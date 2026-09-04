Nolwenn Leroy dans l'adaptation d'un livre d'Olivier Adam

Récemment vue dans les productions Brocéliande de Bruno Garcia (2024) et L'Été 36 de Fred Garson (2026), Nolwenn Leroy continue d'étoffer sa filmographie avec une nouvelle mini-série destinée à TF1, Il ne se passe jamais rien ici.

Comme son titre l'indique, elle se base sur l'ouvrage homonyme d'Olivier Adam, paru en 2024 chez Flammarion, vendu à un peu plus de 22.000 exemplaires en grand format et à près de 30.000 exemplaires en poche, chez J'ai Lu (chiffres Edistat).

La saison touristique touche à sa fin dans ce village niché sur les rives du lac d'Annecy. Comme souvent, Antoine passe la soirée au Café des Sports avec les habitués. L'atmosphère est à la fête. Mais quand, au petit matin, on découvre le corps d'une femme assassinée au bord de l'eau, c'est vers lui que se portent les regards. Connu de tous, jugé instable par beaucoup, y compris par sa propre famille, ce bientôt quadragénaire aux airs d'éternel adolescent fait vite figure de coupable idéal. Sans doute un peu trop. Car, ce soir-là, ils sont nombreux à être partis tard dans la nuit. – Le résumé de l'éditeur pour Il ne se passe jamais rien ici

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Les 6 épisodes de la mini-série sont réalisés par Hippolyte Dard, déjà à l'œuvre sur des épisodes de L'île prisonnière (2023), Sam (2024-2025), L'or bleu (2026), mais aussi sur le film Des jours meilleurs (2025), coécrit et coréalisé avec Elsa Bennett.

Produite par Morgane Production, la mini-série sera diffusée par TF1 à une date encore inconnue. Démarré il y a quelques jours, le tournage se poursuit jusqu'en novembre prochain en Savoie et Haute-Savoie.

Photographie : Nolwenn Leroy dans la série Brocéliande, réalisée par Bruno Garcia (Les Films du Printemps/Shine Fiction/TF1/Be-FILMS/RTBF)

Par Antoine Oury

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