Camille Bouvier rejoint la Comédie-Française après 29 ans à l'Institut de France

Après 29 années à l'Institut de France, dont 15 à la tête de la Fondation Simone et Cino Del Duca, Camille Bouvier a rejoint début juillet la Comédie-Française. Elle y occupe les fonctions de chargée de mission auprès de l'administrateur général, Clément Hervieu-Léger.
Le 04/09/2026 à 13:13 par Hocine Bouhadjera
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04/09/2026 à 13:13
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« D'une grande maison à l'autre, je me réjouis de cette nouvelle aventure », écrit-elle en annonçant cette prise de fonctions. Son parcours l'a placée pendant de nombreuses années au croisement de la littérature, des arts, de la recherche et du mécénat culturel.
Camille Bouvier a notamment été administratrice générale de la Fondation Simone et Cino Del Duca, créée en 1975 et abritée par l'Institut de France depuis 2005. Celle-ci soutient les arts, les lettres et les sciences à travers des prix, des subventions et différents partenariats culturels. La fondation indique avoir distribué plus de 61 millions € depuis sa création.
Pour le monde du livre, elle est notamment connue pour le Prix mondial Cino Del Duca, doté de 200.000 € et attribué à un auteur dont l'œuvre porte un message d'humanisme. Parmi ses lauréats figurent Jorge Luis Borges, Léopold Sédar Senghor, Milan Kundera, Patrick Modiano ou Joyce Carol Oates. En 2025, il avait été décerné à Boualem Sansal, en 2026, J. M. G. Le Clézio a reçu la distinction pour l'ensemble de son œuvre.
La Fondation intervient également en faveur de jeunes écrivains et de projets liés à la création. Camille Bouvier avait encore présenté, en février 2026, les différents soutiens accordés par la structure, aux côtés notamment de Dominique Bona, de l'Académie française. Elle avait également accompagné ces dernières années des initiatives autour de l'écriture et de la transmission, notamment des résidences de création menées avec Sciences Po.
À la Comédie-Française, Camille Bouvier rejoint directement l'équipe de Clément Hervieu-Léger, administrateur général depuis le 4 août 2025. Sociétaire de la troupe depuis 2018, le comédien et metteur en scène a succédé à Éric Ruf pour un mandat de cinq ans.
À LIRE - C’était notre terre : Mathieu Belezi passe du roman à la scène
Son arrivée intervient néanmoins dans une institution où théâtre et littérature restent étroitement liés. Outre son Répertoire, la Comédie-Française conserve une importante bibliothèque-musée, avec notamment quelque 8700 manuscrits et 23.800 livres, et mène régulièrement des projets éditoriaux, des coéditions, des colloques et des travaux consacrés aux textes et à l'histoire du théâtre.
La saison 2026-2027, dévoilée en juin, illustre cette dimension littéraire avec, entre autres, Les Bonnes de Jean Genet, Le Legs de Marivaux, La Musica deuxième de Marguerite Duras ou Ruy Blas de Victor Hugo. Clément Hervieu-Léger fera également entrer au Répertoire C'est beau de Nathalie Sarraute. Camille Bouvier décrit la Comédie-Française comme une nouvelle « ruche » à rejoindre.
Crédits photo : Édouard Dantan, entracte d’une première à la Comédie-Française, 1885 (Musée Carnavalet, domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.
11/08/2026, 10:23
Du 15 au 17 septembre 2026, IFTM installera à la Porte de Versailles « Les Escales Littéraires », un espace d’environ 40 m² consacré aux guides, aux récits, aux œuvres de fiction et aux ouvrages techniques liés au tourisme. Organisée avec Hachette Tourisme, cette librairie réunira des professionnels du secteur devenus auteurs et des contributeurs de guides, qui présenteront et dédicaceront leurs livres pendant les trois jours du salon.
06/08/2026, 16:46
Le musée Guimet présente à Paris, du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027, « Le savoir en trompe-l’œil. Corée, XVIIIe-XXe siècle ». Placée sous le commissariat d’Arnaud Bertrand, l’exposition est consacrée au chaekgeori, genre pictural coréen fondé sur la représentation en trompe-l’œil de bibliothèques et d’objets.
06/08/2026, 16:19
Du 25 au 27 septembre 2026, La Prairie aux Livres réunira auteurs, éditeurs, illustrateurs et artistes dans le quartier Prairie au Duc, sur l’île de Nantes. Gratuit, le festival proposera dédicaces, ateliers, spectacles, expositions et rendez-vous musicaux.
05/08/2026, 17:10
Coproduite par l’Institut pour la photographie, qui en a également assuré la direction scientifique, l'exposition « R comme Regarder » parcourt les pages du livre photo jeunesse, depuis son essor dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Elle est présentée aux Rencontres d’Arles, au sein de l'Espace Van Gogh, jusqu'au 4 octobre prochain.
04/08/2026, 10:19
Zadie Smith, Patti Smith, Gaël Faye, Nadia Murad, Ta-Nehisi Coates ou encore Kae Tempest : pour sa 19e édition, le London Literature Festival confie une large partie de sa programmation à Dua Lipa et à son club de lecture Service95. Du 20 octobre au 1er novembre 2026, le Southbank Centre réalise ainsi un coup de communication particulièrement habile : associer le prestige d’un grand festival littéraire à la puissance de prescription d’une pop star mondiale.
31/07/2026, 15:06
« Les sorcières sont parmi nous ! », annonce le Musée d'Aquitaine, situé à Bordeaux. À partir 16 octobre 2026 et jusqu'au 23 mai 2027, l'institution revient sur la figure de la sorcière et l'évolution de sa considération au sein des sociétés. Manuscrits et gravures seront notamment présentés au public.
31/07/2026, 10:32
Les moteurs chauffent pour Ryan Gosling, confirmé comme le nouveau visage de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, super-héros doté d'aptitudes fantastiques liées à sa possession par un démon. Chevauchant une moto aux roues de feu, ce personnage au crâne apparent et enflammé a déjà été incarné au cinéma par Nicolas Cage...
30/07/2026, 13:29
Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026, la 28e édition des Correspondances accueillera de nombreux acteurs du monde de la littérature. Les livres de la rentrée seront présentés sur les places de l’Hôtel-de-Ville, Marcel-Pagnol et d’Herbès, avant des lectures et des concerts dans la grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Une déambulation dans les jardins du Paraïs accompagnera, le dimanche, la réouverture au public de la maison de Jean Giono.
29/07/2026, 16:13
Le Bath Children’s Literature Festival, rendez-vous annuel organisé dans la ville de Bath, en Angleterre, et consacré aux livres pour enfants, est critiqué après la présentation de son programme de septembre 2026. Des auteurs affirment que leurs commentaires sur la faible représentation d'écrivains de couleur ont été supprimés sur Instagram. Plusieurs d’entre eux ont ensuite reçu un courriel du cofondateur John McLay leur demandant d’effacer leurs messages.
29/07/2026, 15:24
Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.
28/07/2026, 12:05
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