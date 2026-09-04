Prix du Premier Roman 2026 : la première sélection dévoilée

Créées en 1977, les deux récompenses distinguent chaque automne des auteurs pour leur première œuvre romanesque, l'une en littérature française, l'autre en littérature étrangère traduite en français. Au fil des décennies, elles ont notamment contribué à faire connaître des écrivains comme Alexandre Jardin, Boualem Sansal ou, plus récemment, Gaël Faye.

Huit premiers romans en français

La sélection française réunit plusieurs titres déjà très présents dans les prix de cette rentrée. Marie Colombe vient ainsi de recevoir le prix Envoyé par La Poste 2026 pour Le Bruit du melon qui explose, tandis que Thélyson Orélien a remporté le Prix Première Plume pour C'était ça ou mourir.

La voici :

Le Bruit du melon qui explose, de Marie Colombe (Au diable vauvert)

Joseph dans la nuit, d'Olivier Grondeau (L'Iconoclaste)

Paradisi Gloria, d'Élise Lespade (Le Cercle ouvert)

Tuer le vieux, de Daria Marx (Flammarion)

C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset)

Les serments trahis, de Šeila Pohara (Gallimard)

Le dernier présage de Victoria Woodhull, de Maxim Schwartz (Philippe Rey)

Shanghai, cinq heures quarante, d'Ada Walter (Calmann-Lévy)

Quatre romans étrangers, quatre traductions

Le Prix du Premier Roman Étranger retient cette année quatre œuvres traduites de l'anglais. La sélection comprend notamment le premier roman de la poète lao-canadienne Souvankham Thammavongsa, La Couleur qui vous plaira, déjà récompensé au Canada par le Giller Prize 2025 :

Les Brebis égarées, de Madeline Cash, traduit de l'anglais (États-Unis) par Alexandre Civico et Barbara Tajan (Denoël)

Entre amis, de Hal Ebbott, traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure Manceau (Actes Sud)

Fille paumée et perroquet, de Sara Levine, traduit de l'anglais (États-Unis) par Charles Bonnot (La Croisée)

La Couleur qui vous plaira, de Souvankham Thammavongsa, traduit de l'anglais (Canada) par Nathalie Bru (La Croisée)

Le jury 2026 est présidé par Charles Dantzig et réunit Pauline Dreyfus, Pierre Gestède, Philippe Jaenada, Maylis de Kerangal et Maud Ventura. Annick Geille, elle-même lauréate du Prix du Premier Roman en 1981 pour Portrait d'un amour coupable (Grasset), en est la présidente d'honneur.

En 2025, le Prix du Premier Roman avait récompensé Jean-Christophe Cavallin pour Kong Junior (Seuil). Le Prix du Premier Roman Étranger était revenu à l'Américain Phillip B. Williams pour Chez nous, traduit de l'anglais par Charles Recoursé (Robert Laffont).

La deuxième sélection des deux prix sera annoncée le 6 octobre 2026.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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