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Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2026 : 8 finalistes pour le centenaire

Quatre romans et quatre essais restent en lice pour la cinquième édition du Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris. Réuni à Paris, le jury a arrêté la liste des huit ouvrages finalistes, avant la proclamation des deux lauréats le 13 octobre 2026, lors d'une cérémonie organisée à la Grande Mosquée de Paris. Une édition particulière puisqu'elle accompagne le centenaire de l'institution, inaugurée en 1926.

Le 04/09/2026 à 16:23 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

04/09/2026 à 16:23

Hocine Bouhadjera

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Créé en 2022, le prix distingue chaque année un roman et un essai consacrés à la civilisation musulmane, dans ses dimensions historiques, culturelles, intellectuelles ou spirituelles.

Les ouvrages peuvent avoir été écrits directement en français ou traduits dans cette langue et doivent, pour cette édition, avoir été publiés en France entre le 15 août 2025 et le 30 septembre 2026. Chaque catégorie est dotée de 3000 €.

Les quatre romans finalistes :

La part absente, de Rachida Brakni (Stock) 

L'ayatollah aimait sa femme plus que Dieu, de Javad Djavahery (Gallimard) 

Feu de Dieu, de Mohamed Kacimi (Actes Sud) 

La grande méthode, de Louisa Yousfi (La Fabrique)

Les quatre essais autour de l'islam et du monde arabe :

Chroniques du ramadan. Voyage intimiste au cœur du jeûne, d'Akram Belkaïd (Tallandier) 

Une histoire du temps dans le monde arabe, de Sylvia Chiffoleau (CNRS Éditions) 

Lettre à mon petit-fils sur l'Islam d'aujourd'hui, de Faouzia Farida Charfi (Odile Jacob) 

L'Islam des Lumières. Histoire de l'humanisme musulman, VIIe-XXIe siècle, d'Olivier Hanne (Tallandier)

Le jury 2026 est présidé par Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il réunit également la journaliste Laure Adler, l'écrivaine Djaïli Amadou Amal, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l'éditrice Lucie Bressy, Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock, Claude Colombini, Jérôme Cotillon, Amina Damerdji, Jean-Louis Gouraud, Martine Heissat, Delphine Jouenne, l'ancien dirigeant de Hachette Livre Pierre Leroy, Aïcha Mokdahi et l'historien Benjamin Stora.

En 2025, le prix avait distingué Hajar Azell pour Le sens de la fuite (Gallimard), dans la catégorie roman, et El Mouhoub Mouhoud pour Le Prénom. Esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne (Seuil), dans la catégorie essai. Une mention spéciale avait également été attribuée à Catherine Mayeur-Jaouen pour Le culte des saints musulmans (Gallimard), tandis qu'un Grand Prix du jury récompensait l'ensemble de l'œuvre d'Abdelwahab Meddeb.

Cette cinquième édition prend place dans une année symbolique pour la Grande Mosquée de Paris, centenaire en 2026. L'édifice du 5e arrondissement avait été inauguré le 15 juillet 1926 en présence du président de la République Gaston Doumergue.

Construit notamment en hommage aux soldats musulmans engagés pour la France pendant la Première Guerre mondiale, il est devenu au fil du siècle un lieu de culte mais aussi de transmission, de dialogue et d'activités culturelles.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : entrée de la Grande Mosquée de Paris, située au 2 bis, place du Puits-de-l’Ermite, dans le 5ᵉ arrondissement, photographiée en 2016 (Guilhem Vellut, CC BY 2.0)

 

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La part absente

Rachida Brakni

Paru le 19/08/2026

240 pages

Stock

20,00 €

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L'ayatollah aimait sa femme plus que Dieu

Javad Djavahery

Paru le 26/03/2026

417 pages

Editions Gallimard

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Feu de Dieu

Mohamed Kacimi El Hassani, Mohamed Kacimi

Paru le 04/03/2026

224 pages

Actes Sud Editions

21,50 €

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La grande méthode

Louisa Yousfi

Paru le 20/02/2026

139 pages

La Fabrique

15,00 €

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Chroniques du ramadan

Akram Belkaïd

Paru le 12/02/2026

235 pages

Editions Tallandier

19,90 €

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Une histoire du temps dans le monde arabe

Sylvia Chiffoleau

Paru le 23/04/2026

384 pages

Centre National de la Recherche Scientifique

26,00 €

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Lettre à mon petit-fils sur l'islam aujourd'hui

Farida Charfi Faouzia

Paru le 04/02/2026

212 pages

Editions Odile Jacob

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L'Islam des Lumières

Olivier Hanne

Paru le 09/04/2026

368 pages

Editions Tallandier

23,90 €

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