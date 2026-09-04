À Paris, Gibert a été le moteur économique du quartier Saint-Germain

Le 26 août dernier, le piquet de grève des salariés des librairies Gibert de la capitale a reçu la visite de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint d'Emmanuel Grégoire, chargé de l'emploi et de l'insertion et membre du Groupe Communiste de Paris.

Adjoint chargé du commerce à partir de 2023, aux côtés d'Anne Hidalgo, il s'est déjà penché sur le dossier Gibert il y a deux ans, « pour évoquer le cas de la librairie du Quai Saint-Michel, qu'il était à l'époque question de déplacer ». Dans le cadre de son « plan de transformation », la direction de Gibert a confirmé la fermeture de ce point de vente, comme celles de Gibert Barbès et du corner Printemps Nation. À Paris, une trentaine d'emplois était menacée — un peu moins à présent, selon nos informations —, pour un total de 84 suppressions de postes sur les 500 que compte le groupe.

Aux yeux de Nicolas Bonnet Oulaldj, « Gibert a été le moteur économique du quartier Saint-Germain » et sa disparition pourrait avoir des « conséquences sur l’ensemble du boulevard Saint-Michel ». « Il s'agit d'un commerce par destination, qui a fait venir des générations de lecteurs et lectrices, et notamment des jeunes, en raison de sa facilité d'accès, grâce au RER B, et de sa politique en matière de prix de vente. À ce titre, il s'agit d'une véritable librairie populaire. »

Une identité et un engagement qui se sont heurtés à la disparition des commerces du quartier Saint-Germain, qui a déjà perdu « 15 % de ses magasins », selon l'adjoint au maire. « Raison pour laquelle nous avons souhaité protéger ces commerces dans le Plan Local d’Urbanisme bioclimatique de Paris, approuvé au Conseil de Paris en novembre 2024 », précise-t-il.

La disparition de Gibert Barbès est tout aussi dommageable, selon Nicolas Bonnet Oulaldj, « puisque cette librairie, qui occupe un local de Paris Commerces, porte une offre dans un des quartiers les plus défavorisés de la capitale », souligne-t-il en indiquant qu'il a saisi Paris Commerces au sujet de travaux d'accessibilité et de chantiers d'entretien. Au prochain conseil d’arrondissement, assure-t-il, les élus communistes renouvelleront leur vœu de voir maintenu ce point de vente, dans la foulée de la mobilisation du sénateur communiste Ian Brossat, par ailleurs élu du 18e arrondissement.

L'implantation de librairies, partout dans la capitale, est un véritable enjeu démocratique, selon Nicolas Bonnet Oulaldj : « Grâce au savoir-faire des libraires, nous pouvons découvrir des œuvres variées, des auteurs d'origines diverses... Tout cela participe à forger son esprit critique : quand on réalise la place très importante que prend le groupe Bolloré dans l'édition, on comprend que la présence des librairies est une question politique cruciale. »

Loyers encadrés et transparence

Interrogé quant aux actions que peut envisager la municipalité dans le dossier Gibert, Nicolas Bonnet Oulaldj rappelle que le Conseil de Paris a adopté, lors de sa séance du 16 juin dernier, un vœu de l'exécutif « relatif au soutien aux librairies indépendantes et à la protection des commerces culturels de proximité à Paris ».

Ce dernier prévoit l'élaboration « d'une stratégie parisienne de soutien aux librairies ainsi qu'un travail avec Paris Commerces et les bailleurs de la ville sur les loyers maitrisés, les outils contractuels de protection et les modalités d'un futur fonds parisien de soutien », détaillait Camille Vizioz-Brami, conseillère déléguée chargée de l'économie culturelle et de l'artisanat d'art, lors de la séance. Un observatoire parisien des librairies permettrait par ailleurs de disposer d'un suivi consolidé du secteur.

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Lorsqu'il était adjoint au commerce, Nicolas Bonnet Oulaldj plaidait aussi pour un encadrement plus ferme des loyers commerciaux, qu'il souhaite expérimenter à Paris, « avec une priorité pour les commerces culturels ». L'élu considère d'ailleurs que ce sujet « doit faire partie des propositions centrales des candidats de gauche », dans les séquences présidentielle, puis législative. Des propositions similaires ont d'ores et déjà surgi, au Parlement, avec des propositions de loi et un rapport publié il y a quelques semaines.

Sur le volet de l'emploi, qui est désormais le sien dans cette mandature, Nicolas Bonnet Oulaldj plaide pour « obtenir une transparence complète sur situation économique des entreprises au profit des salariés, dont le droit d'alerte doit être renforcé ». Au niveau parisien, il entend travailler sur ce dernier sujet, mis en avant par les déboires de Gibert, mais aussi du BHV.

« Les salariés ne peuvent pas servir de variables d'ajustement », affirme-t-il. Dans le cas de Gibert, la réponse reçue à un courrier envoyé à la direction du groupe avant l'été lui avait fait anticiper ce « manque de transparence sur les orientations du groupe, les problématiques liées à la logistique, à l'image des magasins ou encore à leur relance ».

Photographie : Devanture de la librairie Gibert Jeune, place saint-Michel, fermée en 2021 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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