteurs et lectrices âgés de 13 à 16 ans. Au Centre national du livre, à Paris, et au Livrodrome de Savigny-sur-Orge, ouvert dans le cadre de Partir en Livre, le dispositif a interrogé une vingtaine d'adolescents sur leurs lectures favorites.

22/07/2026, 09:38

ActuaLitté

France TV suit Sylvain Tesson au Fort du petit Bé, à Saint-Malo

Le vendredi 7 août, à 23h55, France 4 donne rendez-vous à Sylvain Tesson au Fort du petit Bé, à Saint-Malo, à l'occasion d'un épisode du Grand BaZH.art, magazine breton des arts et de la culture. L'écrivain-voyageur y rencontrera notamment Alain Étienne Marcel, le gardien des lieux.

13/07/2026, 13:42

ActuaLitté

Monument préféré des Français : la demeure de Madame de Sévigné en lice

Les 43es Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, se rapprochent et la nouvelle émission du Monument préféré des Français aussi. La phase de présélection a permis de constituer une liste de 14 monuments, désormais en lice pour le fameux titre. Parmi les lieux retenus, le Château de Grignan, dans la Drôme, dans lequel séjourna notamment la marquise de Sévigné...

09/07/2026, 15:51

ActuaLitté

Les années 2020 et 1989 racontées par Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt

Le groupe France Télévisions a inauguré une nouvelle collection de films documentaires, intitulée « Nos vies retrouvées », dans laquelle des auteurs et autrices évoquent des moments de leur vie intime, entrés en résonnance avec la mémoire collective. Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt se sont prêtés à l'exercice.

09/07/2026, 10:53

ActuaLitté

De Stendhal à Morgane Moncomble, France Télévisions (s')adapte

Le groupe audiovisuel public France Télévisions a présenté, lors de sa conférence de rentrée 2026-2027, les contours de sa « Nouvelle Saison », intitulé retenu pour l'événement. Parmi les programmes annoncés, plusieurs adaptations, dont un téléfilm tiré de la romance de Morgane Moncomble, Aime-moi, je te fuis (Hugo Roman).

09/07/2026, 10:38

ActuaLitté

Roman Doduik explorera le théâtre dans une websérie sur Lumni

Le comédien et influenceur Roman Doduik poursuit sa collaboration avec la plateforme Lumni et la société de production MediaTV, avec une nouvelle série, « Coup de théâtre ! ». Comme son titre l'indique, elle sera consacrée à l'art dramatique.

08/07/2026, 10:42

ActuaLitté

France 4 diffuse Marius, de Jean-Philippe Daguerre, d'après Pagnol

La chaine France 4 diffuse, ce dimanche 5 juillet à 21h, une captation de la pièce Marius, de Jean-Philippe Daguerre, basée sur l'œuvre de Marcel Pagnol en 4 actes et 6 tableaux. Inédite, elle a été réalisée au Théâtre Le Ranelagh (Paris), le 9 décembre 2025.

03/07/2026, 09:47

ActuaLitté

France 2 diffusera La mère et l'assassin, d'après le roman d'Alexandra Echkenazi

La plateforme france.tv accueillera, dès le 7 août prochain, la mini-série en quatre épisodes La mère et l'assassin, tirée du roman homonyme d'Alexandra Echkenazi, paru en mai 2023 aux éditions Plon. Une diffusion sur France 2 suivra, à une date pour l'instant inconnue.

01/07/2026, 10:03

ActuaLitté

Sam & Watson et Akissi en séries animées sur France Télévisions

À l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy, France Télévisions a présenté son programme en la matière, en évoquant notamment les séries et les réalisations spéciales. Du côté des adaptations, le groupe audiovisuel public a confirmé les diffusions prochaines de Sam & Watson, d'après les livres de Ghislaine Dulier et Bérengère Delaporte, et Akissi, basée sur les BD de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin.

25/06/2026, 10:56

ActuaLitté

Claire Chazal reçoit Éliette Abécassis et Alice Renard dans Au bonheur des livres

Vendredi 26 juin à 23h, Claire Chazal reçoit Éliette Abécassis et Alice Renard dans Au bonheur des livres. Les deux autrices sont invitées autour de la nouvelle, avec deux recueils publiés chez Grasset et Héloïse d’Ormesson.

24/06/2026, 15:32

ActuaLitté

Arte installe ses caméras au Festival d’Avignon 2026

Partenaire du Festival d’Avignon, Arte accompagnera la 80e édition, organisée du 4 au 25 juillet 2026, avec une diffusion télévisée, des projections, des rencontres et un salon d’écoute. La chaîne diffusera notamment Maldoror, nouvelle création de Julien Gosselin, samedi 18 juillet à 23h30, depuis la Cour d’honneur du Palais des papes. Le spectacle sera ensuite disponible sur arte.tv pendant un an.

23/06/2026, 12:14

ActuaLitté

La Caravane Lumni de retour, avec de nouveaux conseils de lecture

En fin d'année 2025, la Caravane Lumni prenait la route afin de diffuser les conseils de lecture des 8-12 ans. Après un premier arrêt au salon Le Livre sur la Place, à Nancy, en septembre, le dispositif s'est installé au Festival du Livre de Paris, en avril. 25 enfants ont présenté leurs coups de cœur devant la caméra.

22/06/2026, 15:38

ActuaLitté

Le Roman de Marceau Miller porté à l'écran pour France Télévisions

Le tournage de l'adaptation du Roman de Marceau Miller, signé par Marceau Miller et paru en janvier 2025 aux éditions La Martinière, a démarré le 17 juin dernier. Produite par Gaumont Télévision, la mini-série compte à son casting, notamment, Elisa Erka et Thierry Godard.

19/06/2026, 10:18

ActuaLitté

Arte diffusera une adaptation en série documentaire du livre Écolo mon cul

Paru en février 2023 aux éditions Eyrolles, Écolo mon cul, de Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier, passe sur les écrans, sur arte.tv, YouTube et toutes les chaînes sociales du réseau franco-allemand. Produite par Breath Film, cette adaptation compte 8 épisodes de 10 minutes, autour des choix écologiques du quotidien.

19/06/2026, 10:13

ActuaLitté

Le plein de lectures pour les vacances

Cette semaine, La Grande Librairie vous aide à choisir vos livres de l’été ! Thrillers, « page turners », romans d’amour, d’aventure, sombres ou lumineux, crève-cœurs, rassembleurs… Ah ! Les goûts et les couleurs ! Rendez-vous ce 17 juin à 21h05 sur France 5 pour découvrir les choix d'Augustin Trapenard.

16/06/2026, 20:11

ActuaLitté

Au bonheur des livres reçoit Paul Gasnier et Romain Lemire

Vendredi 12 juin à 23h, l'émission Au bonheur des livres s'articulera autour du thème « Récits de souffrance et de résilience, avec Paul Gasnier et Romain Lemire ». Présentée par Claire Chazal, elle sera à retrouver sur Public Sénat

11/06/2026, 10:02

ActuaLitté

Le destin de Marc Bloch au coeur d'un documentaire, sur France Télévisions

Le 23 juin 2026 marquera l'entrée de l'historien et résistant Marc Bloch au Panthéon, 82 ans après son assassinat par la Gestapo en 1944. Il y sera transféré avec son épouse Simonne Bloch, née Vidal, qui fut sa secrétaire et assistante de recherche. À cette occasion, France Télévisions diffusera un documentaire inédit, Marc Bloch, au nom de la France, à 22h10 sur France 2.

03/06/2026, 10:56

ActuaLitté

Edgar Morin : France Télévisions bouleverse ses programmes

France Télévisions consacrera une édition spéciale à l’hommage national rendu à Edgar Morin, mercredi 3 juin 2026, aux Invalides. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, débutera à 11h. France 2 et france.tv prendront l’antenne dès 10h45.

02/06/2026, 18:04

ActuaLitté

La Grande Librairie bouleverse son programme pour saluer Edgar Morin

La Grande Librairie prévoyait un documentaire sur Victor Hugo, ce mercredi 3 juin : elle change finalement de programme et propose plutôt une émission en hommage au philosophe Edgar Morin, décédé le 29 mai dernier à l'âge de 104 ans.

01/06/2026, 13:01

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

Nolwenn Leroy dans l'adaptation d'un livre d'Olivier Adam

Il ne se passe jamais rien ici, livre d'Olivier Adam paru aux éditions Flammarion en mai 2024, a trouvé le chemin des écrans de télévision, le temps d'une mini-série de 6 épisodes, d'une durée de 52 minutes chacun. Le tournage est en cours.

04/09/2026, 10:03

ActuaLitté

Akira, Death Note, Naruto : Yūji Yanase, vétéran de l’animation japonaise, est mort

Le réalisateur et animateur japonais Yūji Yanase est mort le 22 août 2026 à l'âge de 59 ans, des suites d'un infarctus du myocarde. Son décès a été annoncé le 2 septembre par le studio MAHO FILM, auquel il appartenait depuis 2023. Figure discrète mais particulièrement prolifique de l'animation japonaise, il avait travaillé sur des œuvres aussi diverses qu'Akira, Death Note, Hellsing, Chobits, Naruto Shippuden ou Pokémon XY, avant de réaliser de nombreuses adaptations de mangas et de light novels.

03/09/2026, 18:33

ActuaLitté

Presse, audiovisuel, livres : Rossel veut mettre la main sur le Groupe Sud Ouest

Le groupe de presse belge Rossel est entré en négociations exclusives pour racheter environ 80 % du Groupe Sud Ouest (GSO), aujourd’hui contrôlé par la famille Lemoîne. Si l’opération aboutit, Rossel prendrait donc le contrôle du quotidien Sud Ouest et des autres activités du groupe, parmi lesquelles figurent les Éditions Sud Ouest.

03/09/2026, 17:58

ActuaLitté

Une série Les Carnets de l'Apothicaire annoncée par Amazon Prime Video

Série manga à l'indéniable succès, Les Carnets de l'Apothicaire, de Nekokurage et Itsuki Nanao, d'après les light novels de Hyūganatsu, deviendra prochainement une production en prise de vues réelles. Amazon Prime Video a officialisé l'entrée en production de l'adaptation.

03/09/2026, 12:45

ActuaLitté

Les producteurs de France Culture présentent leurs livres favoris de la rentrée

Période enthousiasmante pour certains, agaçante pour d'autres, la rentrée littéraire se caractérise par un embouteillage de parutions. Quelques figures de France Culture proposent leurs sélections, afin de faciliter les découvertes et, peut-être, les coups de cœur partagés...

03/09/2026, 10:46

ActuaLitté

De Cyrano à Giono : Jean-Paul Rappeneau est mort à 94 ans

Jean-Paul Rappeneau est mort mardi 1er septembre à l’âge de 94 ans, a annoncé l’un de ses fils. En cinquante ans de carrière et seulement huit longs métrages, le cinéaste français aura notamment marqué le cinéma par son goût des grandes histoires, des dialogues ciselés et des adaptations littéraires ambitieuses. Son Cyrano de Bergerac, porté par Gérard Depardieu en 1990, reste son œuvre la plus célèbre.

02/09/2026, 13:46

ActuaLitté

Vous n'aurez pas les enfants : après le livre et la BD, le documentaire

Paru en 2020 aux éditions XO, l'ouvrage Vous n'aurez pas les enfants, de l'historienne Valérie Portheret, avait été changé 5 ans plus tard en bande dessinée par Arnaud Le Gouëfflec (scénariste) et Olivier Balez (dessinateur et coloriste). Une nouvelle adaptation se profile, avec un documentaire réalisé par Virginie Kahn.

01/09/2026, 10:43

ActuaLitté

Quand Stephen King rencontre Lovecraft dans les rues de Londres

Prime Video poursuit son exploration de l’œuvre de Stephen King. Après Carrie, attendue cet automne sur la plateforme, Amazon MGM Studios a donné son feu vert à une mini-série en six épisodes adaptée de « Crouch End », nouvelle londonienne et ouvertement lovecraftienne de l’écrivain américain. 

28/08/2026, 12:01

ActuaLitté

Michel Onfray vend sa revue Front Populaire à Vincent Bolloré

L'auteur et polémiste médiatique Michel Onfray a cédé sa revue Front Populaire au groupe Lagardère Media News, filiale de Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital. Le titre trimestriel, qui se revendique « souverainiste », a été créé en 2020 par Onfray et le journaliste et producteur Stéphane Simon.

28/08/2026, 11:28

ActuaLitté

Le film Naruto avance enfin : casting mondial et Charles Melton en Kakashi

Après plus de dix ans de développement, l’adaptation en prise de vue réelle de Naruto portée par Lionsgate semble enfin prête à passer à la vitesse supérieure. Le studio et le réalisateur Destin Daniel Cretton ont lancé en juillet 2026 un casting mondial pour trouver les interprètes de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno, les trois jeunes ninjas de l’équipe 7. Un premier nom se précise déjà, et ce n'est pas pour incarner un des membres du trio : Charles Melton est en négociations finales pour jouer leur maître, Kakashi Hatake.

27/08/2026, 17:41

ActuaLitté

TF1 réinvente Le Mystère de la chambre jaune : Rouletabille devient une jeune journaliste

Rouletabille devient une jeune journaliste, Sainclair un podcasteur, les Stangerson cèdent la place aux Fabre et le château du Glandier disparaît au profit des gorges du Verdon. À partir du 3 septembre, TF1 proposera une « libre adaptation contemporaine » du Mystère de la chambre jaune, le classique du roman policier publié par Gaston Leroux en 1907. 

27/08/2026, 13:00

ActuaLitté

Une série HBO Max fera de Jimmy Olsen un journaliste true crime

Pas refroidi par l'échec du film Supergirl, DC Studios déroule son DC Universe, avec l'annonce d'une nouvelle production, destinée à la plateforme HBO Max. Avec Warner Bros. Television, le studio portera The People v. Gorilla Grodd, série dans laquelle le reporter favori de Superman, Jimmy Olsen, racontera le procès de ce singe doté d'une intelligence hors-norme et de pouvoirs psychiques...

25/08/2026, 15:47

ActuaLitté

Le Camino, d'Anya Niewierra, adapté en mini-série

Phénomène littéraire aux Pays-Bas, Le Camino, d'Anya Niewierra, traduit en français par Marie Hendrikse pour les éditions Hauteville, se retrouvera bientôt sur les écrans. Une mini-série en cinq épisodes, produite par NL Film et EO, sera prochainement tournée, notamment au Puy-en-Velay et dans les environs.

17/08/2026, 10:49

ActuaLitté

“Il n’y a aucun journaliste à Gaza” : une réponse par les voix des survivants

Plus de cinquante journalistes et professionnels des médias de Gaza ont enregistré des hommages à leurs confrères tués depuis le début de la guerre. Réunis dans The Living Record, ces témoignages veulent conserver autre chose qu’une liste de noms : des voix, des parcours, des amitiés et le souvenir d’une profession décimée. Le projet est aussi ouvertement politique et met en cause la couverture du conflit par les médias occidentaux.

14/08/2026, 17:25

ActuaLitté

The Walking Dead: Streets of Survival, des bits et quelques morceaux de zombies

The Walking Dead: Streets of Survival, annoncé pour le 18 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 1 et 2, propose une nouvelle immersion vidéoludique dans l'univers cruel de la franchise. Mais l'esthétique est cette fois inspirée des jeux rétro...

14/08/2026, 10:42

ActuaLitté

Le phénomène littéraire québécois Rue Duplessis aura son film

Après le livre et le théâtre, Rue Duplessis – ma petite noirceur arrivera au cinéma. Publié chez Lux Éditeur, le récit autobiographique du sociologue et homme de radio Jean-Philippe Pleau s’est imposé au Québec comme l’un des textes remarqués sur l’expérience du transfuge de classe. Maison4tiers produira le film, dont le scénario a été confié au romancier, dramaturge et scénariste Jean-Philippe Baril Guérard.

12/08/2026, 14:39

ActuaLitté

Netflix ressuscite Princesse Saphir, classique fondateur d’Osamu Tezuka

Depuis le 8 août, Netflix propose L’Héroïne au ruban, nouveau film d’animation librement inspiré de Princesse Saphir, l’un des mangas fondateurs du « dieu du manga », Osamu Tezuka. Yuki Igarashi en propose moins une transposition qu’une réinvention, autour d’une Saphir survivante d’un royaume détruit. En France, l’œuvre originale vient justement de retrouver les librairies dans une édition prestige chez Delcourt/Tonkam, traduite par Sylvain Chollet.

11/08/2026, 17:34

ActuaLitté

Ariane Ascaride raconte « L’Odyssée de Marcel Pagnol » sur France Inter

France Inter propose « L’Odyssée de Marcel Pagnol », une série de quinze épisodes racontée par Ariane Ascaride et consacrée à l’auteur marseillais, à ses œuvres, ses correspondances et plusieurs figures de son entourage. Les huit premiers épisodes sont disponibles sur le site et l’application de Radio France. La suite est diffusée du lundi au vendredi à 13h20 sur France Inter, jusqu’au 21 août.

10/08/2026, 16:26

ActuaLitté

La saga littéraire La Guerre des clans adaptée en jeu vidéo

La Guerre des clans, ample saga littéraire ouverte en 2003 et toujours en cours, pourra bientôt se jouer, manette ou clavier en main, avec le titre Warrior Cats: Clans of the Forest, annoncé pour l'automne. Le titre, développé par Bamtang Games et publié par Trailmark Games, sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

07/08/2026, 10:40

ActuaLitté

Ferraredo (Aurélien Machureau) : Le chanteur interviewé par David Serero

À seulement 19 ans, le chanteur Ferraredo a été invité sur le podcast de David Serero, monument de la scène lyrique internationale.

 

03/08/2026, 17:23

ActuaLitté

L'adaptation du Royaume d’Orïsha rejetée par sa propre autrice

Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.

03/08/2026, 12:55

ActuaLitté

Myron Bolitar passe des romans d’Harlan Coben à Netflix

Netflix a commencé à New York le tournage de Myron Bolitar, une série tirée des romans policiers d’Harlan Coben. Commandée en mai 2026, elle suit un ancien basketteur devenu agent sportif, interprété par Colin Woodell, et réunit également KJ Apa et Diane Guerrero. David E. Kelley et Kyle Long en sont les scénaristes et producteurs exécutifs. Aucune date de diffusion n’a été annoncée.

01/08/2026, 11:07

ActuaLitté

Après BookTok, Lynn Painter conquiert Netflix et Sony

Netflix prépare l’adaptation de Better Than the Movies, romance young adult de Lynn Painter devenue un succès durable grâce à BookTok et publié en France chez Comet - label young adult des éditions Larousse -, dans une traduction de Charlotte Le Chapelain. Réalisé par Julia Hart, le film doit prolonger à l’écran les jeux du roman avec les codes de la comédie romantique. Les acteurs qui interprèteront Liz Buxbaum et Wes Bennett n'ont pas encore été dévoilés.

01/08/2026, 10:33

ActuaLitté

Stephen King : Sam Raimi prépare le retour de Désolation au cinéma

Près de trente ans après sa parution, Désolation de Stephen King repart vers l’écran. Searchlight Pictures développe une adaptation du roman, produite par Sam Raimi, tandis que Zach Lipovsky et Adam B. Stein, réalisateurs de Final Destination: Bloodlines, négocient leur participation. Le livre, déjà adapté pour ABC en 2006, conduira cette fois ses voyageurs égarés jusqu’au cinéma.

01/08/2026, 09:58

ActuaLitté

Booster Gold perd David Jenkins, mais la série n’est pas enterrée

David Jenkins a confirmé que sa version de Booster Gold, développée pour DC Studios et HBO Max, n’aboutirait pas. L’adaptation du héros créé par Dan Jurgens demeure toutefois en chantier : selon TheWrap, une nouvelle équipe créative doit reprendre le projet. Sans interprète ni calendrier annoncé, le voyageur temporel reste bloqué dans l’antichambre de la production.

01/08/2026, 09:45

ActuaLitté

Le critique littéraire Philippe-Jean Catinchi est mort à 68 ans

Historien de formation, journaliste et critique littéraire, Philippe-Jean Catinchi est mort le 10 juillet 2026, à l’âge de 68 ans. Collaborateur du Monde depuis 1994, il écrivait principalement pour Le Monde des livres, où il rendait compte de romans, d’essais historiques, de littérature étrangère, de bande dessinée et d’ouvrages pour la jeunesse.

30/07/2026, 17:51

ActuaLitté

Sony : de Kadokawa à Crunchyroll, ce que le géant japonais contrôle vraiment

Remis en circulation sur LinkedIn, un article de décembre 2024 présente l’accord entre Sony et Kadokawa comme une opération désormais « bouclée ». Sony a bien investi quelque 50 milliards de yens dans le géant japonais du livre, du manga et du light novel. Mais il ne l’a jamais racheté et n’en est même plus le premier actionnaire. Avec Aniplex, Crunchyroll et une participation minoritaire dans Bandai Namco, la multinationale tisse pourtant une toile impressionnante, de la page à l’écran. Reste à ne pas confondre proximité, influence et propriété.

30/07/2026, 15:51

ActuaLitté

32 ans après sa disparition, le magazine Actuel fait son retour

Arrêté en 1994, le magazine culturel et sociétal Actuel doit reparaître le 29 octobre 2026 sous la direction du journaliste Vincent Bernière. La nouvelle publication prendra la forme d’un trimestriel de 180 pages, vendu 14,90 euros en kiosque et en librairie, sans édition numérique. Son premier numéro traitera des questions de genre, tandis qu’une campagne de financement participatif accompagnera son lancement.

30/07/2026, 13:40

ActuaLitté

Reprises judiciaires, IA et rédactions sacrifiées : la méthode Overlord

Le tribunal de commerce de Nantes a confié Le Journal des Entreprises au groupe Overlord, déjà propriétaire du Revenu, du Nouvel Économiste et du Monde Informatique. Présentée par le repreneur comme une étape décisive dans la constitution d’un groupe indépendant d’information économique, l’opération, conclue pour 40.000 €, entraîne pourtant le départ de l’ensemble des 35 journalistes permanents du titre...

30/07/2026, 12:48

ActuaLitté

Les Garçons de l'été, de Rebecca Lighieri, devient une série Canal+

Après le long-métrage Classe moyenne (2025), le réalisateur Antony Cordier revient à la série avec Les Garçons de l'été, une adaptation en 6 épisodes du livre de Rebecca Lighieri paru en 2017 chez P.O.L. Le tournage se déroulera notamment dans les Landes, à la rentrée.

27/07/2026, 10:42

ActuaLitté

Malfaisante : l'autre maman de Josh Malerman passe à l’écran

Adapté de Incidents Around the House, roman de Josh Malerman paru en 2024 chez Del Rey, Malfaisante sortira en France le 14 octobre 2026, tandis que le film arrivera aux États-Unis le 9 octobre sous le titre Other Mommy.

26/07/2026, 10:41

ActuaLitté

Lucky : gagner 390 millions de dollars, et ne surtout pas les réclamer

Arnaqueuse depuis l’enfance, Lucky Armstrong voudrait enfin vivre honnêtement. Un billet de loterie à 390 millions de dollars devrait lui ouvrir toutes les portes — sauf qu’elle est recherchée et que toucher le jackpot reviendrait à se livrer. Avec cette idée aussi simple que redoutable, Marissa Stapley signe un roman de cavale vif, moralement retors et plus émouvant qu’il n’en a l’air. Apple TV s’en est inspiré pour une mini-série menée tambour battant par Anya Taylor-Joy.

25/07/2026, 10:12

ActuaLitté

Après L’Odyssée de Nolan, Ulysse revient à la télévision

Tanweer Productions prépare avec Tectonic et USATV une série indépendante euro-américaine inspirée de L’Odyssée d’Homère. Karl Gajdusek en sera le directeur de série et Roel Reiné le réalisateur. L’équipe vise un tournage dans des décors naturels en Grèce et en Arménie au début de 2027, avec un récit centré sur les conflits politiques et humains de l’âge du bronze.

23/07/2026, 11:50

ActuaLitté

France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller

Quelques mois après avoir reçu un Laurier de l’audiovisuel, Ce monde me rend fou disparaît de France Inter. La station a décidé de ne pas reconduire à la rentrée la chronique littéraire et sociale que Christophe Bourseiller tenait depuis six ans dans la matinale du week-end.

22/07/2026, 18:22

ActuaLitté

De l’âge d’or d’Axel Ganz à l’ère Bolloré : une époque s’achève

De Géo à Femme actuelle, en passant par Voici, Télé-Loisirs et Capital, Axel Ganz a profondément transformé la presse magazine française. Le journaliste et homme d’affaires allemand, fondateur de Prisma Presse - devenu Prisma Media -, est mort à l’âge de 88 ans.

22/07/2026, 12:38

ActuaLitté

Un jeu de combat DC, DCKO, attendu sur mobile en 2027

Drop Fake a annoncé, ce 20 juillet, la future sortie de DCKO, un jeu de combat avec les personnages de DC Comics, développé en partenariat avec Warner Bros. Interactive Entertainment. Prévu sur iOS et Android en 2027, il comprendra des affrontements par équipes de deux, des parties en ligne contre d’autres joueurs et une campagne solo. 

22/07/2026, 11:21

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.