La rentrée littéraire s’installe, Freida McFadden reste indétrônable

Amélie Nothomb n'aura duré qu'un temps : Le dîner de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai) reste numéro un avec 21.825 ventes du 24 au 30 août 2026, devant la romancière belge. Mais l’écart se resserre et l’emprise de l’autrice sur le top 10 recule nettement : trois de ses titres y figurent désormais, contre cinq une semaine plus tôt. Dans le même temps, plusieurs romans de la rentrée accélèrent et les ouvrages liés à la rentrée scolaire s’installent tout en haut du classement.
Le 04/09/2026 à 11:13 par Nicolas Gary
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04/09/2026 à 11:13
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Le Dîner tient toujours. Pour sa neuvième semaine dans le classement, le poche de Freida McFadden écoule 21.825 exemplaires et porte son cumul à 361.825. Une semaine plus tôt, il en vendait 25.100 : le recul atteint donc 13 %. L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb reste deuxième et stable avec 11.749 ventes, légèrement au-dessus des 11.508 exemplaires de ses débuts.
La Prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier) conserve la troisième place avec 9233 ventes. Le podium ne bouge pas, mais la suite du tableau change beaucoup. L’Inconnue du quai de Javel de Philippe Jaenada gagne quatorze rangs et se hisse quatrième avec 8123 exemplaires, contre 5239 et une 18e place une semaine plus tôt.
Derrière lui, une autre rentrée pousse ses pions. Le Robert Junior poche passe de la 10e à la 5e place avec 7760 ventes, tandis que Bescherelle — La conjugaison pour tous grimpe du 13e au 6e rang, à 7540 exemplaires. Les segments Jeunesse et Enseignement occupent ainsi désormais deux des six premières places.
Blue Lock tome 34, de Muneyuki Kaneshiro et Yûsuke Nomura (trad. Lilian Lebrun), signe la plus haute entrée de la semaine : 7e avec 7504 ventes. Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi recule au 8e rang avec 7210 exemplaires, Tata de Valérie Perrin au 9e avec 7068 ventes, et La Psy de Freida McFadden (trad. Karine Forestier) ferme le top 10 à 7001 exemplaires.
C’est là que le changement apparaît le plus nettement. La semaine dernière, McFadden plaçait encore cinq titres parmi les dix premiers, pour 58.936 ventes et 57,5 % du volume du top 10. Ils ne sont plus que trois aujourd’hui — Le Dîner, La Prof et La Psy — pour 38.059 exemplaires, soit 40,1 %. L’autrice conserve donc la première place, mais son poids dans les dix premiers recule de plus de 17 points en une semaine.
Plus bas, plusieurs romans de la rentrée poursuivent leur ascension. Le Palais de François-Henri Désérable bondit de la 54e à la 12e place, avec 6548 ventes contre 2665 une semaine auparavant. C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien passe de la 32e à la 15e position et atteint 6056 exemplaires. Yannick Haenel gagne 26 rangs avec La Solitude des professeurs est infinie, désormais 37e à 3626 ventes, tandis que Je de Lilia Hassaine avance de la 103e à la 47e place avec 3175 exemplaires.
La poussée n’est pas générale. Lakota de Caryl Férey, 35e la semaine passée, recule au 57e rang avec 2847 ventes ; Le Pays des étés de Pierre Adrian passe de la 58e à la 81e place, à 2356 exemplaires. La rentrée littéraire avance donc à plusieurs vitesses : certains titres gagnent plusieurs dizaines de positions quand d’autres refluent déjà.
Freida McFadden demeure malgré tout très présente derrière le top 10. La Femme de ménage voit tout se classe 13e, La Femme de ménage 16e et Les Secrets de la femme de ménage 17e, avec respectivement 6302, 5925 et 5768 ventes. Tous trois sont traduits par Karine Forestier. Avec Le Dîner, La Prof et La Psy, six titres de l’autrice figurent toujours parmi les vingt premiers.
Une semaine auparavant, le marché avait rebondi de 11 % en volume et de 13 % en chiffre d’affaires. Du 24 au 30 août, l’élan ralentit : Edistat comptabilise 5,108 millions d’exemplaires vendus, contre 5,074 millions en S34, et affiche une évolution hebdomadaire arrondie à 0 %. Le chiffre d’affaires atteint 63,869 millions €, contre 61,628 millions € la semaine précédente, soit +3 % selon le tableau. Sur un an, le marché reste en retrait de 12 % en volume et de 11 % en valeur.
Les circuits évoluent de manière plus contrastée. Les grandes surfaces spécialisées progressent de 8 % en volume, à 2,635 millions d’exemplaires, et de 10 % en chiffre d’affaires, à 33,581 millions €. Elles concentrent désormais 52 % des ventes et 53 % de la valeur. Les librairies, tous niveaux confondus, reculent de 3 % en volume, à 1,638 million d’exemplaires, tandis que leur chiffre d’affaires reste stable à 22,114 millions € ; elles représentent 32 % des ventes et 35 % de la valeur.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
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Paru le 27/05/2026
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Flammarion
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Paru le 03/06/2026
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Larousse
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Paru le 01/07/2026
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2,90 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
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Paru le 23/03/2026
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