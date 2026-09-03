Polina Panassenko, lauréate du Prix littéraire Le Monde 2026

Le quatorzième Prix littéraire Le Monde a été remis, jeudi 3 septembre, à Polina Panassenko pour A voix haute (L'Olivier). Le Prix littéraire Le Monde, dont la première édition s’est tenue en 2013, récompense chaque année un roman francophone parmi les titres parus à la rentrée, à la fois pour ses qualités littéraires et pour la vision du monde qu’il propose.
Le 03/09/2026 à 21:11 par Dépêche
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Paru le 21/08/2026
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Editions de l'Olivier
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