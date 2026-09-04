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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Economie

La rentrée bouscule Freida McFadden, qui redevient première des ventes

Amélie Nothomb n'aura duré qu'un temps : Le dîner de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai) reste numéro un avec 21.825 ventes du 24 au 30 août 2026, devant la romancière belge. Mais l’écart se resserre et l’emprise de l’autrice sur le top 10 recule nettement : trois de ses titres y figurent désormais, contre cinq une semaine plus tôt. Dans le même temps, plusieurs romans de la rentrée accélèrent et les ouvrages liés à la rentrée scolaire s’installent tout en haut du classement.

Le 04/09/2026 à 11:13 par Nicolas Gary

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Publié le :

04/09/2026 à 11:13

Nicolas Gary

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Le Dîner tient toujours. Pour sa neuvième semaine dans le classement, le poche de Freida McFadden écoule 21.825 exemplaires et porte son cumul à 361.825. Une semaine plus tôt, il en vendait 25.100 : le recul atteint donc 13 %. L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb reste deuxième et stable avec 11.749 ventes, légèrement au-dessus des 11.508 exemplaires de ses débuts. 

La Prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier) conserve la troisième place avec 9233 ventes. Le podium ne bouge pas, mais la suite du tableau change beaucoup. L’Inconnue du quai de Javel de Philippe Jaenada gagne quatorze rangs et se hisse quatrième avec 8123 exemplaires, contre 5239 et une 18e place une semaine plus tôt. 

La rentrée gagne du terrain

Derrière lui, une autre rentrée pousse ses pions. Le Robert Junior poche passe de la 10e à la 5e place avec 7760 ventes, tandis que Bescherelle — La conjugaison pour tous grimpe du 13e au 6e rang, à 7540 exemplaires. Les segments Jeunesse et Enseignement occupent ainsi désormais deux des six premières places.

Blue Lock tome 34, de Muneyuki Kaneshiro et Yûsuke Nomura (trad. Lilian Lebrun), signe la plus haute entrée de la semaine : 7e avec 7504 ventes. Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi recule au 8e rang avec 7210 exemplaires, Tata de Valérie Perrin au 9e avec 7068 ventes, et La Psy de Freida McFadden (trad. Karine Forestier) ferme le top 10 à 7001 exemplaires.

C’est là que le changement apparaît le plus nettement. La semaine dernière, McFadden plaçait encore cinq titres parmi les dix premiers, pour 58.936 ventes et 57,5 % du volume du top 10. Ils ne sont plus que trois aujourd’hui — Le Dîner, La Prof et La Psy — pour 38.059 exemplaires, soit 40,1 %. L’autrice conserve donc la première place, mais son poids dans les dix premiers recule de plus de 17 points en une semaine.

Plus bas, plusieurs romans de la rentrée poursuivent leur ascension. Le Palais de François-Henri Désérable bondit de la 54e à la 12e place, avec 6548 ventes contre 2665 une semaine auparavant. C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien passe de la 32e à la 15e position et atteint 6056 exemplaires. Yannick Haenel gagne 26 rangs avec La Solitude des professeurs est infinie, désormais 37e à 3626 ventes, tandis que Je de Lilia Hassaine avance de la 103e à la 47e place avec 3175 exemplaires.

La poussée n’est pas générale. Lakota de Caryl Férey, 35e la semaine passée, recule au 57e rang avec 2847 ventes ; Le Pays des étés de Pierre Adrian passe de la 58e à la 81e place, à 2356 exemplaires. La rentrée littéraire avance donc à plusieurs vitesses : certains titres gagnent plusieurs dizaines de positions quand d’autres refluent déjà.

Freida McFadden demeure malgré tout très présente derrière le top 10. La Femme de ménage voit tout se classe 13e, La Femme de ménage 16e et Les Secrets de la femme de ménage 17e, avec respectivement 6302, 5925 et 5768 ventes. Tous trois sont traduits par Karine Forestier. Avec Le Dîner, La Prof et La Psy, six titres de l’autrice figurent toujours parmi les vingt premiers.

Le marché cale en volume après le rebond

Une semaine auparavant, le marché avait rebondi de 11 % en volume et de 13 % en chiffre d’affaires. Du 24 au 30 août, l’élan ralentit : Edistat comptabilise 5,108 millions d’exemplaires vendus, contre 5,074 millions en S34, et affiche une évolution hebdomadaire arrondie à 0 %. Le chiffre d’affaires atteint 63,869 millions €, contre 61,628 millions € la semaine précédente, soit +3 % selon le tableau. Sur un an, le marché reste en retrait de 12 % en volume et de 11 % en valeur.

Les circuits évoluent de manière plus contrastée. Les grandes surfaces spécialisées progressent de 8 % en volume, à 2,635 millions d’exemplaires, et de 10 % en chiffre d’affaires, à 33,581 millions €. Elles concentrent désormais 52 % des ventes et 53 % de la valeur. Les librairies, tous niveaux confondus, reculent de 3 % en volume, à 1,638 million d’exemplaires, tandis que leur chiffre d’affaires reste stable à 22,114 millions € ; elles représentent 32 % des ventes et 35 % de la valeur.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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Baignade surveillée

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

Paru le 27/08/2026

313 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Sans laisser de trace

Danielle Steel trad. Anaïs Papillon

Paru le 13/08/2026

336 pages

Presses de la Cité

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

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Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

Paru le 08/04/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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L’intelligence intemporelle

Leloup, Roger Leloup

Paru le 21/08/2026

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

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Breathe

Eva Sorn

Paru le 02/07/2026

504 pages

Pocket

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Le dictionnaire Larousse Junior CE/CM

Larousse

Paru le 03/06/2026

1338 pages

Larousse

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Maths 3e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 07/06/2022

160 pages

Generation 5

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Shangri-La Frontier Tome 21

Katarina, Ryôsuke Fuji trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 26/08/2026

192 pages

Glénat

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Un jour sans femme

Laëtitia Colombani

Paru le 07/05/2026

397 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

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L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

456 pages

Fleuve Noir

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Winx Club

Dombrofsky Alicia, Alicia Dombrofsky

Paru le 05/08/2026

112 pages

Hachette

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Légendes Spectral

Tui T. Sutherland, Jake Parker, Tui-T Sutherland trad. Vanessa Rubio-Barreau

Paru le 27/08/2026

256 pages

Editions Gallimard

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

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La femme du serial killer

Alice Hunter trad. Sebastian Danchin

Paru le 04/06/2026

400 pages

Pocket

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Le fabuleux piano

Sonia Devillers

Paru le 27/08/2026

288 pages

Robert Laffont

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Nous aussi

Anne Godard

Paru le 19/08/2026

237 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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Dictionnaire poche Espagnol

Anonyme, Larousse

Paru le 08/06/2022

800 pages

Larousse

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Edition Monarque

Daul, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 27/08/2026

240 pages

Kbooks

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Le pays des étés

Pierre Adrian

Paru le 13/08/2026

192 pages

Editions Gallimard

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La guerre n'est pas finie

Benoît Ers, Dugomier

Paru le 12/06/2026

56 pages

Le Lombard

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Les fondamentaux de ta réussite

Collectif, Dalloz

Paru le 13/08/2026

Editions Dalloz

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

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Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 12/03/2026

888 pages

Pocket

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Un marché noir

Bérénice Pichat

Paru le 20/08/2026

250 pages

Les Avrils

22,00 €

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

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Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

Paru le 12/03/2026

388 pages

Eyrolles

20,90 €

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Fairy Tail - 100 years quest Tome 22

Hiro Mashima, Atsuo Ueda trad. Thibaud Desbief

Paru le 19/08/2026

192 pages

Pika Edition

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

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Ligne de feu

Arturo Pérez-Reverte trad. Gabriel Iaculli

Paru le 20/08/2026

654 pages

Editions Gallimard

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Viser juste

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Paru le 21/08/2026

144 pages

L'Arche Editions

17,00 €

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H

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

586 pages

Pocket

10,30 €

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Ion

Collectif, Platon trad. Monique Canto, Georges Leroux

Paru le 03/06/2026

288 pages

Flammarion

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T'choupi rentre à l'école

Thierry Courtin

Paru le 11/05/2017

24 pages

Nathan

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Le vrai du faux

Collectif, Flammarion, Astrid Chauvineau

Paru le 26/08/2026

192 pages

Flammarion

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

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Un lieu à soi

Virginia Woolf trad. Marie Darrieussecq

Paru le 27/02/2020

240 pages

Editions Gallimard

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Post Mortem

Philippe Boxho, Pierre Alary

Paru le 26/08/2026

110 pages

Kennes

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

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Par où entre la lumière

Joyce Maynard trad. Florence Lévy-Paoloni

Paru le 13/08/2026

715 pages

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La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

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A partir de maintenant

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

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Le chant du prophète

Paul Lynch trad. Marina Boraso

Paru le 19/08/2026

326 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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L'heure des prédateurs

Empoli giuliano Da, Giuliano Da Empoli

Paru le 04/06/2026

160 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Le cahier Maths&tiques 6e

Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 17/04/2025

160 pages

Magnard

6,95 €

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Le Robert Collège

Le Robert, Marie-Hélène Drivaud, Danièle Morvan, Françoise Gérardin, Annick Dehais

Paru le 17/05/2023

2032 pages

Le Robert

23,99 €

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La Patiente

Sarah A. Denzil trad. Isabelle Würth

Paru le 04/06/2026

348 pages

Michel Lafon Poche

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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Le Calamity Club

Kathryn Stockett trad. Laura Satz

Paru le 28/05/2026

682 pages

Robert Laffont

24,90 €

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C'est MON corps !

Mai Lan Chapiron

Paru le 08/03/2024

28 pages

Editions de la Martinière

10,00 €

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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La dernière des Wilberforce

Julia Kerninon

Paru le 20/08/2026

278 pages

Iconoclaste (l')

21,50 €

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Suspect

Danielle Steel trad. Julie Lopez

Paru le 13/08/2026

312 pages

Pocket

8,70 €

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Maths et tiques 5e (2026) - Cahier élève

Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 02/04/2026

160 pages

Magnard

6,95 €

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L'école maternelle

Stéphanie Ledu, Ninie

Paru le 06/07/2022

29 pages

Editions Milan

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L'Invitée surprise

Alison Espach trad. Marie Chivot-Buhler

Paru le 12/06/2026

480 pages

Points

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James

Percival Everett trad. Anne-Laure Tissut

Paru le 21/08/2026

360 pages

Points

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

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Haley

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 08/04/2026

208 pages

Glénat

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Le Robert & Collins Poche anglais

Le Robert & Collins

Paru le 30/05/2024

1244 pages

Le Robert

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Dictionnaire Larousse poche Anglais

Larousse

Paru le 08/06/2022

992 pages

Larousse

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La Révolution française

Jean-Christian Petitfils

Paru le 27/08/2026

957 pages

Librairie Académique Perrin

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La soeur de l'ombre

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

768 pages

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Les fleuves du ciel

Elif Shafak trad. Dominique Goy-Blanquet

Paru le 19/08/2026

672 pages

J'ai lu

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Répondre à la nuit

Agnès Ledig

Paru le 15/04/2026

376 pages

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Le dictionnaire Larousse du collège

Collectif, Larousse

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1860 pages

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Cadavres en famille

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

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Dictionnaire Larousse Poche Plus

Collectif, Larousse

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Spy X Family Tome 16

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Nathalie Bougon-Bastide

Paru le 23/04/2026

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Kurokawa

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Maths 6e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

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Si tu ne dors pas

Claire McGowan trad. Juliette Rolland, Dem adèle Rolland-le, Adèle Rolland-Le Dem

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Hauteville

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Premier jour d'école

Esther Van den Berg trad. Marie-Céline Mouraux

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Editions Gründ

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Les Infos Interdites de Mortelle Adèle

Mr Tan, Diane Le Feyer

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Mr Tan & Co

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La Soeur à la perle

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

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Entre toutes

Franck Bouysse

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L'étranger

Albert Camus

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

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The score

Elle Kennedy

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Blast

Karine Giebel

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

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Code pénal annoté

Yves Mayaud, Olivier Martineau

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Villa Gloria

Serena Giuliano

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Atlas

Lucinda Riley, Harry Whittaker trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

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Ma cuisine du soleil au Airfryer

Norbert Tarayre

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Marabout

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Aimer

Sarah Chiche

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Troublemaker Tome 2

Laura Swan

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Le dictionnaire Larousse super major

Larousse

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Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

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Nous, les Français

Gérald Andrieu, Franck Dedieu, Jean-Laurent Cassely, Laureline Dupont, Raphaël Llorca

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

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Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

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Maths 6e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

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Lisa Blossom

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La soeur de la Lune

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

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Berserk Tome 43

Kentaro Miura, Gaga Studio, Studio Gaga trad. Anne-Sophie Thévenon

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Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

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La maison vide

Laurent Mauvignier

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

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The deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

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L'arbre de fer

Michael Connelly trad. Robert Pépin

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Calmann-Lévy

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Le bruit de la vérité

Delphine Blake

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La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

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Le roman Dézinzintégré !

Mr Tan, Diane Le Feyer

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Le Roi des ombres

Jean-Christophe Grangé

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Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

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L'Alchimiste

Paulo Coelho trad. Jean Orecchioni

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La soeur du Soleil

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

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Vengeance Express

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Bescherelle français collège

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Une histoire d'amours

Serge Joncour

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La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

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Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

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Valentina Tome 1

Azra Reed

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Mon carnet de réussite SVT 5e 4e 3e

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La cabane dans les arbres

Vera Buck trad. Brice Germain

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Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

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P'tit loup rentre à l'école

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Le dictionnaire Larousse Junior poche plus CE/CM

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Les Monsieur Madame visitent Fort Boyard

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De l'autre côté du lac

Sylvain Prudhomme

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La grammaire par les exercices 6e

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Coffret en 5 volumes

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh, Caroline de Hugo

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026, 10:27

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Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.

30/01/2026, 10:23

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Meilleures ventes : Pierre Lemaitre marche sur l’Amérique

Un classement qui ne bouge pas, mais qui confirme une chose : l'un des romanciers préférés des Français tient ses promesses et ne faiblit pas face à l’Américaine Freida McFadden. Il est toujours premier pour cette nouvelle semaine, du 12 au 18 janvier.

 

23/01/2026, 12:16

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Pierre Lemaitre tient ses belles promesses et s’empare du top des ventes

Certains auteurs tiennent parole, dès le titre de l'œuvre : Pierre Lemaitre signe ainsi une entrée fracassante sur le marché. Il se place au sommet des meilleures ventes dès la première semaine, apportant un souffle nouveau à un classement qui ronronnait depuis plusieurs mois. Passage en revue du palmarès des derniers jours (du 05/01 au 11/01)...

 

16/01/2026, 11:36

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Meilleures ventes : qui a volé la potion magique d’Astérix ?

Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.

 

09/01/2026, 12:25

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La saga la plus redoutable de l’année continue sa razzia

La femme de ménage n’a rien cédé cette année. Une fois encore, la saga s’impose en force avec cinq titres dans le top 10 (du 22/12 au 28/12), tous traduits par Karine Forestier. Et l’histoire est loin d’être terminée : à la 11e place, La femme de ménage, tome 3 frappe à la porte du haut du classement. Une performance hors norme, la confirmation d’une mécanique redoutablement efficace — et d’une série qui dépasse désormais le cadre du livre, jusqu’au grand écran.

02/01/2026, 13:27

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Top 10 des ventes Livre de poche 2025 : McFadden remplit les rayons et ses fouilles

En 2025, le format poche a encore prouvé qu’il n’avait rien d’un second choix. Facile à glisser dans un sac, abordable et redoutablement efficace, il a porté certains titres à des niveaux de ventes impressionnants. Et s’il ne fallait retenir qu’un nom dans ce format, ce serait sans hésiter celui de Freida McFadden, qui continue sa prise d'otage.

02/01/2026, 13:23

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