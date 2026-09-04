Hachette Éducation recrute une nouvelle éditrice

« Un nouveau chapitre commence », écrit-elle pour annoncer ce changement. Chez Miscellane, où elle était éditrice depuis novembre 2022, Morgane Kesteman a notamment travaillé sur des livres pratiques et illustrés, des coffrets, des jeux ou encore des éphémérides, dans des domaines allant de la cuisine et des loisirs créatifs à la parentalité, au développement personnel ou à l'ésotérisme.

Créée en 2020, mercileslivres est l'une des marques de Miscellane et développe un catalogue généraliste pour adultes et jeunesse. Le groupe rassemble également plusieurs autres maisons et marques, parmi lesquelles Circonflexe, rue des écoles, les Éditions de Saxe ou les Éditions du 123.

Chez Hachette Éducation, Morgane Kesteman intègre désormais le département Primaire, avec des missions de suivi éditorial, de coordination des auteurs et prestataires et de développement de projets sur supports papier comme numériques. Elle explique vouloir y « développer notamment [son] expérience dans l'édition numérique ». Hachette Éducation publie des manuels et ressources scolaires de la maternelle à l'université, en versions imprimées et numériques.

Diplômée de lettres modernes et d'un master en édition et rédaction professionnelle à l'Université Sorbonne Nouvelle, Morgane Kesteman avait auparavant travaillé chez Marabout, au Groupe Profession Santé et déjà chez Hachette Éducation. Ce nouveau poste marque donc à la fois un changement de secteur éditorial et un retour vers l'édition scolaire.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

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