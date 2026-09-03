Presse, audiovisuel, livres : Rossel veut mettre la main sur le Groupe Sud Ouest

Basées à Bordeaux et fondées en 1988, les Éditions Sud Ouest ont construit leur catalogue autour des territoires et des cultures régionales. Tourisme et patrimoine, histoire, gastronomie et vin, nature, randonnée, récits ou encore romans policiers composent une production diffusée dans toute la France, en librairie comme dans les grandes surfaces culturelles et les maisons de la presse.

La maison revendique aujourd'hui plus de 300 titres au catalogue et plus de 20 collections. Elle indique avoir publié 60 ouvrages en 2025. Son activité prolonge ainsi dans le livre l'ancrage territorial qui caractérise historiquement le groupe de presse bordelais.

L'activité éditoriale est portée par Marie Cardinaud et Catherine Dubreil. Sur le plan financier, les derniers comptes disponibles font apparaître un chiffre d'affaires de 742.372 € en 2024, en hausse de près de 14 % sur un an, mais aussi une perte nette de 183.399 €

Plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à eux deux

L'opération dépasse largement le seul quotidien Sud Ouest. GSO possède cinq quotidiens payants — Sud Ouest, Charente Libre, La République des Pyrénées, L'Éclair et Dordogne Libre — ainsi que trois hebdomadaires girondins, La Dépêche du Bassin, Le Résistant et Haute Gironde. Le groupe édite aussi le média économique Placéco et le magazine Terre de Vins, et détient les Éditions Sud Ouest.

Son périmètre comprend également les chaînes locales TV7 et TVPI, la société de production et agence de presse Digivision, ainsi qu'Écrans du Monde, actif dans la production audiovisuelle et la captation de spectacles. GSO dispose enfin de l'agence de communication Eliette et de l'agence événementielle Côte Ouest, tandis que Terre de Vins développe aussi une importante activité d'événements autour du vin.

Réuni à Rossel France, l'ensemble représenterait plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé, 3,4 millions de lecteurs de presse papier par jour et près de 230 millions de visites numériques par mois, selon les chiffres avancés par les deux groupes. Il constituerait, selon l'AFP, le troisième grand acteur de la presse régionale française derrière SIPA-Ouest-France et EBRA.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué officiellement. L'AFP évoque toutefois, d'après une source proche du dossier, une valorisation d'environ 100 millions d'euros. Les parties espèrent finaliser l'opération d'ici à la fin de l'année 2026, après notamment la consultation des représentants du personnel.

Rossel poursuit son expansion en France

Fondé en Belgique en 1887 et toujours détenu par la famille Hurbain, Rossel est notamment propriétaire du quotidien Le Soir. Sa filiale Rossel France rassemble déjà plus de 40 marques, parmi lesquelles La Voix du Nord, Le Courrier picard, L'Union ou Paris-Normandie. Le groupe a également pris le contrôle de 20 Minutes en 2026.

Le rapprochement donnerait à Rossel un maillage particulièrement large du territoire français, du Nord et de la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Bernard Marchant, administrateur délégué de Rossel, estime qu'avec GSO, la France représenterait près de la moitié du chiffre d'affaires de son groupe.

Ce projet intervient alors que le Groupe Sud Ouest affirme être rentable et réalise désormais environ 30 % de son activité dans la diversification, notamment l'audiovisuel, l'événementiel et les services de communication. Son cœur historique a toutefois connu plusieurs restructurations : 81 départs ont eu lieu en 2024 et un nouveau plan prévoit une cinquantaine de départs volontaires ou de non-remplacements d'ici à 2028.

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Olivier Cotinat, PDG de GSO, souligne pour sa part l'absence de « doublon évident » entre les implantations géographiques des deux groupes et indique qu'aucune suppression de poste liée au rapprochement n'est identifiée à ce stade.

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Par Hocine Bouhadjera

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