Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2026 : 8 finalistes pour le centenaire

Créé en 2022, le prix distingue chaque année un roman et un essai consacrés à la civilisation musulmane, dans ses dimensions historiques, culturelles, intellectuelles ou spirituelles.

Les ouvrages peuvent avoir été écrits directement en français ou traduits dans cette langue et doivent, pour cette édition, avoir été publiés en France entre le 15 août 2025 et le 30 septembre 2026. Chaque catégorie est dotée de 3000 €.

Les quatre romans finalistes :

La part absente, de Rachida Brakni (Stock)

L'ayatollah aimait sa femme plus que Dieu, de Javad Djavahery (Gallimard)

Feu de Dieu, de Mohamed Kacimi (Actes Sud)

La grande méthode, de Louisa Yousfi (La Fabrique)

Les quatre essais autour de l'islam et du monde arabe :

Chroniques du ramadan. Voyage intimiste au cœur du jeûne, d'Akram Belkaïd (Tallandier)

Une histoire du temps dans le monde arabe, de Sylvia Chiffoleau (CNRS Éditions)

Lettre à mon petit-fils sur l'Islam d'aujourd'hui, de Faouzia Farida Charfi (Odile Jacob)

L'Islam des Lumières. Histoire de l'humanisme musulman, VIIe-XXIe siècle, d'Olivier Hanne (Tallandier)

Le jury 2026 est présidé par Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il réunit également la journaliste Laure Adler, l'écrivaine Djaïli Amadou Amal, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l'éditrice Lucie Bressy, Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock, Claude Colombini, Jérôme Cotillon, Amina Damerdji, Jean-Louis Gouraud, Martine Heissat, Delphine Jouenne, l'ancien dirigeant de Hachette Livre Pierre Leroy, Aïcha Mokdahi et l'historien Benjamin Stora.

En 2025, le prix avait distingué Hajar Azell pour Le sens de la fuite (Gallimard), dans la catégorie roman, et El Mouhoub Mouhoud pour Le Prénom. Esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne (Seuil), dans la catégorie essai. Une mention spéciale avait également été attribuée à Catherine Mayeur-Jaouen pour Le culte des saints musulmans (Gallimard), tandis qu'un Grand Prix du jury récompensait l'ensemble de l'œuvre d'Abdelwahab Meddeb.

Cette cinquième édition prend place dans une année symbolique pour la Grande Mosquée de Paris, centenaire en 2026. L'édifice du 5e arrondissement avait été inauguré le 15 juillet 1926 en présence du président de la République Gaston Doumergue.

Construit notamment en hommage aux soldats musulmans engagés pour la France pendant la Première Guerre mondiale, il est devenu au fil du siècle un lieu de culte mais aussi de transmission, de dialogue et d'activités culturelles.

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Crédits photo : entrée de la Grande Mosquée de Paris, située au 2 bis, place du Puits-de-l’Ermite, dans le 5ᵉ arrondissement, photographiée en 2016 (Guilhem Vellut, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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