Laure de Rivières face aux mystères de la filiation dans L’Enfant de cœur

La veille de l’adoption de leur premier enfant, Alex et Marie voient leur existence basculer. Ils pensaient accueillir Noé dans une nouvelle vie familiale. Mais au fil des années, quelque chose se dérègle. L’enfant brillant, sportif et charismatique qu’ils ont vu grandir semble leur échapper peu à peu. Jusqu’à devenir une menace pour ceux qui l’entourent.

C’est le point de départ de L’Enfant de cœur, le nouveau roman de Laure de Rivières, publié par Flammarion le 7 octobre 2026. Le livre, présenté comme un « thriller familial » de 320 pages, paraît quelques années après La Belle Famille, premier roman de l’autrice publié en 2022.

Une famille qui se fissure

Au commencement, tout semble pourtant réuni pour que l'histoire soit celle d'une adoption heureuse. Alex et Marie attendent leur premier enfant et s'apprêtent à accueillir Noé. Mais cette promesse de bonheur va progressivement se transformer en inquiétude.

Les années passent et Noé change. « Quelque chose se fissure », annonce le texte de présentation : le garçon prend de la distance, devient dangereux et fait peser sur sa famille une menace de plus en plus difficile à ignorer. Lorsque les secrets familiaux commencent à remonter à la surface, Marie se retrouve engagée dans une course contre la montre pour protéger son fils — et ceux qu'il entraîne avec lui.

Le roman semble ainsi jouer sur plusieurs ressorts du thriller domestique : la peur qui s'installe au sein du foyer, les non-dits qui ressurgissent et la découverte progressive d'un passé susceptible de bouleverser les certitudes.

Les éditions Flammarion nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 7 octobre :

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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