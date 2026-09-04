Prix André Malraux 2026 : 16 livres dans la première sélection

Dans la catégorie fiction engagée au service de la condition humaine, ont été retenus :

Houaria, d’Inam Bioud, traduit de l’arabe par Lotfi Nia (Philippe Rey) ;

La méthode, de David Djaïz (Stock) ;

Joseph dans la nuit, d’Olivier Grondeau (L’Iconoclaste) ;

Hyperkarma, de Nicolas Idier (Stock) ;

Septentrionale, de Karim Kattan (Elyzad) ;

García Lorca et le poète birman, de Nour Malowé (Récamier) ;

La Rédemption, de Jean-Noël Orengo (Grasset) ;

C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset) ;

Saint-Soleil, de Luce Perez-Tejedor (Seuil) ;

Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin (Zoé).

Pour l’essai sur l’art, le jury a sélectionné :

Musées vivants, de Donatien Grau (Les Belles Lettres) ;

La Mort, mais comme en peinture. 50 œuvres pour penser l’instant final, de Jean Galard (Le Passage) ;

Le Tribunal de l’art. Philip Guston et l’antifascisme américain, de Christian Joschke (Gallimard) ;

Un diamant dans les gravats, de Luz (Stock) ; La vie brute, de Joy Sorman (Flammarion) ;

Museum Life, de Margit Rowell, traduit et postfacé par Didier Semin (L’Atelier contemporain).

Créé en 2018 à l’initiative d’Alexandre Duval-Stalla, le Prix André Malraux distingue chaque année une fiction et un essai sur l’art. Chacun des deux prix est doté de 1933 €, référence à l’année où La Condition humaine obtint le Prix Goncourt. L’annonce des lauréats se fera le 3 novembre.

L’édition intervient dans un contexte particulier : 2026 marque le cinquantenaire de la mort d’André Malraux, disparu le 23 novembre 1976. Le ministère de la Culture a placé l’année sous son signe, avec plus de 130 événements et projets en France et à l’étranger consacrés à l’écrivain, résistant, penseur de l’art et ancien ministre.

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La présence de Saint-Soleil dans la sélection fait d’ailleurs directement écho à cette commémoration : le premier roman de Luce Perez-Tejedor revient sur la rencontre de Malraux, en Haïti en 1975, avec la communauté de peintres Saint-Soleil.

Le jury 2026 réunit Cécile Guilbert, Céline Malraux, Diana Widmaier Picasso, Alexandre Duval-Stalla, qui le préside, Adrien Goetz, Matthieu Garrigou-Lagrange, Mamadou Mahmoud N’Dongo et Mathieu Simonet.

En 2025, le Prix André Malraux avait distingué Volia, d’Anastasia Fomitchova (Grasset), dans la catégorie fiction engagée, et Oser le nu, de Camille Morineau (Flammarion), pour l’essai sur l’art. Un prix spécial du jury avait également récompensé Les musiciens et le pouvoir en France, de Lully à Boulez, de Maryvonne de Saint Pulgent (Gallimard).

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Crédits photo : André Malraux, 1933 - domaine public

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Par Dépêche

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