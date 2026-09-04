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Prix du Roman Métis 2026 : 12 romans retenus, le prix des lecteurs fête ses 10 ans

De 30 romans à 12 : les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis ont resserré leurs sélections 2026 à l'issue de leur réunion du 1er septembre. Sept titres figurent dans les deux listes. Prochaine étape : quatre finalistes pour chacun des prix, avant l'annonce des lauréats et la remise des récompenses le 1er décembre 2026 à La Réunion.

Le 04/09/2026 à 11:46 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

04/09/2026 à 11:46

Hocine Bouhadjera

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Les 30 ouvrages de départ, déjà dévoilés au mois d'août, avaient été proposés par des maisons d'édition installées à La Réunion, dans l'océan Indien, en France hexagonale et plus largement dans le monde francophone. Les œuvres doivent être publiées à compte d'éditeur et participer, par leur écriture ou leurs sujets, aux valeurs de métissage, d'humanisme, de diversité et d'ouverture défendues par les prix.

Les 12 romans du Grand Prix du Roman Métis

Créé en 2010 par la Ville de Saint-Denis et La Réunion des Livres, le Grand Prix du Roman Métis distingue chaque année un roman ou récit francophone ouvert sur le monde et sur le dialogue des cultures. Son jury réunit des membres fondateurs et institutionnels, des auteurs ainsi que des professionnels du livre et de la lecture.

La sélection accueille notamment La nuit au cœur de Nathacha Appanah, l'un des romans les plus récompensés de la rentrée 2025, lauréat entre autres du Prix Femina, du Prix Goncourt des Lycéens et du Prix Renaudot des Lycéens :

Espoir, de Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Collas) 

La nuit au cœur, de Nathacha Appanah (Gallimard) 

Une île à l'envers, de Léa Arthemise (Héliotrope) 

Une femme sur le toit, de Souad Benkirane (Mercure de France) 

Né sur des pissenlits, de Jocelyn Danga (Elyzad) 

Le creuset des sorciers, de Paul Greveillac (Gallimard) 

Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi (Philippe Rey) 

Chasseurs d'été, de Soufiane Khaloua (Agullo) 

L'équation avant la nuit, de Blaise Ndala (JC Lattès) 

Le fardeau, de Matthieu Niango (Mialet-Barrault) 

Le berceau rouge, de Monique Séverin (Asmodée Edern) 

J'étais roi à Jérusalem, de Laura Ulonati (Actes Sud)

Doté de 5000 €, le Grand Prix du Roman Métis avait couronné en 2025 l'écrivain franco-palestinien Karim Kattan pour L'Éden à l'aube (Elyzad). Il succédait notamment à Rachid Benzine, Xavier Le Clerc, Ananda Devi, Akli Tadjer, Gaëlle Bélem ou encore Laurent Gaudé.

Dix ans pour le Prix du Roman Métis des Lecteurs

Créé en 2017, le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis célèbre cette année sa dixième édition. Son principe reste celui d'un jury citoyen : pour 2026, quinze lecteurs des bibliothèques et médiathèques de Saint-Denis ont été recrutés après un appel à candidatures. Ils ont lu les mêmes 30 ouvrages que le jury professionnel avant d'en retenir douze :

Bahari Bora, de Steve Aganze (Récamier) 

Espoir, de Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Collas) 

Une femme sur le toit, de Souad Benkirane (Mercure de France) 

Le concours de pêche, de Loris Chavanette (Allary Éditions) 

Le creuset des sorciers, de Paul Greveillac (Gallimard) 

Rose, Marie & Dalida, de Catherine Gucher (Le Mot et le Reste) 

Les Transfuges, de Badiadji Horrétowdo (Emmanuelle Collas) 

Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi (Philippe Rey) 

Chasseurs d'été, de Soufiane Khaloua (Agullo) 

Les promesses de l'océan, de Jocelyne Le Bleis (Orphie) 

Le fardeau, de Matthieu Niango (Mialet-Barrault) 

J'étais roi à Jérusalem, de Laura Ulonati (Actes Sud)

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Sept romans apparaissent ainsi dans les deux sélections : Espoir, Une femme sur le toit, Le creuset des sorciers, Quatre jours sans ma mère, Chasseurs d'été, Le fardeau et J'étais roi à Jérusalem.

Une maison réunionnaise figure également dans la sélection des lecteurs : Orphie, fondée sur l'île en 1984 et aujourd'hui spécialisée dans les cultures et littératures ultramarines, avec Les promesses de l'océan de Jocelyne Le Bleis.

Également doté de 5000 €, le Prix du Roman Métis des Lecteurs avait récompensé en 2025 Nour Malowé pour Le Printemps reviendra (Récamier).

Trois romans pour les étudiants et les lycéens

La sélection destinée aux deux autres jurys de la manifestation - le Prix du Roman Métis des Étudiants et le Prix du Roman Métis des Lycéens - a également été arrêtée. Trois romans seront soumis à leurs lecteurs :

Le creuset des sorciers, de Paul Greveillac (Gallimard) 

Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi (Philippe Rey) 

J'étais roi à Jérusalem, de Laura Ulonati (Actes Sud)

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Lors de l'édition précédente, les jurys des lycéens comme des étudiants avaient tous deux choisi Badjens de Delphine Minoui (Seuil).

Les deux principaux jurys disposent désormais d'environ un mois pour ramener leurs sélections respectives à quatre finalistes. Les lauréats du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs seront dévoilés à l'occasion de la remise des prix, le 1er décembre 2026.

Les Prix du Roman Métis sont organisés par l'association La Réunion des Livres avec la Ville de Saint-Denis, la Direction des affaires culturelles de La Réunion, la Région Réunion et la Sofia. L'association fédère les professionnels de la filière du livre dans l'océan Indien et porte également plusieurs manifestations, parmi lesquelles le Salon du livre Péi et Livr'anlèr.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix du Roman Métis

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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