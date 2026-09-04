Camille Bouvier rejoint la Comédie-Française après 29 ans à l'Institut de France

« D'une grande maison à l'autre, je me réjouis de cette nouvelle aventure », écrit-elle en annonçant cette prise de fonctions. Son parcours l'a placée pendant de nombreuses années au croisement de la littérature, des arts, de la recherche et du mécénat culturel.

Quinze ans au cœur de la Fondation Del Duca

Camille Bouvier a notamment été administratrice générale de la Fondation Simone et Cino Del Duca, créée en 1975 et abritée par l'Institut de France depuis 2005. Celle-ci soutient les arts, les lettres et les sciences à travers des prix, des subventions et différents partenariats culturels. La fondation indique avoir distribué plus de 61 millions € depuis sa création.

Pour le monde du livre, elle est notamment connue pour le Prix mondial Cino Del Duca, doté de 200.000 € et attribué à un auteur dont l'œuvre porte un message d'humanisme. Parmi ses lauréats figurent Jorge Luis Borges, Léopold Sédar Senghor, Milan Kundera, Patrick Modiano ou Joyce Carol Oates. En 2025, il avait été décerné à Boualem Sansal, en 2026, J. M. G. Le Clézio a reçu la distinction pour l'ensemble de son œuvre.

La Fondation intervient également en faveur de jeunes écrivains et de projets liés à la création. Camille Bouvier avait encore présenté, en février 2026, les différents soutiens accordés par la structure, aux côtés notamment de Dominique Bona, de l'Académie française. Elle avait également accompagné ces dernières années des initiatives autour de l'écriture et de la transmission, notamment des résidences de création menées avec Sciences Po.

De l'Institut à la « Maison de Molière »

À la Comédie-Française, Camille Bouvier rejoint directement l'équipe de Clément Hervieu-Léger, administrateur général depuis le 4 août 2025. Sociétaire de la troupe depuis 2018, le comédien et metteur en scène a succédé à Éric Ruf pour un mandat de cinq ans.

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Son arrivée intervient néanmoins dans une institution où théâtre et littérature restent étroitement liés. Outre son Répertoire, la Comédie-Française conserve une importante bibliothèque-musée, avec notamment quelque 8700 manuscrits et 23.800 livres, et mène régulièrement des projets éditoriaux, des coéditions, des colloques et des travaux consacrés aux textes et à l'histoire du théâtre.

La saison 2026-2027, dévoilée en juin, illustre cette dimension littéraire avec, entre autres, Les Bonnes de Jean Genet, Le Legs de Marivaux, La Musica deuxième de Marguerite Duras ou Ruy Blas de Victor Hugo. Clément Hervieu-Léger fera également entrer au Répertoire C'est beau de Nathalie Sarraute. Camille Bouvier décrit la Comédie-Française comme une nouvelle « ruche » à rejoindre.

Crédits photo : Édouard Dantan, entracte d’une première à la Comédie-Française, 1885 (Musée Carnavalet, domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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