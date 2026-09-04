À Paris, Gibert a été le moteur économique du quartier Saint-Germain

Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.
Le 04/09/2026 à 13:11 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
04/09/2026 à 13:11
0
Commentaires
0
Partages
Le 26 août dernier, le piquet de grève des salariés des librairies Gibert de la capitale a reçu la visite de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint d'Emmanuel Grégoire, chargé de l'emploi et de l'insertion et membre du Groupe Communiste de Paris.
Adjoint chargé du commerce à partir de 2023, aux côtés d'Anne Hidalgo, il s'est déjà penché sur le dossier Gibert il y a deux ans, « pour évoquer le cas de la librairie du Quai Saint-Michel, qu'il était à l'époque question de déplacer ». Dans le cadre de son « plan de transformation », la direction de Gibert a confirmé la fermeture de ce point de vente, comme celles de Gibert Barbès et du corner Printemps Nation. À Paris, une trentaine d'emplois était menacée — un peu moins à présent, selon nos informations —, pour un total de 84 suppressions de postes sur les 500 que compte le groupe.
Aux yeux de Nicolas Bonnet Oulaldj, « Gibert a été le moteur économique du quartier Saint-Germain » et sa disparition pourrait avoir des « conséquences sur l’ensemble du boulevard Saint-Michel ». « Il s'agit d'un commerce par destination, qui a fait venir des générations de lecteurs et lectrices, et notamment des jeunes, en raison de sa facilité d'accès, grâce au RER B, et de sa politique en matière de prix de vente. À ce titre, il s'agit d'une véritable librairie populaire. »
Une identité et un engagement qui se sont heurtés à la disparition des commerces du quartier Saint-Germain, qui a déjà perdu « 15 % de ses magasins », selon l'adjoint au maire. « Raison pour laquelle nous avons souhaité protéger ces commerces dans le Plan Local d’Urbanisme bioclimatique de Paris, approuvé au Conseil de Paris en novembre 2024 », précise-t-il.
La disparition de Gibert Barbès est tout aussi dommageable, selon Nicolas Bonnet Oulaldj, « puisque cette librairie, qui occupe un local de Paris Commerces, porte une offre dans un des quartiers les plus défavorisés de la capitale », souligne-t-il en indiquant qu'il a saisi Paris Commerces au sujet de travaux d'accessibilité et de chantiers d'entretien. Au prochain conseil d’arrondissement, assure-t-il, les élus communistes renouvelleront leur vœu de voir maintenu ce point de vente, dans la foulée de la mobilisation du sénateur communiste Ian Brossat, par ailleurs élu du 18e arrondissement.
L'implantation de librairies, partout dans la capitale, est un véritable enjeu démocratique, selon Nicolas Bonnet Oulaldj : « Grâce au savoir-faire des libraires, nous pouvons découvrir des œuvres variées, des auteurs d'origines diverses... Tout cela participe à forger son esprit critique : quand on réalise la place très importante que prend le groupe Bolloré dans l'édition, on comprend que la présence des librairies est une question politique cruciale. »
Interrogé quant aux actions que peut envisager la municipalité dans le dossier Gibert, Nicolas Bonnet Oulaldj rappelle que le Conseil de Paris a adopté, lors de sa séance du 16 juin dernier, un vœu de l'exécutif « relatif au soutien aux librairies indépendantes et à la protection des commerces culturels de proximité à Paris ».
Ce dernier prévoit l'élaboration « d'une stratégie parisienne de soutien aux librairies ainsi qu'un travail avec Paris Commerces et les bailleurs de la ville sur les loyers maitrisés, les outils contractuels de protection et les modalités d'un futur fonds parisien de soutien », détaillait Camille Vizioz-Brami, conseillère déléguée chargée de l'économie culturelle et de l'artisanat d'art, lors de la séance. Un observatoire parisien des librairies permettrait par ailleurs de disposer d'un suivi consolidé du secteur.
À LIRE - En grève, les salariés de Gibert Paris s'opposent à une librairie “vidée de son savoir-faire”
Lorsqu'il était adjoint au commerce, Nicolas Bonnet Oulaldj plaidait aussi pour un encadrement plus ferme des loyers commerciaux, qu'il souhaite expérimenter à Paris, « avec une priorité pour les commerces culturels ». L'élu considère d'ailleurs que ce sujet « doit faire partie des propositions centrales des candidats de gauche », dans les séquences présidentielle, puis législative. Des propositions similaires ont d'ores et déjà surgi, au Parlement, avec des propositions de loi et un rapport publié il y a quelques semaines.
Sur le volet de l'emploi, qui est désormais le sien dans cette mandature, Nicolas Bonnet Oulaldj plaide pour « obtenir une transparence complète sur situation économique des entreprises au profit des salariés, dont le droit d'alerte doit être renforcé ». Au niveau parisien, il entend travailler sur ce dernier sujet, mis en avant par les déboires de Gibert, mais aussi du BHV.
« Les salariés ne peuvent pas servir de variables d'ajustement », affirme-t-il. Dans le cas de Gibert, la réponse reçue à un courrier envoyé à la direction du groupe avant l'été lui avait fait anticiper ce « manque de transparence sur les orientations du groupe, les problématiques liées à la logistique, à l'image des magasins ou encore à leur relance ».
Photographie : Devanture de la librairie Gibert Jeune, place saint-Michel, fermée en 2021 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.
03/09/2026, 17:53
Une étude commandée par l’Association of American Publishers et l’Authors Guild estime que l’essor du prêt numérique en bibliothèque est associé à une baisse mesurable des ventes de livres, papier comme numériques. Publié le 1er septembre, le rapport de Secretariat Advisors arrive en pleine bataille américaine sur le prix et les conditions des licences accordées aux établissements. Cette fois, le débat s’accompagne de tableaux de régression.
02/09/2026, 17:01
Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.
02/09/2026, 11:35
Pour la troisième année consécutive, le coût moyen d'une rentrée scolaire en 6e diminue (- 14,35 %), d'après une enquête menée par l'association Familles de France. Il s'établit ainsi à 180,80 €, ce qui représente toujours une charge importante pour une famille pour deux, et une source de difficultés pour les foyers aux revenus les plus modestes.
01/09/2026, 12:32
Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires.
31/08/2026, 16:08
Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.
24/08/2026, 11:06
Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.
21/08/2026, 08:30
Les flammes ont parcouru 42.000 hectares en Gironde cet été. Le 10 septembre, le livre tentera sa part de réparation : avec Soleil Rouge – Fables pour la forêt blessée, Bruno Rost et les Éditions Rayonnantes reverseront au fonds Proximité Carbone et Biodiversité la totalité des droits d’auteur et du chiffre d’affaires réalisé par la maison sur le titre.
19/08/2026, 10:41
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.
05/08/2026, 11:18
Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
04/08/2026, 11:34
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.
30/07/2026, 13:02
Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
30/07/2026, 12:58
Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.
29/07/2026, 12:33
Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.
28/07/2026, 17:18
À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.
28/07/2026, 10:47
Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.
23/07/2026, 16:25
La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.
23/07/2026, 15:54
Les éditeurs participant au relevé StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 931,1 millions de dollars de recettes nettes en mai 2026, soit 6,8 % de plus qu’un an auparavant. L’édition grand public progresse de 7,6 %, avec une nette croissance du broché et du livre audio numérique.
22/07/2026, 13:49
Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...
21/07/2026, 12:50
La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.
20/07/2026, 17:33
Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.
17/07/2026, 17:16
Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.
16/07/2026, 11:00
Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.
09/07/2026, 16:47
Lancée en 2021 à New York par Samir Patil et Ritesh Mehta, Stck se présente moins comme une librairie généraliste que comme une infrastructure de vente directe. Son objectif : permettre aux éditeurs de commercialiser livres imprimés, numériques et audio sous leur propre enseigne, sans abandonner à une grande place de marché la relation avec les acheteurs.
04/07/2026, 11:38
Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.
02/07/2026, 16:55
Les meilleures ventes chinoises de mai 2026 confirment le poids des adaptations dans la trajectoire commerciale des livres. D’après les données OpenBook analysées par Publishing Perspectives, la visibilité apportée par les films, séries et projets transmedia relance aussi bien des romans que des titres jeunesse ou des œuvres étrangères.
02/07/2026, 10:37
Le marché du livre de langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles a reculé de 1,8 % en 2025, à 272,23 millions €. Les recettes des éditeurs belges francophones cèdent, elles, 1,38 %, à 324,94 millions €, le numérique limitant l’impact de la chute du papier. Derrière cette apparente résistance, l’export se dégrade, les grandes surfaces alimentaires décrochent et les éditeurs les plus fragiles encaissent un recul bien supérieur à la moyenne.
26/06/2026, 16:09
L’imprimerie Escourbiac, implantée à Graulhet dans le Tarn, rejoint le Groupe Messages, qui rassemble déjà TypoLibris, l’Imprimerie Messages et La Reliure Française. L’opération renforce un ensemble industriel positionné sur l’impression, la fabrication et le façonnage du livre en France. Les modalités financières de la reprise n’ont pas été communiquées.
26/06/2026, 13:37
Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.
25/06/2026, 16:40
L’enseignement scolaire et les documents, actualité et essais figurent parmi les rares catégories en croissance en 2025. Le premier progresse de 8,2 %, à 315,9 M€, sous l’effet des réformes de programmes. Le second gagne 5,9 %, à 106,2 M€, porté par des livres directement liés à la séquence politique française et internationale.
25/06/2026, 16:31
Les éditeurs français ont réalisé 2,883 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en baisse de 0,6 % sur un an. Le recul des exemplaires vendus, à 419,6 millions (-1,5 %), prolonge une érosion désormais installée. Les données du Syndicat national de l’édition dessinent un secteur qui resserre sa production, mise davantage sur le fonds et voit les droits d’auteur portés en charge progresser malgré le tassement de l’activité.
25/06/2026, 13:03
Autres articles de la rubrique Métiers
Après près de quatre années passées chez Miscellane, où elle travaillait pour la marque mercileslivres, Morgane Kesteman rejoint Hachette Éducation comme éditrice au sein du département Primaire. Un retour dans une maison qu'elle connaît déjà, puisqu'elle y avait effectué deux stages en 2020.
04/09/2026, 16:07
Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.
03/09/2026, 18:11
Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.
03/09/2026, 16:25
Après quatre années passées aux Éditions de l’Observatoire, où il a occupé successivement les fonctions d’assistant puis de coordinateur éditorial, Marc Decoudun rejoint les Éditions du Cerf comme éditeur.
03/09/2026, 15:53
Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.
03/09/2026, 15:06
À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle.
03/09/2026, 14:23
Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.
03/09/2026, 10:44
Marianne Fournier a rejoint France Livre - The French Publishing Network en juillet 2026 en tant que responsable de projet. Elle arrive après plusieurs années consacrées aux droits étrangers et à la circulation internationale des catalogues, principalement entre la France et le Royaume-Uni.
02/09/2026, 17:41
Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».
02/09/2026, 16:19
Masami Kurumada, créateur de Saint Seiya – Les Chevaliers du Zodiaque (Kana, trad. Thibaud Desbief), affirme que plusieurs de ses sociétés ont été victimes de détournements portant sur près de 4,69 milliards de yens, soit environ 25,3 millions €.
02/09/2026, 12:42
L’écrivain, dramaturge et essayiste croate Slobodan Šnajder est mort le 30 août 2026 à Zagreb, à l’âge de 78 ans. Figure majeure de la littérature de l’ex-Yougoslavie, longtemps critique envers les nationalismes qui ont accompagné son éclatement, il laisse une œuvre profondément politique, traversée par la guerre, les idéologies, la mémoire et les identités européennes.
02/09/2026, 12:15
La dessinatrice palestinienne Safaa Odah est bien arrivée en France, indiquent dans un message la Cité de la bande dessinée et de l’image et l'École européenne supérieure de l’image (ÉESI), qui l'accueillent en résidence à Angoulême. Lauréate du programme PAUSE du Collège de France au printemps 2025, elle faisait partie des artistes en attente d'une évacuation de la bande de Gaza.
02/09/2026, 11:56
Rosellina Archinto, figure majeure de l’édition italienne et pionnière du renouvellement du livre pour enfants, est morte le 21 août 2026 à Santa Margherita Ligure, près de Gênes, à l’âge de 93 ans. Fondatrice d’Emme Edizioni, d’Archinto Editore puis de Babalibri, elle a contribué pendant six décennies à faire circuler auteurs, illustrateurs et idées entre l’Italie et le reste de l’Europe. Son histoire est notamment étroitement liée à la France et à L’École des loisirs.
02/09/2026, 11:53
La dermatologue, chercheuse en santé, autrice et animatrice allemande Yael Adler est sortie victorieuse, en première instance, d'un litige qui l'opposait à la plateforme Amazon. Cette dernière vendait en effet un ouvrage présenté comme un « complément » à son propre livre, paru en mars 2025 chez Droemer Knaur. La multinationale a été reconnue coupable d'infraction au droit de la personnalité, lequel encadre l'utilisation d'un nom, et forcée de cesser la vente du titre en question.
02/09/2026, 10:37
À quelques jours du démarrage général des cours au Maroc, prévu le 7 septembre, les libraires alertent sur des manuels encore indisponibles, des marges jugées intenables et la vente informelle. Déjà touché par des pénuries en 2025-2026, le marché du livre scolaire est en pleine recomposition avec le déploiement des « écoles pionnières » et la reprise en main de la conception des manuels par l’État.
01/09/2026, 16:33
À Erzurum, la mosquée Yıldız Kardeşler avait installé une bibliothèque et des cercles de lecture autour de la transmission religieuse. L’initiative a rapidement changé d’échelle : selon la Demirören Haber Ajansı (DHA), environ 5000 ouvrages destinés à plusieurs classes d’âge ont été distribués en deux mois. Plus de 90 % provenaient de la Diyanet, d’après le responsable bénévole interrogé par l’agence.
01/09/2026, 16:20
Exclusif - Le 11 décembre 2025, Gérard Lhéritier, surnommé le « Madoff du manuscrit », était condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, une peine réduite à 2 ans aménageables. Pour autant, la justice n'a pas fini de se pencher sur le cas Aristophil, le nom de cette société qui dissimulait une pyramide de Ponzi. Un cabinet de gestion de patrimoine a ainsi été rattrapé pour avoir failli à son obligation d'information en préconisant des contrats de l'entreprise frauduleuse.
01/09/2026, 14:08
Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août 2026, à 97 ans. Premier ministre de 1993 à 1995, candidat à l’Élysée en 1995, l’ancien conseiller de Georges Pompidou laisse aussi une abondante bibliographie. Lecteur assidu, auteur chez Plon, Flammarion puis surtout Fayard, il aura également croisé, dans l’exercice du pouvoir, le prix unique, la fiscalité des récompenses littéraires, la francophonie et la naissance administrative de la BnF.
31/08/2026, 22:19
Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, le Centre national du livre apporte de nouveaux éléments à ActuaLitté sur l’historique et l’instruction du dossier. En 2018, lors du dernier renouvellement du label, la commission avait ainsi jugé la politique d’animation de la librairie « tout juste suffisante » et demandé qu’elle soit renforcée.
31/08/2026, 18:12
Psychanalyste, philosophe de formation et écrivaine, Catherine Millot est morte à Nice le 24 août 2026, à l’âge de 81 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Longtemps proche de Jacques Lacan, dont elle fut l’analysante, l’élève puis la compagne, elle laisse surtout une œuvre singulière, à la frontière de la littérature, de la psychanalyse, de l’autobiographie et de la mystique. De La Vocation de l’écrivain à Un peu profond ruisseau…, elle n’a cessé d’interroger la solitude, le désir, l’écriture et la mort.
31/08/2026, 17:51
La célèbre librairie La Griffe Noire, installée à Saint-Maur-des-Fossés depuis près de quarante ans et cofondée par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, fait aujourd’hui face à un avis défavorable concernant sa demande de label Librairie indépendante de référence. La décision a rapidement provoqué une mobilisation, avec une pétition dépassant les 2000 signatures et plusieurs auteurs prenant publiquement position. Le CNL, de son côté, défend la procédure suivie et rappelle que la décision définitive n’a pas encore été rendue.
28/08/2026, 18:02
Le retrait d’une photographie de Jehad Alshrafi montrant un match de football au milieu des ruines de Gaza prend désormais une tournure judiciaire. L’Observatoire de la liberté de création, qui dénonce une « censure », a saisi le juge des référés après avoir demandé à la Ville de Deauville de réinstaller l’image. L’audience se tiendra lundi 31 août à 14h, alors que le Deauville Sport Images Festival doit s’achever le 6 septembre.
28/08/2026, 16:06
Une semaine après la fermeture de la bibliothèque de la Halle aux Grains pour cause de punaises de lit, dont ActuaLitté avait déjà rendu compte, la Ville d’Aix-en-Provence étend les précautions à l’ensemble de son réseau. Toutes les bibliothèques municipales ont fermé leurs portes jeudi 27 août à 18h afin de permettre des contrôles avant la rentrée. Pour l’heure, aucune punaise n’a été détectée dans les autres établissements.
28/08/2026, 11:07
En service depuis 2010, le « Zèbre », bibliobus de la médiathèque de Roubaix, prend sa retraite, remplacé par le « Zébron », un nouveau véhicule transportant la promesse d'un service plus fiable, mais aussi plus écologique. Le démarrage est prévu dès le 1er septembre, avant une inauguration le 5, à 11h, à la médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.
28/08/2026, 10:30
Changer d’ERP ne revient pas seulement à installer un nouvel outil de gestion. KNK France entend profiter de ces projets pour réexaminer l’organisation même des maisons d’édition : contrats, droits d’auteur, fabrication, métadonnées, ventes ou abonnements. L’entreprise associe ainsi son logiciel knkÉditions à une offre de conseil et d’intégration fondée sur la spécialisation sectorielle.
28/08/2026, 10:25
Depuis juillet 2024, la librairie Les Grimoires de Morgane reste largement dissimulée derrière un échafaudage, au 74 rue de la République à Rouen. Deux ans plus tard, les travaux de réfection de la façade n'ont toujours pas commencé. Sa gérante, Jessica Lulli, estime avoir perdu environ la moitié de sa fréquentation et déboursé quelque 30.000 € dans le dossier. La structure devrait enfin disparaître le 30 septembre, remplacée par un filet de sécurité.
27/08/2026, 18:22
Huit organisations de libraires indépendants de sept pays d’Amérique latine appellent à généraliser et renforcer le prix unique du livre en Amérique latine. Dans une déclaration régionale, elles demandent son adoption là où il n’existe pas encore, mais aussi son maintien et son application effective dans les pays qui disposent déjà d’un tel dispositif.
27/08/2026, 17:45
Réalisateur très rare, l'Américain Richard Kelly s'est fait largement connaitre avec Donnie Darko, sorti en salles en 2001 et rapidement auréolé du statut de « film culte ». Cryptique et complexe, le long-métrage a fait l'objet de rumeurs concernant une éventuelle suite, signée par Kelly lui-même : cette fois, l'annonce est bien réelle. Mais pas pour un film...
27/08/2026, 11:35
S'il est un domaine crucial pour l'avenir, il s'agit bien de celui des énergies renouvelables, à l'heure de l'appauvrissement des ressources en énergies fossiles et des conséquences dramatiques de ces dernières pour l'environnement. La Commission d'enrichissement de la langue française s'intéresse au sujet, et plus spécifiquement à l'éolien.
27/08/2026, 11:04
Dolly Parton est morte le 25 août 2026 à Nashville, à 80 ans, après une brève lutte contre un cancer. Pour le monde du livre, la disparition de l’icône country laisse surtout une machine assez peu glamour, mais redoutablement efficace : l’Imagination Library. Depuis 1995, le programme expédie gratuitement des albums aux enfants de la naissance à cinq ans. Plus de 330 millions de livres ont désormais été distribués dans cinq pays.
27/08/2026, 10:59
À l'occasion de la rentrée littéraire 2026, la station de radio publique France Inter renoue avec la tradition en présentant une sélection de coups de cœur d'un jury de six personnalités des ondes. Les 10 titres seront mis en avant dans les programmes et sur les réseaux sociaux de la radio.
27/08/2026, 09:02
Comment continuer à espérer lorsque les guerres, les autoritarismes, les crises politiques et écologiques semblent réduire l’horizon ? À cette question immense, Résister et espérer préfère une trentaine de réponses singulières. À paraître le 10 septembre, l’ouvrage réunit de jeunes auteurs et autrices de moins de 30 ans vivant aux quatre coins du monde, avec une préface de l’écrivain franco-palestinien Karim Kattan.
26/08/2026, 18:19
Au lendemain d'une réunion entre la direction du groupe Gibert, le mandataire judiciaire et le comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, un débrayage des salariés a eu lieu ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils s'inquiètent du déroulement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui les concerne et, plus largement, du sort réservé aux 84 emplois pris en compte par le « plan de transformation » de la direction.
26/08/2026, 16:21
Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.
26/08/2026, 15:09
L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.
26/08/2026, 14:38
Commenter cet article