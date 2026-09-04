Marsupilami 2 – Salsa Palombia envoie tout valser en 2D

Ce nouveau jeu de plateforme en 2D entraîne les joueurs à travers plusieurs mondes vibrants de couleurs pour sauver la Palombie d'une terrible menace musicale. Seuls ou à deux en coopération locale, les joueurs devront swinguer, frapper et sauter pour briser le sortilège de la Reine des momies...

En effet, une étrange musique a pris possession de la Palombie, conduisant tous les animaux à danser sans pouvoir s'arrêter, quitte à semer le chaos un peu partout. Le titre promet de nombreux environnements, très variés.

Marsupilami 2 – Salsa Palombia est disponible depuis ce jeudi 3 septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Par Antoine Oury

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