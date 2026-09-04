Michelle Sacks, Erri De Luca, Theodor Storm... Une saison d'adaptations sur Arte

La vie dont nous rêvions

Sam et Léna, séduisant couple de trentenaires et futurs parents, plaquent tout sur un coup de tête pour changer de vie et s’installer en Flandre, en pleine nature. Derrière ce nouveau départ, idéalisé sur Instagram, chacun cache ses fragilités, et les fissures se creusent inexorablement. Avec l’arrivée de Fred, la meilleure amie de Léna, le cocon familial va peu à peu imploser et le rêve basculer dans le cauchemar, jusqu’au drame…

Une libre adaptation du roman de Michelle Sacks (traduit en France par Romain Guillou pour les éditions Belfond), réalisée par Audrey Estrougo (La taularde, Suprêmes).

Série de Sophie Kovess-Brun et Marion Festraëts (France/Belgique, 2025, 6x52mn) —D’après You Were Made for This de Michelle Sacks - Réalisation : Audrey Estrougo.

Avec Clara Bretheau, Sandor Funtek, Naïlia Harzoune - Coproduction : ARTE France, Mandarin Télévision, Scope Pictures.

Diffusion à la télévision et sur arte.tv en 2027.

Anatomía de un instante

Le 23 février 1981, des militaires font irruption dans le Parlement espagnol et prennent en otage les députés. Trois hommes, dont Adolfo Suárez, chef du gouvernement démissionnaire, se dressent face aux putschistes.

Adapté d’un récit de Javier Cercas dans lequel l’écrivain dissèque ce moment décisif, ce thriller politique magistral, coécrit et mis en scène par Alberto Rodríguez (La isla mínima), retrace les années tumultueuses de la transition démocratique, avec Álvaro Morte (La casa de papel) dans le rôle de Suárez.

Série d’Alberto Rodríguez (France/Espagne, 2025, 4x52mn) —Scénario : Alberto Rodríguez, Fran Araújo, Rafael Cobos, d’après le récit de Javier Cercas (trad. Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujicic, Actes Sud). Réalisation : Alberto Rodríguez.

Avec Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente, Miki Esparbé —Coproduction : ARTE France, Movistar Plus+, en collaboration avec DLO Producciones.

Diffusion à la télévision et sur arte.tv en octobre.

Gone

Michael Polly, directeur d’une prestigieuse école privée dans la paisible banlieue de Bristol, devient le principal suspect de la disparition de sa femme Sarah. Membre respectable de la communauté, Michael apprécie l’ordre et la précision dans sa vie professionnelle. Sa rencontre avec l’intrépide inspectrice Annie Cassidy va bouleverser son quotidien.

En six épisodes, une enquête haletante inspirée du livre To Hunt a Killer (inédit en français) coécrit par la détective policière Julie Mackay et Robert Murphy, correspondant criminel à ITV.

Série créée par George Kay (Royaume-Uni, 2025, 6x50mn) —Réalisation : Richard Laxton.

Avec Eve Myles, David Morrissey, Emma Appleton —Production : New Pictures, Observatory Picture.

Diffusion à la télévision et sur arte.tv en 2027.

Gerta et le monde déchiré

En 1989, Gerta, retraitée tchécoslovaque, s’effondre en apprenant la chute du Mur. Pourquoi sa fille Barbora semble-t-elle indifférente à son sort ? Issue d’une famille germano-tchèque, Gerta a accouché dans le fracas de la guerre, avant d’être expulsée de son pays de cœur après 1945 en raison de ses ascendances allemandes…

Retraçant son odyssée, marquée par un terrible secret familial et la violence de deux systèmes totalitaires, cette fresque sonde la complexité du lien mère-fille, entre culpabilité et désir de pardon.

Fiction de Tomas Masin (République tchèque/France/Allemagne, 2026, 2x1h25mn) - Scénario : Tomas Masin, Alice Nellis, Ondrej Gabriel, d’après le roman Les exilées de Moravie de Katerina Tuckova (trad. Eurydice Antolin, Charleston).

Avec Barbora Vachova, Milena Steinmasslova, Johan von Bülow, Kristyna Badinkova Novakova, Oskar Hes, Carl Grübel - Coproduction : ARTE GEIE, Ceska Televize, Negativ.

Sur la plateforme arte.tv à partir du 2 octobre 2026 et à la télévision dès le 9 octobre 2026.

Impossible

Un homme fait une chute mortelle en montagne. Un autre donne l’alerte, interrogé par le juge comme unique témoin. Mais une étrange coïncidence trouble le magistrat : le randonneur a fait partie du même groupe révolutionnaire que la victime quarante ans plus tôt, qui à l’époque a trahi tous ses camarades. Impossible hasard pour le juge… Un étrange jeu du chat et de la souris s’engage alors entre les deux antagonistes, aussi roués l’un que l’autre.

Une adaptation haletante du roman éponyme d’Erri De Luca (trad. Danièle Valin, Gallimard) et une réflexion sur l’engagement, la justice et la trahison. Fiction d’Emmanuel Finkiel (France, 2025, 1h40mn).

Avec Swann Arlaud, Fabrizio Bentivoglio, Marilyne Canto, Félicien Philippe Chauveau, Enrico di Giovanni Coproduction : ARTE France, Image et Compagnie, Mediawan.

Sur arte.tv à partir du 16 octobre 2026 et dès le 23 octobre 2026 à la télévision.

L’homme au cheval blanc

Après le décès de son beau-père, Hauke Haien prend la direction de la protection du littoral en Frise du Nord. Face à la montée des eaux, l’ingénieur veut imposer des mesures radicales, qui impliquent d’abandonner des terres gagnées sur la mer. Mais il se heurte à la résistance des habitants…

Avec Max Hubacher dans le rôle de ce héros ambivalent, une relecture moderne du roman éponyme de l’écrivain allemand Theodor Storm, paru en 1888.

Fiction de Francis Meletzky (Allemagne, 2026, 1h35mn) — Scénario : Léonie-Claire Breinersdorfer, d’après le roman de Theodor Storm (trad. Raymond Dhaleine, Sillage).

À LIRE - Vous n'aurez pas les enfants : après le livre et la BD, le documentaire

Avec Max Hubacher, Olga von Luckwald, Nico Holonics, Annette Frier, Lisa Hofer, Till Firit - Coproduction : ARTE Deutschland/ZDF, B+M Entertainment, Network Movie, WHee ! Film, Gretchenfilm.

Disponible sur arte.tv à partir du 24 septembre 2026 et diffusé à la télévision à partir du 25 septembre 2026.

Photographie : Swann Arlaud dans Impossible d’Emmanuel Finkiel (ARTE France, Image et Compagnie, Mediawan)

Par Dépêche

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