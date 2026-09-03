Polina Panassenko, lauréate du Prix littéraire Le Monde 2026

Née en 1989 en Russie, arrivée en France enfant, Polina Panassenko consacre ce deuxième roman à la quête d'une jeune femme qui a également grandi entre deux pays. Pour devenir comédienne, cette narratrice étudie à l'Ecole du Théâtre national de Moscou, au début des années 2010.

En renouant avec cette "mèrepatrie", elle prend la mesure des silences qui recouvrent l'histoire nationale et familiale et se met sur les traces de son arrière-arrière-grand-père, victime du stalinisme. Déjà remarquée pour Tenir sa langue (L'Olivier, 2022), Polina Panassenko livre un texte grave et souvent drôle sur la mémoire et la transmission.

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Par Dépêche

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